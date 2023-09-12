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ທ່າແຮງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງແວ່ນຕາ Apple: ການເບິ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບສິດທິບັດທີ່ຜ່ານມາ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ທ່າແຮງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງແວ່ນຕາ Apple: ການເບິ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບສິດທິບັດທີ່ຜ່ານມາ

ທ່າມກາງສຽງດັງທີ່ອ້ອມຮອບຊຸດຫູຟັງ Vision Pro VR ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ, ການເວົ້າກ່ຽວກັບ Apple Glasses ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ເອົາບ່ອນນັ່ງຫລັງ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ຄວາມສົງໃສໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບການປ່ອຍແວ່ນຕາຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມຂຶ້ນ (AR) ເຫຼົ່ານີ້, ພິຈາລະນາການມີຢູ່ຂອງ Vision Pro. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີເຫດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນວ່າເປັນຫຍັງ Apple Glasses ອາດຈະຍັງມີສະຖານທີ່ໃນຕະຫຼາດ.

ຄວາມສະດວກສະບາຍແລະການປະຕິບັດໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ບໍ່ແມ່ນທຸກໆສະຖານະການຕ້ອງການພະລັງງານດິບຂອງ Vision Pro, ແລະການໃສ່ຫູຟັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດກາຍເປັນຄວາມອິດເມື່ອຍ. ອຸປະກອນທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ການທຳງານໄວແມ່ນມັກມັກ. Apple ເບິ່ງຄືວ່າຈະເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການຍື່ນສະເຫນີສິດທິບັດທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງອະທິບາຍລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຕ່າງໆສໍາລັບອຸປະກອນ AR.

ຄຸນສົມບັດໜຶ່ງທີ່ເນັ້ນໃສ່ໃນສິດທິບັດແມ່ນມົງກຸດດິຈິຕອລສຳລັບການນຳທາງທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ມັນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ​ເລື່ອນ​ຜ່ານ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​, ຮູບ​ພາບ​, ແລະ​ແມ້​ກະ​ທັ້ງ​ຫຼິ້ນ​ດົນ​ຕີ​. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຟັງຊັນນີ້ຄ້າຍຄືກັບຈໍສະແດງຜົນຫົວ (HUD), ຄ້າຍຄືກັບຄວາມສາມາດຂອງ smartwatch ແຕ່ປາກົດໂດຍກົງຕໍ່ຕາຂອງຜູ້ໃສ່.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າ Apple ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແວ່ນຕາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ. ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາແນະນໍາວ່າ Apple ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນສອງຮຸ່ນໃຫມ່ຂອງ Vision Pro, ຫນຶ່ງແມ່ນເຫມາະສົມກັບຕະຫຼາດຜູ້ບໍລິໂພກ. ການຄາດເດົາເກີດຂື້ນວ່າຮູບແບບທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ບໍລິໂພກນີ້ຈະເປັນແວ່ນຕາ Apple, ຫຼືບາງທີແວ່ນຕາໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນໂດຍການເຮັດໃຫມ່ນີ້.

ເນື່ອງຈາກເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple ໄດ້ຖືກກໍານົດສໍາລັບມື້ນີ້, ມີຄວາມຫວັງສໍາລັບການອັບເດດກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການຮາດແວເຫຼົ່ານີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າບໍ່ແມ່ນສິດທິບັດທັງຫມົດທີ່ຈະບັນລຸຜົນເປັນຜະລິດຕະພັນຫຼືຄຸນສົມບັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ. ເວລາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເປີດເຜີຍແຜນການຂອງ Apple ຢ່າງແທ້ຈິງໃນພື້ນທີ່ຂອງຫູຟັງ AR.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການຍື່ນສະເຫນີສິດທິບັດຈາກ Apple

By Mampho Brescia

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