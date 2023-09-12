ການເກັບສະສົມແຫ່ງຊາດຂອງການຖ່າຍຮູບທາງອາກາດເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ Monmouth ວິທະຍາສາດເພື່ອຮັກສາບັນທຶກທີ່ມີຄຸນຄ່າ

ການເກັບກຳພາບຖ່າຍທາງອາກາດແຫ່ງຊາດ (NCAP) ແມ່ນບ່ອນເກັບມ້ຽນຮູບຖ່າຍທາງອາກາດທາງປະຫວັດສາດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ກວມເອົາຫຼາຍລ້ານຮູບທີ່ບັນທຶກເຫດການ ແລະສະຖານທີ່ສຳຄັນທົ່ວໂລກ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ NCAP ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ປົກປ້ອງບັນທຶກອັນລ້ຳຄ່າເຫຼົ່ານີ້ທັງໃນຮູບແບບດິຈິຕອລ ແລະ ທາງກາຍະພາບ, ຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາໄວ້ສຳລັບຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການແລະການອະນຸລັກ, Alan Potts, ຜູ້ຈັດການຮູບພາບດິຈິຕອນ, ໄດ້ຊອກຫາ Monmouth Scientific ສໍາລັບການແກ້ໄຂເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງການເກັບກໍາທີ່ປອດໄພຂອງທີມງານ NCAP. ຫຼັງຈາກຍົກຍ້າຍໄປສະຖານທີ່ໃຫມ່ໃນ Edinburgh, ທີມງານ NCAP ໄດ້ຮັບພື້ນທີ່ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້.
Monmouth Scientific ໄດ້ລະບຸວ່າ Recirculating Fume Cupboard ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທີມງານ. ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກນີ້ໃຫ້ນັກວິຊາການມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບສໍາລັບວຽກງານເຊັ່ນ: ການໂຍກຍ້າຍ mold ຈາກການພິມຮູບຖ່າຍແລະການກະກຽມຮູບເງົາ. ຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງມີປະສິດຕິຜົນຊ່ອງທາງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ຈັບອາຍ ແລະ ກັກມັນໄວ້ພາຍໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຄວບຄຸມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອາກາດສະອາດຈະຖືກຂັບໄລ່ກັບຄືນສູ່ຫ້ອງທົດລອງໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ຕົວກອງກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ.
ການນໍາໃຊ້ຕູ້ຟອກທີ່ໝູນວຽນມາໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບປະກັນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງທີ່ຂຽວແລະຍືນຍົງກວ່າ. ດ້ວຍການປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່ແລະການປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກ, NCAP ສາມາດຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນບັນຫາການອະນຸລັກທີ່ສໍາຄັນ.
Alan Potts, ຜູ້ຈັດການຮູບພາບດິຈິຕອນ, ສະແດງຄວາມພໍໃຈກັບການເຮັດວຽກກັບ Monmouth Scientific, ໂດຍກ່າວວ່າການຊີ້ນໍາແລະຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາແມ່ນບໍ່ມີຄ່າໃນການກໍານົດຄວາມສ່ຽງແລະເລືອກອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບວຽກ. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການພັດທະນາການແກ້ໄຂຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ NCAP, ໃຫ້ພວກເຂົາຮັກສາບັນທຶກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຫດການຂອງໂລກດັ່ງທີ່ເຫັນຈາກຂ້າງເທິງ.
Monmouth Scientific ເປັນຜູ້ນໍາໃນການແກ້ໄຂອາກາດສະອາດ, ຊ່ຽວຊານໃນເຕັກໂນໂລຊີ recirculating ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການແກ້ໄຂຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງ Fume Cupboards, ລະບົບ Laminar Flow, ຕູ້ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ, ຫນ່ວຍບັນຈຸຝຸ່ນ, ແລະຫ້ອງສະອາດ ISO Class, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕອບສະຫນອງກັບລະດັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ເຊັ່ນ: ຫ້ອງທົດລອງ, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ, ບໍລິສັດຢາ, ຜະລິດເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະບໍລິສັດອາວະກາດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງການເກັບກຳການຖ່າຍພາບທາງອາກາດແຫ່ງຊາດ ແລະ Monmouth Scientific ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການປະຕິບັດໃນການຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາ ແລະການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການເກັບກໍາແຫ່ງຊາດຂອງການຖ່າຍຮູບທາງອາກາດ (NCAP)
– Monmouth Scientific Limited