ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການອັບເດດຂອງ Pixel Watch ເດືອນກັນຍາ 2023 ເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງເລັກນ້ອຍ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ການອັບເດດຂອງ Pixel Watch ເດືອນກັນຍາ 2023 ເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງເລັກນ້ອຍ

ການອັບເດດຫຼ້າສຸດຂອງ Pixel Watch, ປ່ອຍອອກມາເມື່ອເດືອນກັນຍາ 2023, ເນັ້ນໃສ່ຄວາມປອດໄພ ແລະການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງເປັນຕົ້ນຕໍ. ການອັບເດດນີ້, ດ້ວຍໝາຍເລກສ້າງ RWDC.230905.003, ລວມມີແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດສຳລັບການປັບປຸງການປົກປ້ອງອຸປະກອນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມລ່າຊ້າໃນການປ່ອຍການອັບເດດນີ້ມີຜົນກະທົບກັບໂທລະສັບບາງ, ແຕ່ມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບກ່ຽວກັບ Wear OS. ກູໂກໄດ້ສະຫນອງການປ່ຽນແປງທີ່ກ່າວເຖິງພຽງແຕ່ patch ຄວາມປອດໄພ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການອັບເດດນີ້ບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນຫຼືການປັບປຸງການ Pixel Watch.

ການເປີດຕົວອັບເດດ OTA ມີກຳນົດຈະເລີ່ມໃນວັນທີ 11 ກັນຍາສຳລັບອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ໃນການາດາຈະຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກ່ວາເດືອນກັນຍາ 18 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ຄວາມລ່າຊ້າລະຫວ່າງວັນທີເປີດຕົວນີ້ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະອາດເປັນຍ້ອນການພິຈາລະນາຂອງພາກພື້ນ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການສະເພາະ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ວິທີການມາດຕະຖານຂອງການກະຕຸ້ນການອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງໃນ Pixel Watch ບໍ່ໄດ້ຜົນ. ທາງເລືອກໃນການກວດສອບການອັບເດດຈາກເມນູການຕັ້ງຄ່າຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມ "ໂມງຂອງເຈົ້າອັບເດດແລ້ວ." ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີການແກ້ໄຂເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການດາວໂຫຼດ. ໂດຍການແຕະທີ່ໜ້າຈໍ “ໂມງຂອງທ່ານອັບເດດແລ້ວ” ຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກະຕຸ້ນການອັບເດດເພື່ອເລີ່ມການດາວໂຫຼດໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປິດ Bluetooth ແລະອາໄສພຽງແຕ່ Wi-Fi ສາມາດເລັ່ງຂະບວນການດາວໂຫຼດຕື່ມອີກ.

ໃນຂະນະທີ່ການອັບເດດນີ້ອາດຈະບໍ່ແນະນໍາຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນພື້ນຖານໃດໆ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ທັນສະໄຫມດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຫລ້າສຸດ. ຜູ້ໃຊ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງອັບເດດເດືອນກັນຍາ 2023 ທັນທີທີ່ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ Pixel Watch ຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງຖືກປົກປ້ອງຈາກຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Google Changelog
- ການເຊື່ອມຕໍ່ FTC: [URL ແຫຼ່ງ]

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຳຫຼວດຄວາມລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາກັບ Tim Peake

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ