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Qualcomm ຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະໜອງໃຫ້ Apple ດ້ວຍໂມເດັມ 5G

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
Qualcomm ຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະໜອງໃຫ້ Apple ດ້ວຍໂມເດັມ 5G

Qualcomm ໄດ້ປະກາດການຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງຕົນໃນການສະຫນອງໂມເດັມ 5G ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງ Apple, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີພາຍໃນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018, Apple ໄດ້ເຮັດວຽກໃນການສ້າງໂມເດັມຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສື່ສານລະຫວ່າງອຸປະກອນແລະເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື. ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງ Apple ໃນການຜະລິດອົງປະກອບ semiconductor ພາຍໃນຫຼາຍກວ່າການອີງໃສ່ຜູ້ສະຫນອງພາຍນອກ.

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, Qualcomm ຈະສະຫນອງຊິບ Apple ຂອງຕົນສໍາລັບການເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ກໍານົດສໍາລັບ 2024, 2025, ແລະ 2026. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສະເພາະຂອງຂໍ້ຕົກລົງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ, Qualcomm ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາຄ້າຍຄືກັນກັບຂໍ້ຕົກລົງຕົ້ນສະບັບທີ່ໄດ້ບັນລຸໃນປີ 2019. .ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດຊິບຊັ້ນນໍາໃນເຕັກໂນໂລຊີ 5G, Qualcomm ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຍາວນານຂອງຕົນ.

Apple ເປັນລູກຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Qualcomm, ຮັບຜິດຊອບປະມານ 25% ຂອງລາຍຮັບຂອງຕົນ. ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນວ່າ iPhone 15 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນວັນອັງຄານ, ຈະເປັນຕົວແບບສຸດທ້າຍທີ່ຈະໃຊ້ໂມເດັມຂອງ Qualcomm. ກ່ອນໜ້ານີ້ Apple ແລະ Qualcomm ໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານສັນຍາທົ່ວໂລກ ກ່ອນທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃນປີ 2019, ເຊິ່ງລວມມີ “ຂໍ້ຕົກລົງການສະໜອງຊິບເຊັດຫຼາຍປີ.”

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Apple ໄດ້ສືບຕໍ່ແຜນການພັດທະນາໂມເດັມຂອງຕົນໃນໄວໆນີ້ໂດຍການຊື້ທຸລະກິດຊິບໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງ Intel ໃນມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາ. ຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່ກັບ Qualcomm ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ Apple ຄ່ອຍໆປະສົມປະສານຊິບຂອງຕົນເອງເຂົ້າໄປໃນໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງຕົນໃນໄລຍະສາມປີຂ້າງຫນ້າ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາກຽມພ້ອມສໍາລັບການໃຊ້ງານ.

ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ຮຸ້ນຂອງ Qualcomm ມີປະສົບການເພີ່ມຂຶ້ນ 8% ໃນການຊື້ຂາຍທາງສ່ວນຫນ້າຂອງຕະຫຼາດຕາມການປະກາດ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຕົກລົງກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ 3% ໃນການຊື້ຂາຍໃນຕອນເຊົ້າ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021, Apple ຍັງໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍປີທີ່ມີເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາກັບ Broadcom ສໍາລັບອົງປະກອບ 5G ອື່ນໆ.

ນິຍາມ:
– ໂມເດັມ: ເປັນອຸປະກອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ຫຼືສະມາດໂຟນ ແລະອິນເຕີເນັດຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ.
– Semiconductor: ເປັນວັດສະດຸ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຊິລິຄອນ, ທີ່ມີຄຸນສົມບັດການນໍາໄຟຟ້າລະຫວ່າງ conductor ແລະ insulator. ໃຊ້ເພື່ອຜະລິດອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ.
– 5G: ເທັກໂນໂລຍີໄຮ້ສາຍລຸ້ນທີ XNUMX, ສະໜອງຄວາມໄວທີ່ໄວກວ່າ ແລະປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ.
– Chipmaker: ບໍລິສັດທີ່ອອກແບບ ແລະຜະລິດວົງຈອນລວມ (ຊິບ) ທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: ບໍ່ມີ URL ໃຫ້
– Qualcomm – ເວັບໄຊທ໌ທາງການ: ບໍ່ມີ URL ໃຫ້
– Apple – ເວັບໄຊທ໌ທາງການ: ບໍ່ມີ URL ໃຫ້
– Intel – ເວັບໄຊທ໌ທາງການ: ບໍ່ມີ URL ທີ່ສະຫນອງໃຫ້
– Broadcom – ເວັບໄຊທ໌ທາງການ: ບໍ່ມີ URL ທີ່ສະຫນອງໃຫ້

By Robert Andrew

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