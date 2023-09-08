ສ້າງຄວາມຝັນ: ແອັບ Animation 2D ໃໝ່ສຳລັບ iPad

Procreate, ບໍລິສັດຊອບແວການແຕ້ມຮູບດິຈິຕອລ, ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດຕົວ Procreate Dreams, ແອັບ Animation 2D ສຳລັບ iPad, ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກນີ້. ແອັບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງມືອະນິເມຊັນທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງປະສົບການພາບເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຊອບແວອື່ນໆໃນອຸດສາຫະກໍາ, Procreate Dreams ສະເຫນີທາງເລືອກໃນການຊື້ຄັ້ງດຽວສໍາລັບ $ 19.99, ແທນທີ່ຈະເປັນຮູບແບບລາຄາສະຫມັກ.
ອອກແບບສໍາລັບການສໍາພັດ, Procreate Dreams ປະກອບມີຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມ keyframes ກັບໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍໃຊ້ gestures ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ເຄື່ອງມືນີ້ສັນຍາວ່າຈະປະຕິວັດຂະບວນການການເຄື່ອນໄຫວໂດຍການເຮັດໃຫ້ການສ້າງສັນເພື່ອຕອບສະຫນອງການສ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີທັນໃດໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຫຼິ້ນ. ແອັບດັ່ງກ່າວຍັງມີການຈັບເວລາແບບ Multi-touch, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ປະສົມປະສານການແຕ້ມຮູບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ cel, ຄີເຟຣມ, ການຕັດຕໍ່ວີດີໂອ ແລະ ການປະກອບເຂົ້າກັນໄດ້, ທັງໝົດມີການໃຊ້ທ່າທາງ.
Procreate Dreams ໃຫ້ນັກສິລະປິນມີຄວາມສາມາດສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວຜ່ານວິດີໂອ ແລະໃຫ້ເຄື່ອງມືທີ່ເອີ້ນວ່າ Flipbook, ເຊິ່ງເປັນການເຄົາລົບອະນິເມຊັນແບບດັ້ງເດີມ. ນັກສິລະປິນສາມາດສ້າງ GIFs ຫຍໍ້ສັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວຕົວລະຄອນທີ່ສັບສົນ, ແລະອື່ນໆອີກດ້ວຍຄຸນສົມບັດນີ້. ແອັບດັ່ງກ່າວຍັງຮອງຮັບການຖ່າຍຮູບແບບ rotoscoping, ເຊິ່ງເປັນເທັກນິກທີ່ນັກເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມເຟຣມວິດີໂອ, ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າວິດີໂອ ProRes ຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 8K. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີເຄື່ອງຈັກສຽງໃຫມ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມສຽງເວົ້າ, ດົນຕີ, ແລະຜົນກະທົບສຽງໃຫ້ກັບໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Procreate Dreams ໃຊ້ແປງແບບດຽວກັນກັບແອັບ Procreate ຕົ້ນສະບັບ, ເໝາະສຳລັບໃຊ້ກັບ Apple Pencil. ຜ້າໃບໃຫຍ່ກວ່າ, ຊັ້ນຫຼາຍ, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນເຕັມຮູບແບບສໍາລັບໄຟລ໌ທີ່ສ້າງຢູ່ໃນ Procreate ແມ່ນລວມຢູ່. ແອັບນີ້ແນະນຳຮູບແບບໄຟລ໌ Procreate ສະເພາະທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການຊິ້ງຂໍ້ມູນ iCloud, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ 1TB ໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງໂຫຼດ, ປະຢັດ ຫຼືເວລາສົ່ງອອກ. ໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງຮັກສາປະຫວັດການຍົກເລີກທັງໝົດຂອງໂຄງການ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍສໍາລັບນັກສິລະປິນທີ່ຈະທົດລອງໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະສູນເສຍວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Procreate Dreams ຄາດວ່າຈະເປັນຕົວປ່ຽນເກມໃນອຸດສາຫະກໍາ, ຄ້າຍຄືກັນກັບແອັບຯ Procreate illustration app ຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ. ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງມັນ, Procreate ເປັນແອັບ iPad ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດໃນຮອບຫົກປີແລ້ວ. ການປະຕິເສດຂອງຕົນທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາຮູບແບບການສະຫມັກປະຈໍາເດືອນ, ບໍ່ເຫມືອນກັບຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ Adobe ແລະ Clip Studio Paint, ໄດ້ລວບລວມຖານຜູ້ໃຊ້ທີ່ອຸທິດຕົນແລະຊື່ສັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສ້າງຄວາມຝັນ: ໄດ້ຮັບການດົນໃຈ, ສ້າງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວ. (2021, ພະຈິກ). ສ້າງ. ດຶງມາຈາກ [ບົດຄວາມແຫຼ່ງ]
- ຄໍານິຍາມຂອງ rotoscoping: Merriam-Webster Dictionary
- ຄໍານິຍາມຂອງພາບເຄື່ອນໄຫວ cel: TechTerms.com