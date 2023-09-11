Qualcomm Shares Surge ໃນຂະນະທີ່ Apple ຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຊິບ 5G

ຮຸ້ນຂອງ Qualcomm (QCOM) ເຫັນວ່າມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼັງຈາກການປະກາດວ່າບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງຊິບ 5G ຂອງ Apple (AAPL) ສໍາລັບ iPhone ຈົນກ່ວາ 2026. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາຊິບຂອງຕົນເອງ, ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ອີງໃສ່ເທັກໂນໂລຍີຂອງ Qualcomm.
ການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Qualcomm ແລະ Apple ແມ່ນບໍ່ແປກໃຈ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີ 5G ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະສັບສະຫຼາດ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ໄວແລະເຊື່ອຖືໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການລວມເອົາຊິບ 5G ໃນຜະລິດຕະພັນເຮືອທຸງຂອງ Apple ຮັບປະກັນວ່າ iPhone ຍັງຄົງມີການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ.
ຂ່າວຂອງການຮ່ວມມືຂະຫຍາຍໄດ້ມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ຫຼັກຊັບຂອງ Qualcomm, ຍ້ອນວ່ານັກລົງທຶນເຫັນວ່າການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບ Apple ເປັນການລົງຄະແນນສຽງຂອງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນເຕັກໂນໂລຢີຂອງບໍລິສັດແລະຄວາມສົດໃສດ້ານໃນອະນາຄົດ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມດີໃຈຂອງຕະຫຼາດຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງ Qualcomm ເພື່ອຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຜູ້ນສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາ semiconductor.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຮ່ວມມືນີ້ຍັງໃຫ້ Apple ມີປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດ. ໂດຍການອີງໃສ່ຄວາມຊໍານານຂອງ Qualcomm ໃນການພັດທະນາຊິບ 5G, Apple ສາມາດສຸມໃສ່ຂົງເຂດອື່ນໆຂອງທຸລະກິດຂອງຕົນ, ເຊັ່ນ: ການປະດິດສ້າງຊອບແວ ແລະຮາດແວ. ການຮ່ວມມືນີ້ເຮັດໃຫ້ Apple ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການອັນກວ້າງຂວາງຂອງ Qualcomm, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນຫຼາຍໃນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຊິບ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຕັດສິນໃຈຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Qualcomm ແລະ Apple ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຕັກໂນໂລຢີ 5G ໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືແລະຄວາມຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກໍາ semiconductor, ບ່ອນທີ່ບໍລິສັດສາມາດ leverage ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກັນແລະກັນເພື່ອສົ່ງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີນະວັດກໍາແລະການແຂ່ງຂັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Yahoo Finance Live
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