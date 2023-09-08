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ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດູແລສຸຂະພາບ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດູແລສຸຂະພາບ

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນທັງຫມົດໄດ້ຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງມີກໍາລັງແຮງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຫຼາຍວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການເປັນຕົວແທນຂອງເຊື້ອຊາດແມ່ນພຽງພໍໃນການດູແລສຸຂະພາບ. ທ່ານດຣ Dale Okorodudu, ແພດປິ່ນປົວປອດອັກເສບແລະທີ່ສໍາຄັນແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Black Men in White Coats, ນັ່ງລົງກັບ MobiHealthNews ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະຄົນເຈັບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບົດບາດທີ່ສຸຂະພາບດິຈິຕອນສາມາດຫຼິ້ນໄດ້. ໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄົນເຈັບ, ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການມີແພດຫມໍທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ດີກວ່າ. ມີພື້ນຖານຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງເຊື້ອຊາດລະຫວ່າງທ່ານຫມໍແລະຄົນເຈັບ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າຜູ້ຊາຍສີດໍາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັກສາສຸຂະພາບປ້ອງກັນໃນເວລາທີ່ທ່ານຫມໍຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສີດໍາ.

ທ່ານດຣ Okorodudu ແບ່ງປັນບາງປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງລາວໃນຖານະເປັນແພດ, ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະຊ່ວງເວລາໃນທາງບວກ. ລາວໄດ້ພົບກັບກໍລະນີທີ່ຄົນເຈັບສົງໄສວ່າລາວສາມາດໃຫ້ການດູແລໂດຍອີງໃສ່ເຊື້ອຊາດຂອງລາວຫຼືຊື່ທີ່ມີສຽງຕ່າງປະເທດຂອງລາວ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລາວຍັງໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າກັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບລາວ, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ດີກວ່າ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຊື້ອຊາດບໍ່ໄດ້ກໍານົດຄຸນນະພາບຂອງການດູແລທີ່ທ່ານຫມໍສາມາດສະຫນອງໄດ້. ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນຢູ່ໃນການເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີຄວາມຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍຫຼາຍແລະແກ້ໄຂຄວາມລໍາອຽງປະກົດຂຶ້ນ. ການມີຕົວແທນສາມາດຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມລໍາອຽງທີ່ບໍ່ມີສະຕິທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບການດູແລສຸຂະພາບ.

ສຸຂະພາບດິຈິຕອນສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຄວາມສະເຫມີພາບດ້ານສຸຂະພາບໂດຍການແກ້ໄຂບັນຫາການເຂົ້າເຖິງການດູແລ. ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທາງໂທລະເລກ, ການຕິດຕາມຄົນເຈັບຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແລະແພລະຕະຟອມສຸຂະພາບດິຈິຕອນສາມາດເຮັດໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສາມາດເຂົ້າຫາຄົນເຈັບທີ່ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສະຫນອງການດູແລທີ່ດີທີ່ສຸດກັບຊຸມຊົນທັງຫມົດ. ມັນ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​, ການ​ແກ້​ໄຂ​ອະ​ຄະ​ຕິ​, ແລະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ດູ​ແລ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​. ຜ່ານ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ດິ​ຈິ​ຕອນ, ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ສາ​ມາດ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ຕື່ມ​ອີກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– MobiHealthNews: [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ]
– ທ່ານດຣ. Dale Okorodudu, ຜູ້ຂຽນຂອງ “ຢາປົວພະຍາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ: ການສ້າງປະເທດຊາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະສຸຂະພາບດີກວ່າ” ແລະແພດຫມໍປິ່ນປົວປອດ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຢູ່ Dallas VA Medical Center

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