ໃໝ່ Bloom Gold Diffusion Filters ສໍາລັບນັກຖ່າຍຮູບເງົາ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກຖ່າຍຮູບຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Philip Bloom ແລະ Formatt-Hitech ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສ້າງຊຸດການກັ່ນຕອງການກະຈາຍຂອງ Bloom Gold. ການກັ່ນຕອງການແຜ່ກະຈາຍຂອງ screw-in ເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກໍາຈັດຂອບດິຈິຕອນໃນຮູບພາບທີ່ຜະລິດໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະເລນທີ່ທັນສະໄຫມໃນຂະນະທີ່ຍັງສະຫນອງຜົນກະທົບທີ່ອ່ອນໂຍນ.
Bloom ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແກ້ໄຂທີ່ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະແລະຄວາມເລິກຂອງຮູບພາບທີ່ຜະລິດໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະເລນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ບໍ່ພໍໃຈກັບທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່, ລາວໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Formatt-Hitech ເພື່ອພັດທະນາຕົວກອງການແຜ່ກະຈາຍຂອງຕົນເອງ. ຫັດຖະກໍາໂດຍໃຊ້ແກ້ວ optical Schott B270i ແລະສໍາເລັດຮູບດ້ວຍມືໃນປະເທດອັງກິດ, ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວຢ່າງມາດຕະຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ.
ການກັ່ນຕອງການແຜ່ກະຈາຍຂອງ Bloom Gold ແມ່ນມີຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ 1/8, 1/4, ແລະ 1/2, ແລະຂະຫນາດຂອງຂະຫນາດຈາກ 49mm ຫາ 82mm. ດ້ວຍວົງແຫວນການກັ່ນຕອງຕ້ານການສະທ້ອນແສງ, ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາມາໃຊ້ກັບທັງກ້ອງຖ່າຍພາບແລະເລນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ທາງເລືອກລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບຜົນກະທົບທີ່ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ປັດໃຈເຊັ່ນ: ເລນ, ແສງສະຫວ່າງ, ແລະຄວາມຍາວໂຟກັດ.
ການກັ່ນຕອງມາພ້ອມກັບທາງເລືອກຂອງການສໍາເລັດຮູບວົງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນສີດໍາແບບດັ້ງເດີມຫຼືຄໍາທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຖິງແມ່ນວ່າແກ້ວແລະຜົນກະທົບຍັງຄົງຄືກັນສໍາລັບທັງສອງຮຸ່ນ. ລາຄາສໍາລັບຕົວກອງ Bloom Gold ຕັ້ງແຕ່ $87.50 US ສໍາລັບຕົວກອງ 49mm ເຖິງ $140 US ສໍາລັບລຸ້ນ 82mm. ພວກເຂົາສາມາດຊື້ໄດ້ໂດຍກົງຈາກເວັບໄຊທ໌ Formatt-Hitech ໃນສະຫະລັດແລະອັງກິດ.
Cinematographers ຊອກຫາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຜົນກະທົບທາງສາຍຕາແລະລັກສະນະຂອງຮູບພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນສາມາດອີງໃສ່ຕົວກັ່ນຕອງ Bloom Gold diffusion ເພື່ອສະຫນອງການແກ້ໄຂໄດ້. ສ້າງດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນລາຍລະອຽດແລະການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການປັບຕົວໄດ້ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຕ້ອງການໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນພາກສະຫນາມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Erik Naso, DP ທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນ Emmy ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 20 ປີໃນອຸດສາຫະກໍາ.
– Formatt-Hitech, ຜູ້ຜະລິດຕົວກອງການກະຈາຍ Bloom Gold.