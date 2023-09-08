ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດູແລສຸຂະພາບ

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນທັງຫມົດໄດ້ຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງມີກໍາລັງແຮງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຫຼາຍວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການເປັນຕົວແທນຂອງເຊື້ອຊາດແມ່ນພຽງພໍໃນການດູແລສຸຂະພາບ. ທ່ານດຣ Dale Okorodudu, ແພດປິ່ນປົວປອດອັກເສບແລະທີ່ສໍາຄັນແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Black Men in White Coats, ນັ່ງລົງກັບ MobiHealthNews ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແລະຄົນເຈັບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບົດບາດທີ່ສຸຂະພາບດິຈິຕອນສາມາດຫຼິ້ນໄດ້. ໃນການປັບປຸງຄວາມສະເຫມີພາບການດູແລສຸຂະພາບ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄົນເຈັບ, ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການມີແພດຫມໍທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ດີກວ່າ. ມີພື້ນຖານຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງເຊື້ອຊາດລະຫວ່າງທ່ານຫມໍແລະຄົນເຈັບ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າຜູ້ຊາຍສີດໍາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັກສາສຸຂະພາບປ້ອງກັນໃນເວລາທີ່ທ່ານຫມໍຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສີດໍາ.
ທ່ານດຣ Okorodudu ແບ່ງປັນບາງປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງລາວໃນຖານະເປັນແພດ, ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະຊ່ວງເວລາໃນທາງບວກ. ລາວໄດ້ພົບກັບກໍລະນີທີ່ຄົນເຈັບສົງໄສວ່າລາວສາມາດໃຫ້ການດູແລໂດຍອີງໃສ່ເຊື້ອຊາດຂອງລາວຫຼືຊື່ທີ່ມີສຽງຕ່າງປະເທດຂອງລາວ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລາວຍັງໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າກັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບລາວ, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ດີກວ່າ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຊື້ອຊາດບໍ່ໄດ້ກໍານົດຄຸນນະພາບຂອງການດູແລທີ່ທ່ານຫມໍສາມາດສະຫນອງໄດ້. ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນຢູ່ໃນການເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີຄວາມຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍຫຼາຍແລະແກ້ໄຂຄວາມລໍາອຽງປະກົດຂຶ້ນ. ການມີຕົວແທນສາມາດຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມລໍາອຽງທີ່ບໍ່ມີສະຕິທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບການດູແລສຸຂະພາບ.
ສຸຂະພາບດິຈິຕອນສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຄວາມສະເຫມີພາບດ້ານສຸຂະພາບໂດຍການແກ້ໄຂບັນຫາການເຂົ້າເຖິງການດູແລ. ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທາງໂທລະເລກ, ການຕິດຕາມຄົນເຈັບຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແລະແພລະຕະຟອມສຸຂະພາບດິຈິຕອນສາມາດເຮັດໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສາມາດເຂົ້າຫາຄົນເຈັບທີ່ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສະຫນອງການດູແລທີ່ດີທີ່ສຸດກັບຊຸມຊົນທັງຫມົດ. ມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບ, ການແກ້ໄຂອະຄະຕິ, ແລະຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນມີການເຂົ້າເຖິງການດູແລທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ຜ່ານການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານສຸຂະພາບດິຈິຕອນ, ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສຸຂະພາບສາມາດກ້າວໄປໜ້າຕື່ມອີກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– MobiHealthNews: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
– ທ່ານດຣ. Dale Okorodudu, ຜູ້ຂຽນຂອງ “ຢາປົວພະຍາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ: ການສ້າງປະເທດຊາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະສຸຂະພາບດີກວ່າ” ແລະແພດຫມໍປິ່ນປົວປອດ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຢູ່ Dallas VA Medical Center