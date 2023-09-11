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ເຕັກໂນໂລຊີ

Apple ແລະ Qualcomm ຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງໂມເດັມ 5G ເປັນເວລາອີກສາມປີ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Apple ແລະ Qualcomm ຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງໂມເດັມ 5G ເປັນເວລາອີກສາມປີ

Apple ແລະ Qualcomm ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ Apple ສືບຕໍ່ໃຊ້ໂມເດັມ 5G ຂອງ Qualcomm ເປັນເວລາຢ່າງຫນ້ອຍສາມປີຂ້າງຫນ້າ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວກວມເອົາການເປີດຕົວ iPhone ໃນປີ 2024, 2025, ແລະ 2026, ຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜ່ານມາທີ່ກໍານົດຈະຫມົດອາຍຸໃນທ້າຍປີນີ້. ຂ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງການຄາດເດົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ Apple ຈະປ່ຽນໄປສູ່ການແກ້ໄຂໂມເດັມ 5G ພາຍໃນຂອງຕົນເອງໃນປີ 2025.

ໃນຖານະເປັນລູກຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Qualcomm, Apple ຮັບຜິດຊອບເກືອບຫນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ chip. ໃນຂະນະທີ່ Apple ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນການພັດທະນາໂມເດັມ 5G ຂອງຕົນເອງ, ບໍລິສັດໄດ້ປະເຊີນກັບອຸປະສັກທາງດ້ານກົດຫມາຍເນື່ອງຈາກສິດທິບັດຂອງບໍລິສັດ Qualcomm, ເຊິ່ງກໍານົດຈະຫມົດອາຍຸໃນປີ 2029 ແລະ 2030. ເປົ້າຫມາຍຂອງ Apple ແມ່ນການພັດທະນາໂມເດັມ 5G ຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງສາມາດປະສົມປະສານໄດ້. ເຂົ້າໄປໃນລະບົບ A-series ຂອງຕົນໃນຊິບ (SoC), ສະຫນອງການແກ້ໄຂຊິບດຽວທີ່ມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນອາຍຸຫມໍ້ໄຟແລະປະສິດທິພາບ.

ໂດຍການຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງຕົນກັບ Qualcomm, Apple ຮັບປະກັນແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງໂມເດັມ 5G ສໍາລັບ iPhone ຮຸ່ນໃນອະນາຄົດ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Apple ໃນການພັດທະນາໂມເດັມຂອງຕົນເອງຍັງສືບຕໍ່, ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະຄວາມຊໍານານຂອງ Qualcomm ໃນຂົງເຂດການເຊື່ອມຕໍ່ 5G. ການຮ່ວມມືນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ Apple ສາມາດຮັກສາການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສະມາດໂຟນໄດ້ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີໂມເດັມ 5G ຊັ້ນນຳຂອງອຸດສາຫະກຳຂອງ Qualcomm.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ 5G ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ທີ່ຈະຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ Qualcomm ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງລູກຄ້າຂອງຕົນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີມືຖືຫລ້າສຸດແລະກ້າວຫນ້າທີ່ສຸດ. ໂດຍການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ Qualcomm, Apple ສາມາດເພີ່ມຄວາມຊໍານານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມສາມາດ 5G ເຂົ້າໄປໃນ iPhone ຮຸ່ນໃນອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການຮ່ວມມືນີ້ລະຫວ່າງ Apple ແລະ Qualcomm ຮັດກຸມການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຂົາ ແລະຢືນຢັນການຮັບຮູ້ຂອງອຸດສາຫະກໍາຂອງ Qualcomm ໃນເຕັກໂນໂລຊີໂມເດັມ 5G. ມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອຸທິດຕົນຂອງ Apple ໃນນະວັດຕະກໍາແລະການຮັບປະກັນປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລູກຄ້າຂອງຕົນ.

ນິຍາມ:

– ໂມເດັມ 5G: ໂມເດັມແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານລະຫວ່າງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີກັບເຄືອຂ່າຍ. ໂມເດັມ 5G ໂດຍສະເພາະສະໜອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນຫຼ້າສຸດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໄວການດາວໂຫຼດ ແລະ ອັບໂຫຼດໄວຂຶ້ນ, ປັບປຸງການຕອບສະໜອງ ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບເຄືອຂ່າຍໂດຍລວມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​: [ໃສ່​ຊື່​ບົດ​ຄວາມ​ແຫຼ່ງ​]
– Qualcomm: www.qualcomm.com
– Apple: www.apple.com

By Mampho Brescia

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