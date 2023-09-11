ເກມພິເສດຫົກ PlayStation Plus ປະກາດໃນເດືອນກັນຍາ

ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຮົ່ວໄຫຼໄດ້ເປີດເຜີຍຫົກເກມ PlayStation Plus Extra ທີ່ຈະມີໃນເດືອນກັນຍາ. ເກມໄດ້ຖືກແບ່ງປັນໂດຍແຫຼ່ງ billbil-kun ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນ Dealabs. lineup ປະກອບມີ NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, ແລະ Unpacking.
NieR Replicant Ver. 1.22474487139 ເປັນ prequel ທີ່ອັບເກຣດເປັນ NieR:Automata. ມັນໄດ້ຮັບການທົບທວນໃນທາງບວກ, ໂດຍ IGN ໃຫ້ມັນເປັນ 8/10 ແລະຊົມເຊີຍການປັບປຸງສາຍຕາແລະການຕໍ່ສູ້. ເລື່ອງຂອງເກມແມ່ນຖືວ່າເປັນລັກສະນະເດັ່ນຂອງມັນ.
Unpacking, ປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2021, ເປັນເກມອິນດີ້ຍອດນິຍົມທີ່ໝູນວຽນກັບການຈັດລະບຽບລາຍການຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. IGN ໄດ້ມອບລາງວັນໃຫ້ມັນເປັນ 8/10, ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການຫຼິ້ນເກມປິດສະໜາທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ພໍໃຈ ແລະສາມາດບອກເລື່ອງທີ່ໜ້າຕົກໃຈກ່ຽວກັບຂອງສ່ວນຕົວ.
ເກມເຫຼົ່ານີ້ມີກຳນົດໃຫ້ສະມາຊິກ PS Plus Extra ແລະ Premium ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ກັນຍາ. ການປ່ອຍນີ້ເປັນຊຸດທຳອິດຂອງເກມຕາມການຂຶ້ນລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Sony ສຳລັບການສະໝັກ PS Plus ທັງໝົດ 12 ເດືອນທົ່ວໂລກ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Sony ກ່ຽວກັບລາຍຊື່ເກມທີ່ຮົ່ວໄຫຼຫຼືມີຢູ່. ແຟນໆກຳລັງລໍຖ້າການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອຢືນຢັນສາຍ. ຕິດຕາມການອັບເດດເພີ່ມເຕີມ.
ທີ່ມາ: IGN (Reviewer: Wesley Yin-Poole)