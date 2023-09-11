Qualcomm ຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງໂມເດັມ 5G ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງ Apple ຕະຫຼອດປີ 2026

ການປະກາດວ່າ Qualcomm ຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງໂມເດັມ 5G ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງ Apple ຈົນເຖິງປີ 2026 ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກນັກລົງທຶນແລະນັກວິເຄາະຄືກັນ. ການພັດທະນານີ້ deviates ຈາກຄວາມຄາດຫວັງກ່ອນຫນ້ານີ້, ຍ້ອນວ່າທັງນັກວິເຄາະ Wall Street ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ Qualcomm ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ Apple ຈະຜະລິດແລະນໍາໃຊ້ໂມເດັມ 5G ຂອງຕົນເອງເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2024.
ຂ່າວຂອງການຮ່ວມມືແບບຂະຫຍາຍຂອງ Qualcomm ກັບ Apple ເກີດຂຶ້ນກ່ອນການເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງ Apple, ກໍານົດໃນວັນອັງຄານ. ອຸປະກອນ Apple ທີ່ຈະມາເຖິງເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະມີໂມເດັມ Qualcomm, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຊີ.
ຫຼັງຈາກການປະກາດ, ຫຼັກຊັບຂອງ Qualcomm ໄດ້ປະສົບກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ 3.9% ໃນວັນຈັນ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງບວກຂອງນັກລົງທຶນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລົງຄະແນນຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງ Qualcomm ໃນການຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງໂມເດັມ 5G.
ການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງ Qualcomm ແລະ Apple ໄດ້ຢືນຢັນຄືນສະຖານະຂອງ Qualcomm ເປັນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດໂມເດັມ 5G. ພັນທະມິດຍຸດທະສາດນີ້ຮັບປະກັນວ່າ Apple ສາມາດຈັດສົ່ງໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ 5G. ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ 5G ແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄວແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ການມີຜູ້ສະຫນອງໂມເດັມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະມີປະສິດທິພາບແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວຂອງ Apple.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການປະກາດຂອງ Qualcomm ເປີດເຜີຍບົດບາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ສະຫນອງໂມເດັມ 5G ຂອງ Apple ຈົນເຖິງປີ 2026 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາໃນທາງບວກຈາກນັກລົງທຶນແລະນັກວິເຄາະ. ການພັດທະນານີ້ຖື Qualcomm ເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດ 5G ແລະເນັ້ນໃສ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple.
ນິຍາມ:
– ໂມເດັມ 5G: ເປັນອຸປະກອນ ຫຼືຊິບເຊັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ 5G ແລະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ ແລະຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່າທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ 5G.
– Qualcomm: ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີທີ່ຊ່ຽວຊານໃນການພັດທະນາ ແລະສະໜອງອຸປະກອນ semiconductors ແລະຊອບແວສໍາລັບການສື່ສານໄຮ້ສາຍ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Market Movers