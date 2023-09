ເວລາອອກສໍາລັບ The Teal Mask DLC ໃນ Pokemon Scarlet ແລະ Violet

ຄູຝຶກທົ່ວໂລກກຳລັງລໍຖ້າການເປີດຕົວ Pokemon Scarlet ແລະ Violet DLC ທຳອິດຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, The Teal Mask. ກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນພຸດ, 13 ກັນຍາ, ຜູ້ນແມ່ນຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບເວລາປ່ອຍສະເພາະໃນພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, Teal Mask DLC ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນເວລາຕໍ່ໄປນີ້:

– ເວລາ 6 ໂມງແລງ ຕາມເວລາປາຊີຟິກ (12 ກັນຍາ)

– ເວລາ 8 ໂມງແລງ (12 ກັນຍາ)

– ເວລາ 9 ໂມງແລງ (12 ກັນຍາ)

– ເວລາ 2 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາ ອັງກິດ (13 ກັນຍາ)

– ເວລາ 3 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາເອີຣົບກາງ (13 ກັນຍາ)

– ເວລາ 5:30 ໂມງ ຕາມເວລາອິນເດຍ (13 ກັນຍາ)

– 9 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາຍີ່ປຸ່ນ (13 ກັນຍາ)

ເວລາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ, ແຕ່ເກມຄາດວ່າຈະເປີດຕົວປະມານເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ຜູ້ນຄວນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງສໍາລັບການປະກາດໃດໆກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເວລາອອກ.

The Teal Mask ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ The Hidden Treasure of Area Zero DLC ສໍາລັບ Pokemon Scarlet ແລະ Violet. DLC ຈະພາຜູ້ຫຼິ້ນໄປຮຽນຢູ່ Kitakami, ໝູ່ບ້ານທີ່ມີຊີວິດຊີວາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກິດຈະກຳງານບຸນ ແລະ ຜູ້ຂາຍຖະໜົນ. ບໍລິສັດ Pokemon ໄດ້ teased ແລ້ວ pocket monsters, Legendaries, ແລະຕົວລະຄອນທີ່ຈະນໍາສະເຫນີໃນ Teal Mask.

Leaks ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃຫມ່, Pokedex entries, ແລະ pocket monsters ເຊັ່ນ Bloodmoon Ursaluna. ສ່ວນທີສອງຂອງ The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, ເອີ້ນວ່າ The Indigo Disk, ມີກຳນົດອອກ Q4/Winter ໃນປີ 2023.

ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຕ້ອງການປະສົບການ Teal Mask DLC ຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງ Pokemon Scarlet ຫຼື Pokemon Violet. ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທັງສອງເກມຈະຕ້ອງຊື້ສໍາເນົາແຍກຕ່າງຫາກຂອງ Teal Mask.

ເຖິງວ່າຈະມີບັນຫາດ້ານວິຊາການເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊືມແລະປະສົບການຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ, Pokemon Scarlet ແລະ Violet ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ກາຍເປັນການປ່ອຍ Nintendo ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕະຫຼອດເວລາດ້ວຍການຂາຍ 10 ລ້ານສໍາເນົາໃນສາມມື້ທໍາອິດ.

