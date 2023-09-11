ການອັບເດດຂອງ Pixel Watch ເດືອນກັນຍາ 2023 ເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງເລັກນ້ອຍ

ການອັບເດດຫຼ້າສຸດຂອງ Pixel Watch, ປ່ອຍອອກມາເມື່ອເດືອນກັນຍາ 2023, ເນັ້ນໃສ່ຄວາມປອດໄພ ແລະການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງເປັນຕົ້ນຕໍ. ການອັບເດດນີ້, ດ້ວຍໝາຍເລກສ້າງ RWDC.230905.003, ລວມມີແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດສຳລັບການປັບປຸງການປົກປ້ອງອຸປະກອນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມລ່າຊ້າໃນການປ່ອຍການອັບເດດນີ້ມີຜົນກະທົບກັບໂທລະສັບບາງ, ແຕ່ມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບກ່ຽວກັບ Wear OS. ກູໂກໄດ້ສະຫນອງການປ່ຽນແປງທີ່ກ່າວເຖິງພຽງແຕ່ patch ຄວາມປອດໄພ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການອັບເດດນີ້ບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນຫຼືການປັບປຸງການ Pixel Watch.
ການເປີດຕົວອັບເດດ OTA ມີກຳນົດຈະເລີ່ມໃນວັນທີ 11 ກັນຍາສຳລັບອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ໃນການາດາຈະຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກ່ວາເດືອນກັນຍາ 18 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ຄວາມລ່າຊ້າລະຫວ່າງວັນທີເປີດຕົວນີ້ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະອາດເປັນຍ້ອນການພິຈາລະນາຂອງພາກພື້ນ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການສະເພາະ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ວິທີການມາດຕະຖານຂອງການກະຕຸ້ນການອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງໃນ Pixel Watch ບໍ່ໄດ້ຜົນ. ທາງເລືອກໃນການກວດສອບການອັບເດດຈາກເມນູການຕັ້ງຄ່າຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມ "ໂມງຂອງເຈົ້າອັບເດດແລ້ວ." ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີການແກ້ໄຂເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການດາວໂຫຼດ. ໂດຍການແຕະທີ່ໜ້າຈໍ “ໂມງຂອງທ່ານອັບເດດແລ້ວ” ຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກະຕຸ້ນການອັບເດດເພື່ອເລີ່ມການດາວໂຫຼດໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປິດ Bluetooth ແລະອາໄສພຽງແຕ່ Wi-Fi ສາມາດເລັ່ງຂະບວນການດາວໂຫຼດຕື່ມອີກ.
ໃນຂະນະທີ່ການອັບເດດນີ້ອາດຈະບໍ່ແນະນໍາຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນພື້ນຖານໃດໆ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ທັນສະໄຫມດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຫລ້າສຸດ. ຜູ້ໃຊ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງອັບເດດເດືອນກັນຍາ 2023 ທັນທີທີ່ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ Pixel Watch ຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງຖືກປົກປ້ອງຈາກຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
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