Apple ຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງກັບ Qualcomm ເພື່ອໃຊ້ຊິບໂມເດັມ 5G ຈົນຮອດປີ 2026

Apple ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງກັບ Qualcomm ໃນການນໍາໃຊ້ Snapdragon 5G Modem-RF Systems ຂອງຕົນສໍາລັບການເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງຕົນຈົນກ່ວາຢ່າງຫນ້ອຍ 2026. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ Apple ຈະສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ອົງປະກອບຂອງ Qualcomm ໃນ iPhone ຂອງຕົນສໍາລັບສາມປີຂ້າງຫນ້າ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ແມ່ນເປັນການຊັກຊ້າຕໍ່ແຜນການຂອງ Apple ໃນການພັດທະນາຊິບໂມເດັມ 5G ຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນປີ 2024.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ແບ່ງອອກກ່ຽວກັບເຫດຜົນສໍາລັບການຊັກຊ້າຂອງ Apple ໃນການພັດທະນາ chipsets ຂອງຕົນເອງ. ບາງຄົນຄາດຄະເນວ່າ Apple ພົບວ່າມັນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດວ່າຈະສ້າງຊິລິໂຄນໂມເດັມໂທລະສັບມືຖືຂອງຕົນເອງ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນແນະນໍາວ່າບັນຫາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. Alejandro Cadenas, ຮອງປະທານຂອງ IDC, ສັງເກດວ່າບູລິມະສິດຂອງ Apple ແມ່ນການພັດທະນາ chipsets ຂອງຕົນເອງແລະສິ້ນສຸດຂໍ້ຕົກລົງກັບ Qualcomm, ແຕ່ບໍລິສັດຕ້ອງການເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງທາງເລືອກຂອງມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Apple ໃນການພັດທະນາຊິບເຊັດ 5G ຂອງຕົນເອງອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ນັກວິເຄາະອຸດສາຫະກໍາເຊື່ອວ່າບໍລິສັດຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍແລະກໍາລັງຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບວຽກງານ. ການຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງ Apple ກັບ Qualcomm ສະຫນອງຄວາມແນ່ນອນໃນໄລຍະສັ້ນເຖິງກາງສໍາລັບທັງສອງບໍລິສັດ.
ມີການຄາດເດົາວ່າຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃຫມ່ຂອງ Apple ກັບ Qualcomm ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງບໍລິສັດເພື່ອເສີມສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ໂດຍສະເພາະຍ້ອນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະເທດຈີນ. Apple ອາດຈະກໍາລັງຊອກຫາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແຫຼ່ງອົງປະກອບຂອງຕົນແລະຫຼຸດຜ່ອນການຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍດຽວ.
ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຊັກຊ້າ, ການຂະຫຍາຍນີ້ເຫັນວ່າເປັນການຊະນະສໍາລັບ Qualcomm, ຍ້ອນວ່າ Apple ຍັງສືບຕໍ່ອີງໃສ່ອົງປະກອບຂອງມັນ. ລາຍລະອຽດຂອງສັນຍາຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ, ແຕ່ເຊື່ອວ່າຈະຄ້າຍຄືກັນກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງສອງບໍລິສັດໃນປີ 2019, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ໃນການຕົກລົງນັ້ນ, Apple ໄດ້ຖອນການຮຽກຮ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງຕົນຕໍ່ກັບ Qualcomm ແລະຕົກລົງທີ່ຈະໃຊ້ຊິບຂອງຕົນໃນ iPhone, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ Apple ໄດ້ຊື້ກິດຈະການໂມເດັມສະມາດໂຟນຂອງ Intel.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມລ່າຊ້າ, Apple ຄາດວ່າຈະປ່ອຍຊິບໂມເດັມ 5G ຂອງຕົນເອງໃນທີ່ສຸດ, ແຕ່ໄລຍະເວລາຍັງບໍ່ແນ່ນອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການລົງທະບຽນ
— South China Morning Post