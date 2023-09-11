ການຄາດເດົາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແຟນໆລໍຖ້າເດືອນກັນຍາ Nintendo Direct

ແຟນ Nintendo ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກັບການປະກາດຂອງງານວາງສະແດງ Nintendo Direct ເດືອນກັນຍາ, ເຊິ່ງເປັນປະເພນີທີ່ປະຕິບັດຕາມໂດຍບໍລິສັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ Nintendo ບໍ່ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ສອງສາມປີຜ່ານມາໄດ້ສະແດງຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງການນໍາສະເຫນີເດືອນກັນຍາໂດຍກົງ. ດ້ວຍການຮົ່ວໄຫຼແລະຂ່າວລືກ່ຽວກັບການສາທິດຂອງ Switch 2 ທີ່ມີຂ່າວລືຖືກສະແດງໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາຢູ່ໃນ Gamescom 2023, ການຄາດຄະເນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໄລຍະກາງເດືອນທີ່ນຳໄປສູ່ງານສະແດງເກມໂຕກຽວ, ເຊິ່ງເລີ່ມໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ, ເປັນຊ່ວງເວລາທາງປະຫວັດສາດຂອງ Nintendo ທີ່ຈະຈັດງານວາງສະແດງ. ພິຈາລະນາຕາຕະລາງການອອກເກມໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປີ 2023, ລວມທັງຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet ແລະ Violet DLC, ແລະ Detective Pikachu Returns, ແຟນໆບາງຄົນອາດຈະສົງໄສວ່າມັນແມ່ນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ Nintendo ເປີດເຜີຍ. ເກມຫຼາຍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊອກຫາຢູ່ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, Nintendo Directs ໃນເດືອນກັນຍາມັກຈະລວມເອົາການປະກາດຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ຈະມາເຖິງ. ໂຮງງານຂ່າວລືແມ່ນ buzzing ແລ້ວກັບເກມທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ສາມາດສະແດງຢູ່ໃນເຫດການ, ແລະສະເຫມີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງນັກພັດທະນາພາກສ່ວນທີສາມທີ່ຈະສະແດງຫົວຂໍ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນ Nintendo ຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບ Switch.
ໃນຂະນະທີ່ປີ 2023 ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການປ່ອຍອອກມາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ແຟນໆກໍ່ກໍາລັງຊອກຫາລ່ວງຫນ້າເຖິງປີ 2024, ບ່ອນທີ່ເກມໃຫມ່ຂອງ Princess Peach ແລະ Luigi's Mansion: Dark Moon remaster ທີ່ມີຂ່າວລືອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຄວາມຄາດຫວັງສໍາລັບການປ່ອຍ Splatoon 3 Side Order DLC.
ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Nintendo Direct ເດືອນກັນຍາຈະເກີດຂຶ້ນໃນປີນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຫັນ, ແຕ່ fans ຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງ. ການສໍາຫຼວດທີ່ດໍາເນີນໃນບັນດາ fans ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າຈະມີ Direct, ໂດຍ 66% ຄາດວ່າຈະມີການສະແດງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຫົວຂໍ້ຂອງຝ່າຍທໍາອິດ. 18% ຄິດວ່າມັນອາດຈະໄວເກີນໄປຫຼັງຈາກ Wonder Direct ທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ 7% ເຊື່ອວ່າ Nintendo ຈະທໍາລາຍແນວໂນ້ມໃນປີນີ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, fans Nintendo ລໍຖ້າການປະກາດໃດໆກ່ຽວກັບເດືອນກັນຍາ Direct ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ຄາດວ່າຈະມີເກມແລະຄວາມແປກໃຈຢູ່ໃນຮ້ານຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
Nintendo Life - "ພວກເຮົາຈະໄດ້ Nintendo Direct ເດືອນກັນຍາປີນີ້ບໍ?"
Nintendo Life - "Nintendo ລາຍງານວ່າໄດ້ສະແດງ Switch 2 demos ກັບນັກພັດທະນາທີ່ Gamescom 2023"