Apple ແລະ Qualcomm ຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງໂມເດັມ 5G ເປັນເວລາອີກສາມປີ

Apple ແລະ Qualcomm ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ Apple ສືບຕໍ່ໃຊ້ໂມເດັມ 5G ຂອງ Qualcomm ເປັນເວລາຢ່າງຫນ້ອຍສາມປີຂ້າງຫນ້າ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວກວມເອົາການເປີດຕົວ iPhone ໃນປີ 2024, 2025, ແລະ 2026, ຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜ່ານມາທີ່ກໍານົດຈະຫມົດອາຍຸໃນທ້າຍປີນີ້. ຂ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງການຄາດເດົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ Apple ຈະປ່ຽນໄປສູ່ການແກ້ໄຂໂມເດັມ 5G ພາຍໃນຂອງຕົນເອງໃນປີ 2025.
ໃນຖານະເປັນລູກຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Qualcomm, Apple ຮັບຜິດຊອບເກືອບຫນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ chip. ໃນຂະນະທີ່ Apple ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນການພັດທະນາໂມເດັມ 5G ຂອງຕົນເອງ, ບໍລິສັດໄດ້ປະເຊີນກັບອຸປະສັກທາງດ້ານກົດຫມາຍເນື່ອງຈາກສິດທິບັດຂອງບໍລິສັດ Qualcomm, ເຊິ່ງກໍານົດຈະຫມົດອາຍຸໃນປີ 2029 ແລະ 2030. ເປົ້າຫມາຍຂອງ Apple ແມ່ນການພັດທະນາໂມເດັມ 5G ຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງສາມາດປະສົມປະສານໄດ້. ເຂົ້າໄປໃນລະບົບ A-series ຂອງຕົນໃນຊິບ (SoC), ສະຫນອງການແກ້ໄຂຊິບດຽວທີ່ມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນອາຍຸຫມໍ້ໄຟແລະປະສິດທິພາບ.
ໂດຍການຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງຕົນກັບ Qualcomm, Apple ຮັບປະກັນແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງໂມເດັມ 5G ສໍາລັບ iPhone ຮຸ່ນໃນອະນາຄົດ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Apple ໃນການພັດທະນາໂມເດັມຂອງຕົນເອງຍັງສືບຕໍ່, ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະຄວາມຊໍານານຂອງ Qualcomm ໃນຂົງເຂດການເຊື່ອມຕໍ່ 5G. ການຮ່ວມມືນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ Apple ສາມາດຮັກສາການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສະມາດໂຟນໄດ້ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີໂມເດັມ 5G ຊັ້ນນຳຂອງອຸດສາຫະກຳຂອງ Qualcomm.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ 5G ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ທີ່ຈະຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ Qualcomm ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງລູກຄ້າຂອງຕົນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີມືຖືຫລ້າສຸດແລະກ້າວຫນ້າທີ່ສຸດ. ໂດຍການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ Qualcomm, Apple ສາມາດເພີ່ມຄວາມຊໍານານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມສາມາດ 5G ເຂົ້າໄປໃນ iPhone ຮຸ່ນໃນອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຮ່ວມມືນີ້ລະຫວ່າງ Apple ແລະ Qualcomm ຮັດກຸມການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຂົາ ແລະຢືນຢັນການຮັບຮູ້ຂອງອຸດສາຫະກໍາຂອງ Qualcomm ໃນເຕັກໂນໂລຊີໂມເດັມ 5G. ມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອຸທິດຕົນຂອງ Apple ໃນນະວັດຕະກໍາແລະການຮັບປະກັນປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລູກຄ້າຂອງຕົນ.
ນິຍາມ:
– ໂມເດັມ 5G: ໂມເດັມແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານລະຫວ່າງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີກັບເຄືອຂ່າຍ. ໂມເດັມ 5G ໂດຍສະເພາະສະໜອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນຫຼ້າສຸດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໄວການດາວໂຫຼດ ແລະ ອັບໂຫຼດໄວຂຶ້ນ, ປັບປຸງການຕອບສະໜອງ ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບເຄືອຂ່າຍໂດຍລວມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: [ໃສ່ຊື່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ]
– Qualcomm: www.qualcomm.com
– Apple: www.apple.com