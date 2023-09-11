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Qualcomm ເຊັນສັນຍາໃໝ່ໃນການສະໜອງຊິບ 5G ໃຫ້ Apple ຈົນຮອດປີ 2026

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Qualcomm ເຊັນສັນຍາໃໝ່ໃນການສະໜອງຊິບ 5G ໃຫ້ Apple ຈົນຮອດປີ 2026

Qualcomm ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່ກັບ Apple ໃນການສະຫນອງຊິບ 5G ສໍາລັບ iPhones ຈົນກ່ວາ 2026. ຜູ້ອອກແບບຊັ້ນນໍາຂອງຊິບໂມເດັມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບກັບເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນມືຖື, Qualcomm ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງການສະຫນອງກັບ Apple ໃນປີ 2019 ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ໃນຂະນະທີ່ສັນຍາການສະຫນອງຊິບພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະສິ້ນສຸດໃນປີນີ້, ຂໍ້ຕົກລົງຫລ້າສຸດຂອງ Qualcomm ຮັບປະກັນການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບ Apple.

ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່ແມ່ນ "ຄ້າຍຄືກັນ" ກັບຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າມູນຄ່າສະເພາະບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ. Qualcomm ຍັງຢືນຢັນອີກວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການອະນຸຍາດສິດທິບັດກັບ Apple, ເຊິ່ງໝົດອາຍຸໃນປີ 2025, ຍັງຄົງມີຢູ່. ມີທາງເລືອກທີ່ຈະຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງການອອກໃບອະນຸຍາດຕື່ມອີກສອງປີ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, Apple ກໍາລັງເຮັດວຽກພັດທະນາເທກໂນໂລຍີໂມເດັມຂອງຕົນເອງ ແລະໄດ້ຊື້ໂມເດັມຂອງ Intel ໃນມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2019. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Apple ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໄລຍະເວລາສໍາລັບການລວມເອົາຊິບຂອງຕົນເອງເຂົ້າໃນ iPhone ຂອງຕົນ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ Qualcomm ຄາດ​ວ່າ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່ 2026/XNUMX ຂອງ iPhone ຂອງ Apple ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ຊິບ Qualcomm ໃນ​ປີ XNUMX.

ໃນປີ 2021, ການຄາດຄະເນຂອງ Qualcomm ສໍາລັບທຸລະກິດຂອງຕົນກັບ Apple ໄດ້ກາຍເປັນແບບອະນຸລັກຍ້ອນວ່າ iPhone 14 ຮຸ່ນທັງຫມົດທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນປີນັ້ນໃຊ້ໂມເດັມ Qualcomm. ຄວາມສໍາພັນໃນໄລຍະຍາວລະຫວ່າງ Qualcomm ແລະ Apple ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບທັງສອງບໍລິສັດ, ແລະຂໍ້ຕົກລົງຫລ້າສຸດຮັບປະກັນວ່າ Qualcomm ຍັງຄົງເປັນຜູ້ສະຫນອງທີ່ສໍາຄັນຂອງຊິບ 5G ໃຫ້ກັບ Apple ໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://www.reuters.com/technology/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026-2023-09-11/
- https://www.ettelecom.com/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026

By Mampho Brescia

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