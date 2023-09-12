ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Apple ຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງກັບ Qualcomm ເພື່ອໃຊ້ຊິບໂມເດັມ 5G ຈົນຮອດປີ 2026

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Apple ຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງກັບ Qualcomm ເພື່ອໃຊ້ຊິບໂມເດັມ 5G ຈົນຮອດປີ 2026

Apple ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງກັບ Qualcomm ໃນການນໍາໃຊ້ Snapdragon 5G Modem-RF Systems ຂອງຕົນສໍາລັບການເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງຕົນຈົນກ່ວາຢ່າງຫນ້ອຍ 2026. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ Apple ຈະສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ອົງປະກອບຂອງ Qualcomm ໃນ iPhone ຂອງຕົນສໍາລັບສາມປີຂ້າງຫນ້າ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ແມ່ນເປັນການຊັກຊ້າຕໍ່ແຜນການຂອງ Apple ໃນການພັດທະນາຊິບໂມເດັມ 5G ຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນປີ 2024.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ແບ່ງອອກກ່ຽວກັບເຫດຜົນສໍາລັບການຊັກຊ້າຂອງ Apple ໃນການພັດທະນາ chipsets ຂອງຕົນເອງ. ບາງຄົນຄາດຄະເນວ່າ Apple ພົບວ່າມັນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດວ່າຈະສ້າງຊິລິໂຄນໂມເດັມໂທລະສັບມືຖືຂອງຕົນເອງ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນແນະນໍາວ່າບັນຫາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. Alejandro Cadenas, ຮອງປະທານຂອງ IDC, ສັງເກດວ່າບູລິມະສິດຂອງ Apple ແມ່ນການພັດທະນາ chipsets ຂອງຕົນເອງແລະສິ້ນສຸດຂໍ້ຕົກລົງກັບ Qualcomm, ແຕ່ບໍລິສັດຕ້ອງການເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງທາງເລືອກຂອງມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Apple ໃນການພັດທະນາຊິບເຊັດ 5G ຂອງຕົນເອງອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ນັກວິເຄາະອຸດສາຫະກໍາເຊື່ອວ່າບໍລິສັດຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍແລະກໍາລັງຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບວຽກງານ. ການຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງ Apple ກັບ Qualcomm ສະຫນອງຄວາມແນ່ນອນໃນໄລຍະສັ້ນເຖິງກາງສໍາລັບທັງສອງບໍລິສັດ.

ມີການຄາດເດົາວ່າຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃຫມ່ຂອງ Apple ກັບ Qualcomm ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງບໍລິສັດເພື່ອເສີມສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ໂດຍສະເພາະຍ້ອນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະເທດຈີນ. Apple ອາດຈະກໍາລັງຊອກຫາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແຫຼ່ງອົງປະກອບຂອງຕົນແລະຫຼຸດຜ່ອນການຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍດຽວ.

ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຊັກຊ້າ, ການຂະຫຍາຍນີ້ເຫັນວ່າເປັນການຊະນະສໍາລັບ Qualcomm, ຍ້ອນວ່າ Apple ຍັງສືບຕໍ່ອີງໃສ່ອົງປະກອບຂອງມັນ. ລາຍລະອຽດຂອງສັນຍາຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ, ແຕ່ເຊື່ອວ່າຈະຄ້າຍຄືກັນກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງສອງບໍລິສັດໃນປີ 2019, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ໃນການຕົກລົງນັ້ນ, Apple ໄດ້ຖອນການຮຽກຮ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງຕົນຕໍ່ກັບ Qualcomm ແລະຕົກລົງທີ່ຈະໃຊ້ຊິບຂອງຕົນໃນ iPhone, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ Apple ໄດ້ຊື້ກິດຈະການໂມເດັມສະມາດໂຟນຂອງ Intel.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມລ່າຊ້າ, Apple ຄາດວ່າຈະປ່ອຍຊິບໂມເດັມ 5G ຂອງຕົນເອງໃນທີ່ສຸດ, ແຕ່ໄລຍະເວລາຍັງບໍ່ແນ່ນອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​
— South China Morning Post

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ Cookies: ພວກມັນແມ່ນຫຍັງແລະມີຜົນກະທົບແນວໃດກັບປະສົບການອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ