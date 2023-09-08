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ໃໝ່ Bloom Gold Diffusion Filters ສໍາລັບນັກຖ່າຍຮູບເງົາ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ໃໝ່ Bloom Gold Diffusion Filters ສໍາລັບນັກຖ່າຍຮູບເງົາ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກຖ່າຍຮູບຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Philip Bloom ແລະ Formatt-Hitech ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສ້າງຊຸດການກັ່ນຕອງການກະຈາຍຂອງ Bloom Gold. ການກັ່ນຕອງການແຜ່ກະຈາຍຂອງ screw-in ເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກໍາຈັດຂອບດິຈິຕອນໃນຮູບພາບທີ່ຜະລິດໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະເລນທີ່ທັນສະໄຫມໃນຂະນະທີ່ຍັງສະຫນອງຜົນກະທົບທີ່ອ່ອນໂຍນ.

Bloom ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແກ້ໄຂທີ່ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະແລະຄວາມເລິກຂອງຮູບພາບທີ່ຜະລິດໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະເລນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ບໍ່ພໍໃຈກັບທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່, ລາວໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Formatt-Hitech ເພື່ອພັດທະນາຕົວກອງການແຜ່ກະຈາຍຂອງຕົນເອງ. ຫັດຖະກໍາໂດຍໃຊ້ແກ້ວ optical Schott B270i ແລະສໍາເລັດຮູບດ້ວຍມືໃນປະເທດອັງກິດ, ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວຢ່າງມາດຕະຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ.

ການກັ່ນຕອງການແຜ່ກະຈາຍຂອງ Bloom Gold ແມ່ນມີຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ 1/8, 1/4, ແລະ 1/2, ແລະຂະຫນາດຂອງຂະຫນາດຈາກ 49mm ຫາ 82mm. ດ້ວຍວົງແຫວນການກັ່ນຕອງຕ້ານການສະທ້ອນແສງ, ຕົວກອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາມາໃຊ້ກັບທັງກ້ອງຖ່າຍພາບແລະເລນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ທາງເລືອກລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບຜົນກະທົບທີ່ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ປັດໃຈເຊັ່ນ: ເລນ, ແສງສະຫວ່າງ, ແລະຄວາມຍາວໂຟກັດ.

ການກັ່ນຕອງມາພ້ອມກັບທາງເລືອກຂອງການສໍາເລັດຮູບວົງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນສີດໍາແບບດັ້ງເດີມຫຼືຄໍາທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຖິງແມ່ນວ່າແກ້ວແລະຜົນກະທົບຍັງຄົງຄືກັນສໍາລັບທັງສອງຮຸ່ນ. ລາຄາສໍາລັບຕົວກອງ Bloom Gold ຕັ້ງແຕ່ $87.50 US ສໍາລັບຕົວກອງ 49mm ເຖິງ $140 US ສໍາລັບລຸ້ນ 82mm. ພວກເຂົາສາມາດຊື້ໄດ້ໂດຍກົງຈາກເວັບໄຊທ໌ Formatt-Hitech ໃນສະຫະລັດແລະອັງກິດ.

Cinematographers ຊອກ​ຫາ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງ​ສາຍ​ຕາ​ແລະ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ຮູບ​ພາບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ສາ​ມາດ​ອີງ​ໃສ່​ຕົວ​ກັ່ນ​ຕອງ Bloom Gold diffusion ເພື່ອ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ໄດ້​. ສ້າງດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນລາຍລະອຽດແລະການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການປັບຕົວໄດ້ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຕ້ອງການໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນພາກສະຫນາມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Erik Naso, DP ທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນ Emmy ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 20 ປີໃນອຸດສາຫະກໍາ.
– Formatt-Hitech, ຜູ້ຜະລິດຕົວກອງການກະຈາຍ Bloom Gold.

By Robert Andrew

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