Apple ເປີດຕົວໂໝດ Portrait ແລະໂໝດກາງຄືນທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນ iPhone 15

ສະຫຼຸບ: Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍການອັບເດດຄຸນສົມບັດໃໝ່ລ່າສຸດສຳລັບແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນ iPhone 15. ໂໝດ Portrait ທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນໄດ້ລວມເອົາເທັກໂນໂລຢີການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອກວດຫາຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຮູບຖ່າຍຮູບຊົງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ຍັງໄດ້ປັບປຸງໂໝດກາງຄືນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບໃນບ່ອນແສງໜ້ອຍ. iPhone 15 ຍັງມີການຍົກລະດັບສະເພາະຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີ f/1.6 aperture lens, 2x telephoto option, ແລະຄວາມສາມາດ 24 megapixel.
Apple ໄດ້ເອົາຮູບແບບ Portrait ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຕົນໄປສູ່ລະດັບຕໍ່ໄປໃນ iPhone 15 ດ້ວຍການລວມເອົາເທກໂນໂລຍີການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ. ຄຸນສົມບັດໃໝ່ນີ້ໃຊ້ລະບົບວິທີຂັ້ນສູງເພື່ອວິເຄາະອົງປະກອບຂອງຮູບ ແລະປ່ຽນໄປໃຊ້ໂໝດ Portrait ໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອກວດພົບຄົນ ຫຼືສັດລ້ຽງ. ນະວັດຕະກໍານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຮູບຄົນທີ່ເປັນມືອາຊີບໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບຕົວດ້ວຍຕົນເອງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຫຼັງຈາກຖ່າຍຮູບໃນໂໝດ Portrait, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສະຫຼັບຈຸດໂຟກັສລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຫຼື ສັດລ້ຽງຕ່າງໆໄດ້, ຮັບປະກັນວ່າຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການຈະຖືກເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຢ່າງສົມບູນ. ເຖິງແມ່ນວ່າທາງເລືອກທີ່ຈະປິດໂໝດ Portrait ແລະກັບຄືນໄປເປັນຮູບເດີມແມ່ນມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ການແນະນຳ, ການປັບປຸງໃໝ່ນີ້ເພີ່ມຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະການຄວບຄຸມທີ່ສ້າງສັນໃຫ້ກັບຄຸນສົມບັດ.
Apple ຍັງໄດ້ປັບປຸງໂໝດກາງຄືນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຖ່າຍຮູບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງໜ້ອຍທີ່ທ້າທາຍກໍຕາມ. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບການປັບປຸງບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Apple ທີ່ຈະປັບປຸງຄຸນສົມບັດນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງວ່າຮູບພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນໃນສະຖານະການທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ.
ໃນດ້ານສະເພາະຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, iPhone 15 ມີເລນຮູຮັບແສງ f/1.6, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແສງເຂົ້າກ້ອງເຊັນເຊີໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງເລືອກ telephoto 2x ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຊູມທີ່ປັບປຸງ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຈັບວັດຖຸຈາກໄລຍະໄກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດ 24 ລ້ານພິກເຊລ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງກວ່າທີ່ມີລາຍລະອຽດແລະຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການອັບເດດຂອງ Apple ຕໍ່ກັບໂໝດ Portrait ແລະໂໝດກາງຄືນ, ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງສະເພາະຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນ iPhone 15, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງບໍລິສັດໃນການສະໜອງຄວາມສາມາດຖ່າຍຮູບພິເສດໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້. ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັນທຶກຮູບຄົນທີ່ສວຍງາມແລະຮູບພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນທຸກສະພາບແສງສະຫວ່າງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Apple (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)
ໝາຍເຫດ: ບໍ່ມີການສະໜອງ URL ສະເພາະສຳລັບແຫຼ່ງທີ່ມາ.