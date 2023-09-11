ການປ່ຽນແປງພູມສັນຖານຂອງພາກລັດ E-Procurement

ການສໍາຫຼວດຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Euna Solutions ສ່ອງແສງເຖິງສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງການຈັດຊື້ e-ພາກລັດ. ຄ້າຍຄືກັບແນວໂນ້ມທີ່ເຫັນໄດ້ໃນອີຄອມເມີຊທຸລະກິດກັບທຸລະກິດ (B2B), ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້ແລະທີມງານຈັດຊື້ໃນລັດຖະບານ, ວິຊາການ, ແລະອົງການຈັດຕັ້ງການກຸສົນກໍາລັງຫັນໄປສູ່ເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການຈັດຊື້ຂອງພວກເຂົາ.
ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຈາກການສໍາຫຼວດແມ່ນວ່າ 44% ຂອງຜູ້ຊື້ພາກລັດໃນປັດຈຸບັນໃຊ້ຊອບແວການຈັດຊື້ e-procurement ຄຽງຄູ່ກັບລະບົບການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນວິສາຫະກິດ (ERP). ນອກຈາກນັ້ນ, 65% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມໄດ້ລາຍງານໂດຍໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງມໍລະດົກແລະເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນໃຫມ່ກວ່າ. ວິທີການປະສົມນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບ ERP ສາມາດຈັດການຫນ້າທີ່ຫຼັກໆໃນຂະນະທີ່ການແກ້ໄຂ e-procurement ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ສັບສົນຫຼາຍເຊັ່ນ: ການຊື້ແລະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຂາຍ.
ການສໍາຫຼວດຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມ, ປະສິດທິພາບ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຂາຍສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້ສາທາລະນະ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີພຽງແຕ່ 44% ຂອງຜູ້ຈັດການຊື້ສະແດງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາໃນການຈັດການວຽກງານໃນປະຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ 25% ຍອມຮັບວ່າມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຫມັ້ນໃຈ.
ແຮງງານໃນອະນາຄົດສ້າງສິ່ງທ້າທາຍອີກອັນຫນຶ່ງສໍາລັບອົງການສາທາລະນະ, ເພາະວ່າເກືອບ 30% ຂອງພະນັກງານລັດຖະບານກາງຈະມີສິດໄດ້ຮັບການກິນເບັ້ຍບໍານານໃນປີ 2025, ແລະ 27% ຂອງກໍາລັງແຮງງານຈະປະກອບດ້ວຍ Gen Z. ພະນັກງານອາຍຸນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີແລະຄາດວ່າຈະມີດິຈິຕອນ. ເຄື່ອງມືເພື່ອເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະບວນການປັບປຸງແລະອັດຕະໂນມັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວລາຫວ່າງສໍາລັບການລິເລີ່ມຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບຫນ້າ, ການສໍາຫຼວດເປີດເຜີຍວ່າ 20% ຂອງຜູ້ຈັດການການຊື້ພາກລັດຍັງອີງໃສ່ການປຸງແຕ່ງທີ່ອີງໃສ່ເຈ້ຍແລະລະບົບມໍລະດົກທີ່ລ້າສະໄຫມ. ມີພຽງແຕ່ 14% ລາຍງານການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືດິຈິຕອນຫລ້າສຸດແລະເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບຂະບວນການຈັດຊື້ຂອງພວກເຂົາ.
ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດ້ເລັ່ງການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງການຊື້ຂອງພາກລັດ, ບັງຄັບໃຫ້ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂດິຈິຕອນອອກຈາກຄວາມຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຫັນປ່ຽນບໍ່ໄດ້ສະເຫມີກ້ຽງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສໍາຫຼວດທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Euna Solutions ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງພູມສັນຖານຂອງພາກລັດ e-procurement. ມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໃນການຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຊື້ຫນຸ່ມ, ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະບວນການປັບປຸງແລະອັດຕະໂນມັດໃນການດໍາເນີນງານການຈັດຊື້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສໍາຫຼວດ Euna Solutions, John Alexander, ຮອງປະທານອາວຸໂສ Euna Solutions, ຜະລິດຕະພັນ.