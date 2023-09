Pokémon Scarlet ແລະ Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero ປ່ອຍອອກມາເມື່ອ

Pokémon Scarlet ແລະ Violet DLC ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງໄດ້ມາຮອດໃນທີ່ສຸດ, ໂດຍສ່ວນທໍາອິດທີ່ມີຫົວຂໍ້ 'The Teal Mask' ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນອາທິດນີ້. ດຽວນີ້ຄູຝຶກສາມາດເລີ່ມການຜະຈົນໄພໃໝ່ໃນດິນແດນ Kitakami, ພົບກັບPokémonໃໝ່, ສຳຫຼວດສະຖານທີ່ໃໝ່ໆ ແລະປະສົບກັບເລື່ອງໃໝ່.

ຫນຶ່ງໃນສິ່ງເພີ່ມເຕີມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນ DLC ນີ້ແມ່ນການແນະນໍາຂອງ The Heroes of Kitakami, ກຸ່ມຂອງຄູຝຶກທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເລື່ອງ. ຄູຝຶກຈະມີໂອກາດທີ່ຈະພົວພັນກັບພວກເຂົາ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາ, ແລະບາງທີອາດທ້າທາຍພວກເຂົາໃນການສູ້ຮົບ.

ຫມູ່ບ້ານ Kitakami ຍັງໃຊ້ເວລາໃຈກາງໃນ DLC ນີ້, ໃຫ້ຄູຝຶກທີ່ຈະເອົາຕົວຂອງມັນເອງເຂົ້າໄປໃນວັດທະນະທໍາທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະຄົ້ນພົບຄວາມລັບຂອງມັນ. ມັນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະມີຊີວິດຊີວາທີ່ສະຫນອງບັນຍາກາດທີ່ເປັນເອກະລັກເມື່ອທຽບກັບພາກພື້ນອື່ນໆໃນເກມ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄູຝຶກຈະພົບກັບPokémonທີ່ຄຸ້ນເຄີຍທີ່ໄດ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກພາກພື້ນອື່ນໆແລະເຮັດໃຫ້ Kitakami ເປັນບ້ານໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາ. ຫນຶ່ງໃນPokémonດັ່ງກ່າວແມ່ນ Polteageist, ເປັນຊະນິດທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ສະເພາະກັບ DLC ນີ້. ການອອກແບບແລະຄວາມສາມາດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນນອກຈາກນັ້ນ intriguing ກັບທີມງານຂອງຄູຝຶກໃດຫນຶ່ງ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນາຊື້ DLC, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ "The Hidden Treasure of Area Zero" ມາພ້ອມກັບສອງສ່ວນ - 'The Teal Mask' ແລະ 'The Indigo Disk'. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນປະກອບມີຊຸດເອກະພາບທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລະດູການທັງຫມົດ, ໃຫ້ຄູຝຶກສາມາດປັບແຕ່ງລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນໃນເກມຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລືອກສະບັບ DLC ທີ່ເຫມາະສົມກັບສໍາເນົາຂອງທ່ານເອງຂອງເກມໃນເວລາທີ່ເຮັດການຊື້.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການປ່ອຍ Pokémon Scarlet ແລະ Violet DLC ເປັນບົດໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນເກມ. ດ້ວຍPokémonໃໝ່, ເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີສຳລັບຄູຝຶກ Pokémon ທີ່ຢາກໄດ້ການຜະຈົນໄພສົດໆ.

