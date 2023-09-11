Qualcomm ເຊັນສັນຍາໃໝ່ໃນການສະໜອງຊິບ 5G ໃຫ້ Apple ຈົນຮອດປີ 2026

Qualcomm ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່ກັບ Apple ໃນການສະຫນອງຊິບ 5G ສໍາລັບ iPhones ຈົນກ່ວາ 2026. ຜູ້ອອກແບບຊັ້ນນໍາຂອງຊິບໂມເດັມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບກັບເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນມືຖື, Qualcomm ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງການສະຫນອງກັບ Apple ໃນປີ 2019 ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ໃນຂະນະທີ່ສັນຍາການສະຫນອງຊິບພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະສິ້ນສຸດໃນປີນີ້, ຂໍ້ຕົກລົງຫລ້າສຸດຂອງ Qualcomm ຮັບປະກັນການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບ Apple.
ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່ແມ່ນ "ຄ້າຍຄືກັນ" ກັບຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າມູນຄ່າສະເພາະບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ. Qualcomm ຍັງຢືນຢັນອີກວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການອະນຸຍາດສິດທິບັດກັບ Apple, ເຊິ່ງໝົດອາຍຸໃນປີ 2025, ຍັງຄົງມີຢູ່. ມີທາງເລືອກທີ່ຈະຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງການອອກໃບອະນຸຍາດຕື່ມອີກສອງປີ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, Apple ກໍາລັງເຮັດວຽກພັດທະນາເທກໂນໂລຍີໂມເດັມຂອງຕົນເອງ ແລະໄດ້ຊື້ໂມເດັມຂອງ Intel ໃນມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2019. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Apple ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໄລຍະເວລາສໍາລັບການລວມເອົາຊິບຂອງຕົນເອງເຂົ້າໃນ iPhone ຂອງຕົນ. ການຄາດຄະເນດ້ານການເງິນຂອງ Qualcomm ຄາດວ່າມີພຽງແຕ່ 2026/XNUMX ຂອງ iPhone ຂອງ Apple ທີ່ຈະໃຊ້ຊິບ Qualcomm ໃນປີ XNUMX.
ໃນປີ 2021, ການຄາດຄະເນຂອງ Qualcomm ສໍາລັບທຸລະກິດຂອງຕົນກັບ Apple ໄດ້ກາຍເປັນແບບອະນຸລັກຍ້ອນວ່າ iPhone 14 ຮຸ່ນທັງຫມົດທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນປີນັ້ນໃຊ້ໂມເດັມ Qualcomm. ຄວາມສໍາພັນໃນໄລຍະຍາວລະຫວ່າງ Qualcomm ແລະ Apple ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບທັງສອງບໍລິສັດ, ແລະຂໍ້ຕົກລົງຫລ້າສຸດຮັບປະກັນວ່າ Qualcomm ຍັງຄົງເປັນຜູ້ສະຫນອງທີ່ສໍາຄັນຂອງຊິບ 5G ໃຫ້ກັບ Apple ໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://www.reuters.com/technology/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026-2023-09-11/
- https://www.ettelecom.com/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026