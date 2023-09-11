ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ເກມພິເສດຫົກ PlayStation Plus ປະກາດໃນເດືອນກັນຍາ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ເກມພິເສດຫົກ PlayStation Plus ປະກາດໃນເດືອນກັນຍາ

ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຮົ່ວໄຫຼໄດ້ເປີດເຜີຍຫົກເກມ PlayStation Plus Extra ທີ່ຈະມີໃນເດືອນກັນຍາ. ເກມໄດ້ຖືກແບ່ງປັນໂດຍແຫຼ່ງ billbil-kun ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນ Dealabs. lineup ປະກອບມີ NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, ແລະ Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 ເປັນ prequel ທີ່ອັບເກຣດເປັນ NieR:Automata. ມັນໄດ້ຮັບການທົບທວນໃນທາງບວກ, ໂດຍ IGN ໃຫ້ມັນເປັນ 8/10 ແລະຊົມເຊີຍການປັບປຸງສາຍຕາແລະການຕໍ່ສູ້. ເລື່ອງຂອງເກມແມ່ນຖືວ່າເປັນລັກສະນະເດັ່ນຂອງມັນ.

Unpacking, ປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2021, ເປັນເກມອິນດີ້ຍອດນິຍົມທີ່ໝູນວຽນກັບການຈັດລະບຽບລາຍການຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. IGN ໄດ້ມອບລາງວັນໃຫ້ມັນເປັນ 8/10, ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການຫຼິ້ນເກມປິດສະໜາທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ພໍໃຈ ແລະສາມາດບອກເລື່ອງທີ່ໜ້າຕົກໃຈກ່ຽວກັບຂອງສ່ວນຕົວ.

ເກມເຫຼົ່ານີ້ມີກຳນົດໃຫ້ສະມາຊິກ PS Plus Extra ແລະ Premium ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ກັນຍາ. ການປ່ອຍນີ້ເປັນຊຸດທຳອິດຂອງເກມຕາມການຂຶ້ນລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Sony ສຳລັບການສະໝັກ PS Plus ທັງໝົດ 12 ເດືອນທົ່ວໂລກ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Sony ກ່ຽວກັບລາຍຊື່ເກມທີ່ຮົ່ວໄຫຼຫຼືມີຢູ່. ແຟນໆກຳລັງລໍຖ້າການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອຢືນຢັນສາຍ. ຕິດຕາມການອັບເດດເພີ່ມເຕີມ.

ທີ່ມາ: IGN (Reviewer: Wesley Yin-Poole)

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ Cookies: ພວກມັນແມ່ນຫຍັງແລະມີຜົນກະທົບແນວໃດກັບປະສົບການອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ