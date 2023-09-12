Qualcomm ເຊັນສັນຍາກັບ Apple ເພື່ອສະໜອງຊິບ 5G ຈົນຮອດປີ 2026

Qualcomm ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າມັນໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງກັບ Apple ໃນການສະຫນອງຊິບ 5G ສໍາລັບ iPhones ຈົນກ່ວາຢ່າງຫນ້ອຍ 2026. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຂະຫຍາຍຄວາມສໍາພັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວລະຫວ່າງສອງບໍລິສັດ, ແລະມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໂມເດັມຂອງຕົນເອງ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ Apple ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນປະເທດຈີນແລະກໍາລັງຊອກຫາການເສີມສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງຕົນໃນຂົງເຂດອື່ນໆ.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່, Qualcomm ຈະສະຫນອງຊິບສໍາລັບ iPhones ທີ່ຈະອອກໃນແຕ່ລະປີຈົນກ່ວາ 2026. ມູນຄ່າທີ່ແນ່ນອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະຄ້າຍຄືກັນກັບຂໍ້ຕົກລົງການສະຫນອງທີ່ຜ່ານມາລະຫວ່າງສອງບໍລິສັດ. ຮຸ້ນ Qualcomm ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ສ່ວນຮ້ອຍຫຼັງຈາກການປະກາດ, ໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນ Apple ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.5 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຂໍ້ຕົກລົງການສະໜອງຊິບທີ່ Qualcomm ແລະ Apple ໄດ້ລົງນາມໃນປີ 2019, ປະຕິບັດຕາມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງກົດໝາຍທີ່ແກ່ຍາວມາລະຫວ່າງສອງບໍລິສັດ. ຂໍ້ຕົກລົງການສະໜອງນັ້ນມີກຳນົດຈະໝົດອາຍຸໃນປີນີ້, ເຮັດໃຫ້ iPhones ຄາດວ່າຈະຖືກປະກາດໃນວັນອັງຄານສຸດທ້າຍທີ່ຈະເປີດຕົວພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຂໍ້ຕົກລົງການສະໜອງຊິບແລ້ວ, Qualcomm ຍັງຢືນຢັນວ່າຂໍ້ຕົກລົງສິດທິບັດຂອງຕົນກັບ Apple, ເຊິ່ງໄດ້ລົງນາມໃນປີ 2019, ຍັງຄົງຢູ່. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ມີກຳນົດຈະໝົດອາຍຸໃນປີ 2025, ແຕ່ມີທາງເລືອກທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸໄດ້ອີກ XNUMX ປີ.
Apple ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເທກໂນໂລຍີໂມເດັມຂອງຕົນເອງແລະໄດ້ຊື້ເຄື່ອງໂມເດັມຂອງ Intel ໃນມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2019. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເວລາທີ່ມັນຈະເລີ່ມໃຊ້ຊິບຂອງຕົນເອງ.
ໃນຂະນະທີ່ Qualcomm ຄາດຄະເນວ່າພຽງແຕ່ຫນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງ iPhone ຂອງ Apple ຈະໃຊ້ຊິບຂອງຕົນໃນປີ 2026, ການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາຂອງບໍລິສັດແມ່ນມີລັກສະນະອະນຸລັກຫຼາຍເກີນໄປ. ມັນຄວນຈະສັງເກດວ່າ iPhone 14 ຮຸ່ນທັງຫມົດທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນປີກາຍນີ້ໃຊ້ໂມເດັມ Qualcomm. ຫົວໜ້າຝ່າຍການເງິນຂອງ Qualcomm ຍັງຄາດວ່າ “ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ” ຂອງ iPhone 2023 ຈະຖືກວາງອອກໃນອາທິດນີ້ເພື່ອປະກອບມີໂມເດັມ Qualcomm.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂໍ້ຕົກລົງຂະຫຍາຍນີ້ລະຫວ່າງ Qualcomm ແລະ Apple ເສີມສ້າງຄວາມຮ່ວມມືຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຮັບປະກັນການສະໜອງຊິບ 5G ທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບ iPhone ໃນອະນາຄົດຂອງ Apple. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໂມເດັມຂອງຕົນເອງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບແມ່ນມາຈາກ Reuters.