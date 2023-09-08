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Google Teases Pixel Watch 2 ດ້ວຍການອອກແບບ ແລະຄຸນສົມບັດໃໝ່

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Google Teases Pixel Watch 2 ດ້ວຍການອອກແບບ ແລະຄຸນສົມບັດໃໝ່

Google ໄດ້ປ່ອຍວິດີໂອຕົວຢ່າງຂອງ Pixel Watch 2 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການອອກແບບແລະລັກສະນະຕ່າງໆ. smartwatch ຮັກສາການອອກແບບໂດຍລວມທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ແຕ່ມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ.

ການປ່ຽນແປງທີ່ສັງເກດເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ array ເຊັນເຊີ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີການອອກແບບວົງກົມທີ່ມີ LEDs ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບເຊັນເຊີ optical ຮູບສີ່ຫລ່ຽມຂອງ Pixel Watch ຕົ້ນສະບັບ. ຂ່າວລືວ່າ Pixel Watch 2 ຈະປະກອບມີເຊັນເຊີກິດຈະກໍາ electrodermal ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Sense 2, ເຊິ່ງອາດຈະອະທິບາຍການອອກແບບໃຫມ່.

ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນອີກປະການຫນຶ່ງແມ່ນການເພີ່ມການຈັດອັນດັບ IP68, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງການປ້ອງກັນຝຸ່ນແລະນ້ໍາທຽບກັບການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາ 50m ຂອງ Pixel Watch ຕົ້ນສະບັບ. ການໃຫ້ຄະແນນໃໝ່ແນະນຳວ່າ Pixel Watch 2 ສາມາດລອຍນ້ຳໄດ້ ແລະ ສາມາດທົນກັບການຈົມນ້ຳໄດ້ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ມົງກຸດຂອງ Pixel Watch 2 ເບິ່ງຄືວ່າຈະນັ່ງຢູ່ກັບໜ້າຈໍຫຼາຍຂື້ນ, ກໍາຈັດການຕັດອອກນ້ອຍໆທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນໂມງຕົ້ນສະບັບ. ມີການຄາດເດົາວ່າການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Pixel Watch 2 ອາດຈະມາຈາກຊອບແວແລະອົງປະກອບພາຍໃນ, ເຊັ່ນ: ແພລະຕະຟອມ Qualcomm Snapdragon W5 Plus.

Google ໄດ້ປະກາດວ່າການສັ່ງຈອງ Pixel Watch 2 ຈະເລີ່ມໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ, ກົງກັບເຫດການ Pixel ຂອງບໍລິສັດ. ດ້ວຍການປ່ຽນແປງການອອກແບບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນເຫຼົ່ານີ້ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຄາດໄວ້, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເທັກໂນໂລຍີ ແລະຜູ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໃສ່ໄດ້ແມ່ນລໍຖ້າການເປີດຕົວ Pixel Watch 2 ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.

ທີ່ມາ: Victoria Song, ນັກຂ່າວອາວຸໂສຢູ່ The Verge

ນິຍາມ:
1. IP68 rating: ລະດັບ IP68 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງຕໍ່ກັບຝຸ່ນແລະນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຈົມຢູ່ໃນນ້ໍາໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນໂດຍບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ.
2. ເຊັນເຊີອາເຣ: ອາເຣເຊັນເຊີແມ່ນການຈັດລຽງຂອງເຊັນເຊີທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ, ເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການທຳງານຕ່າງໆໃນອຸປະກອນໃດໜຶ່ງ.
3. ເຊັນເຊີກິດຈະກໍາ electrodermal (EDA): ເຊັນເຊີກິດຈະກໍາ electrodermal ວັດແທກການນໍາໄຟຟ້າຂອງຜິວຫນັງ, ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບທາງຮ່າງກາຍແລະອາລົມ.

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກບົດຄວາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແຕ່ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາ URLs ຫຼືຮູບພາບຈາກບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ.

By Vicky Stavropoulou

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