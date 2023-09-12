ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການເກັບສະສົມແຫ່ງຊາດຂອງການຖ່າຍຮູບທາງອາກາດເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ Monmouth ວິທະຍາສາດເພື່ອຮັກສາບັນທຶກທີ່ມີຄຸນຄ່າ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ການເກັບສະສົມແຫ່ງຊາດຂອງການຖ່າຍຮູບທາງອາກາດເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ Monmouth ວິທະຍາສາດເພື່ອຮັກສາບັນທຶກທີ່ມີຄຸນຄ່າ

ການເກັບກຳພາບຖ່າຍທາງອາກາດແຫ່ງຊາດ (NCAP) ແມ່ນບ່ອນເກັບມ້ຽນຮູບຖ່າຍທາງອາກາດທາງປະຫວັດສາດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ກວມເອົາຫຼາຍລ້ານຮູບທີ່ບັນທຶກເຫດການ ແລະສະຖານທີ່ສຳຄັນທົ່ວໂລກ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ NCAP ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ປົກປ້ອງບັນທຶກອັນລ້ຳຄ່າເຫຼົ່ານີ້ທັງໃນຮູບແບບດິຈິຕອລ ແລະ ທາງກາຍະພາບ, ຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາໄວ້ສຳລັບຄົນລຸ້ນຫຼັງ.

ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການແລະການອະນຸລັກ, Alan Potts, ຜູ້ຈັດການຮູບພາບດິຈິຕອນ, ໄດ້ຊອກຫາ Monmouth Scientific ສໍາລັບການແກ້ໄຂເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງການເກັບກໍາທີ່ປອດໄພຂອງທີມງານ NCAP. ຫຼັງຈາກຍົກຍ້າຍໄປສະຖານທີ່ໃຫມ່ໃນ Edinburgh, ທີມງານ NCAP ໄດ້ຮັບພື້ນທີ່ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້.

Monmouth Scientific ໄດ້ລະບຸວ່າ Recirculating Fume Cupboard ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທີມງານ. ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກນີ້ໃຫ້ນັກວິຊາການມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບສໍາລັບວຽກງານເຊັ່ນ: ການໂຍກຍ້າຍ mold ຈາກການພິມຮູບຖ່າຍແລະການກະກຽມຮູບເງົາ. ຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງມີປະສິດຕິຜົນຊ່ອງທາງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ຈັບອາຍ ແລະ ກັກມັນໄວ້ພາຍໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຄວບຄຸມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອາກາດສະອາດຈະຖືກຂັບໄລ່ກັບຄືນສູ່ຫ້ອງທົດລອງໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ຕົວກອງກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຕູ້​ຟອກ​ທີ່​ໝູນ​ວຽນ​ມາ​ໃໝ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ພື້ນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ສະ​ຫນອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ປະ​ຢັດ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ແລະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃຫ້​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ຂຽວ​ແລະ​ຍືນ​ຍົງ​ກວ່າ. ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃຫມ່​ແລະ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​, NCAP ສາ​ມາດ​ຈັດ​ລໍາ​ດັບ​ຄວາມ​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ບັນ​ຫາ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​.

Alan Potts, ຜູ້ຈັດການຮູບພາບດິຈິຕອນ, ສະແດງຄວາມພໍໃຈກັບການເຮັດວຽກກັບ Monmouth Scientific, ໂດຍກ່າວວ່າການຊີ້ນໍາແລະຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາແມ່ນບໍ່ມີຄ່າໃນການກໍານົດຄວາມສ່ຽງແລະເລືອກອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບວຽກ. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການພັດທະນາການແກ້ໄຂຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ NCAP, ໃຫ້ພວກເຂົາຮັກສາບັນທຶກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຫດການຂອງໂລກດັ່ງທີ່ເຫັນຈາກຂ້າງເທິງ.

Monmouth Scientific ເປັນຜູ້ນໍາໃນການແກ້ໄຂອາກາດສະອາດ, ຊ່ຽວຊານໃນເຕັກໂນໂລຊີ recirculating ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການແກ້ໄຂຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງ Fume Cupboards, ລະບົບ Laminar Flow, ຕູ້ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ, ຫນ່ວຍບັນຈຸຝຸ່ນ, ແລະຫ້ອງສະອາດ ISO Class, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ກັບ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​, ເຊັ່ນ​: ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​, ບໍ​ລິ​ສັດ​ຢາ​, ຜະ​ລິດ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​, ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ອາ​ວະ​ກາດ​.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງການເກັບກຳການຖ່າຍພາບທາງອາກາດແຫ່ງຊາດ ແລະ Monmouth Scientific ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການປະຕິບັດໃນການຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາ ແລະການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ເກັບ​ກໍາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ທາງ​ອາ​ກາດ (NCAP​)
– Monmouth Scientific Limited

By Mampho Brescia

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