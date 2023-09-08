Google ຈະເປີດຕົວ Pixel Watch 2 ໃນວັນທີ 4 ຕຸລານີ້

Google ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເປີດຕົວ Pixel Watch 2 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງພ້ອມກັບການປ່ຽນສາຍໂທລະສັບ Pixel flagship ຂອງຕົນໃນວັນທີ 4 ເດືອນຕຸລາ. Pixel Watch ຕົ້ນສະບັບທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນປີກາຍນີ້, ມີຊິບທີ່ລ້າສະໄຫມ ແລະຂາດປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Pixel Watch 2 ຄາດວ່າຈະແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ກັບຊິບ Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 ຂອງຕົນ, ສັນຍາກັບປະສິດທິພາບ snappier ແລະການປັບປຸງຊີວິດຫມໍ້ໄຟ.
ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງກັບ Pixel Watch 2 ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຈັບຄູ່ມັນກັບໂທລະສັບ Android. ໃນຂະນະທີ່ Pixel Watch ເດີມຕ້ອງການໂທລະສັບ Android ທີ່ໃຊ້ Android 8 ຂຶ້ນໄປ, ໂມງໃໝ່ຈະໃຊ້ໄດ້ກັບໂທລະສັບທີ່ໃຊ້ Android 9.0 ຫຼືໃໝ່ກວ່າເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງໂທລະສັບມືຖື Android ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຈະຫຼຸດລົງຈາກ 92% ເປັນປະມານ 84% ຂອງແບບເຄື່ອນໄຫວ.
Pixel Watch 2 ຈະມາພ້ອມກັບ Wear OS 4 ລ່ວງໜ້າ, ໃນຂະນະທີ່ Pixel Watch ເດີມມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດເປັນ Wear OS 3. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບໂທລະສັບ Android ທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫມ່, ມັນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າເຈົ້າຂອງ Pixel Watch ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ເນື່ອງຈາກຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ມີໂທລະສັບທີ່ຕອບສະຫນອງສະເພາະເຫຼົ່ານີ້.
ດ້ວຍການເປີດຕົວ Pixel Watch 2, Google ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງປະສົບການການສວມໃສ່ທີ່ບໍ່ລຽບງ່າຍ ແລະປັບປຸງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີແລະຊອບແວຫລ້າສຸດ, ບໍລິສັດກໍາລັງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບ smartwatches ທີ່ມີການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະການເຮັດວຽກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການເປີດຕົວໃນວັນທີ 4 ເດືອນຕຸລາຄາດວ່າຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Google ຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາ, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີອຸປະກອນລຸ້ນໃຫມ່ທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນຊີວິດດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຊື່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ] (ຊື່ແຫຼ່ງ)
– [ຊື່ບົດຄວາມແຫຼ່ງອື່ນ] (ຊື່ແຫຼ່ງອື່ນ)