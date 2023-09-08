Patreon ແນະນຳຄຸນສົມບັດການສົນທະນາກຸ່ມສຳລັບການໂຕ້ຕອບພັດລົມທີ່ປັບປຸງ

Patreon ໄດ້ເປີດຕົວຄຸນສົມບັດການສົນທະນາກຸ່ມໃຫມ່, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສ້າງສາມາດພົວພັນກັບແຟນຂອງພວກເຂົາໄດ້. ຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະໃນແອັບຯມືຖືໃນປັດຈຸບັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສ້າງສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບຜູ້ສະໝັກໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໃຊ້ສາມາດສື່ສານກັບກັນແລະກັນ ຢູ່ນອກພາກສ່ວນຄຳເຫັນ. ຜູ້ສ້າງສາມາດມີໄດ້ເຖິງສີ່ການສົນທະນາພ້ອມໆກັນ, ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ, ເຊັ່ນ: ການຈໍາກັດການສົນທະນາສະເພາະກັບລະດັບຜູ້ຕິດຕາມຕ່າງໆ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄຸນນະສົມບັດໃຫມ່ໄດ້ດຶງດູດການປຽບທຽບກັບ Discord, Patreon ເນັ້ນຫນັກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອທົດແທນເວທີການສື່ສານທີ່ນິຍົມ. ແທນທີ່ຈະ, ຜູ້ສ້າງຈະຍັງມີທາງເລືອກທີ່ຈະປະສົມປະສານກັບ Discord.
ນອກເຫນືອຈາກການສະຫນອງພື້ນທີ່ສໍາລັບການສົນທະນາ, ການສົນທະນາກຸ່ມຍັງສະເຫນີລະດັບຂອງລັກສະນະການໂຕ້ຕອບ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນຮູບພາບ, emojis, ແລະຂໍ້ຄວາມທໍາມະດາກັບເພື່ອນມິດຂອງຊຸມຊົນ. ເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມໃນທາງບວກແລະປອດໄພ, Patreon ໄດ້ປະຕິບັດເຄື່ອງມືປານກາງເພື່ອປ້ອງກັນການເຜີຍແຜ່ເນື້ອຫາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຊຸມຊົນ, Patreon ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີໂປຣໄຟລ໌ສະມາຊິກ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງຊື່, ຮູບພາບ, ການເຊື່ອມໂຍງສື່ມວນຊົນສັງຄົມແລະຊີວະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂປຣໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງແຟນໆ ແລະຜູ້ສ້າງພາຍໃນລະບົບນິເວດ Patreon.
ຄຸນສົມບັດການສົນທະນາກຸ່ມໃໝ່ກຳລັງຖືກເປີດຕົວເທື່ອລະກ້າວເພື່ອເລືອກຜູ້ສ້າງ, ແລະຄາດວ່າຈະມີໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນໃນຫຼາຍເດືອນຂ້າງໜ້າ. ການເພີ່ມເຕີມນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Patreon ໃນການສະຫນອງເຄື່ອງມືແລະຄຸນສົມບັດທີ່ເພີ່ມປະສົບການສໍາລັບທັງຜູ້ສ້າງແລະຜູ້ຈອງ. ບໍ່ດົນມານີ້, ແພລະຕະຟອມໄດ້ນໍາສະເຫນີຄວາມສາມາດໃນການເຜີຍແຜ່ podcasts ສະເພາະຜູ້ຕິດຕາມໃນ Spotify ແລະເປີດເຜີຍຊຸດເຄື່ອງມືວິດີໂອພື້ນເມືອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Patreon (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)
- Engadget (ບໍ່ມີ URL ສະຫນອງໃຫ້)