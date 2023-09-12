ທ່າແຮງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງແວ່ນຕາ Apple: ການເບິ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບສິດທິບັດທີ່ຜ່ານມາ

ທ່າມກາງສຽງດັງທີ່ອ້ອມຮອບຊຸດຫູຟັງ Vision Pro VR ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ, ການເວົ້າກ່ຽວກັບ Apple Glasses ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ເອົາບ່ອນນັ່ງຫລັງ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ຄວາມສົງໃສໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບການປ່ອຍແວ່ນຕາຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມຂຶ້ນ (AR) ເຫຼົ່ານີ້, ພິຈາລະນາການມີຢູ່ຂອງ Vision Pro. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີເຫດຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນວ່າເປັນຫຍັງ Apple Glasses ອາດຈະຍັງມີສະຖານທີ່ໃນຕະຫຼາດ.
ຄວາມສະດວກສະບາຍແລະການປະຕິບັດໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ບໍ່ແມ່ນທຸກໆສະຖານະການຕ້ອງການພະລັງງານດິບຂອງ Vision Pro, ແລະການໃສ່ຫູຟັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດກາຍເປັນຄວາມອິດເມື່ອຍ. ອຸປະກອນທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ການທຳງານໄວແມ່ນມັກມັກ. Apple ເບິ່ງຄືວ່າຈະເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການຍື່ນສະເຫນີສິດທິບັດທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງອະທິບາຍລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຕ່າງໆສໍາລັບອຸປະກອນ AR.
ຄຸນສົມບັດໜຶ່ງທີ່ເນັ້ນໃສ່ໃນສິດທິບັດແມ່ນມົງກຸດດິຈິຕອລສຳລັບການນຳທາງທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເລື່ອນຜ່ານການແຈ້ງການ, ຮູບພາບ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຫຼິ້ນດົນຕີ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຟັງຊັນນີ້ຄ້າຍຄືກັບຈໍສະແດງຜົນຫົວ (HUD), ຄ້າຍຄືກັບຄວາມສາມາດຂອງ smartwatch ແຕ່ປາກົດໂດຍກົງຕໍ່ຕາຂອງຜູ້ໃສ່.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າ Apple ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແວ່ນຕາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ. ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາແນະນໍາວ່າ Apple ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນສອງຮຸ່ນໃຫມ່ຂອງ Vision Pro, ຫນຶ່ງແມ່ນເຫມາະສົມກັບຕະຫຼາດຜູ້ບໍລິໂພກ. ການຄາດເດົາເກີດຂື້ນວ່າຮູບແບບທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ບໍລິໂພກນີ້ຈະເປັນແວ່ນຕາ Apple, ຫຼືບາງທີແວ່ນຕາໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນໂດຍການເຮັດໃຫມ່ນີ້.
ເນື່ອງຈາກເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple ໄດ້ຖືກກໍານົດສໍາລັບມື້ນີ້, ມີຄວາມຫວັງສໍາລັບການອັບເດດກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການຮາດແວເຫຼົ່ານີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າບໍ່ແມ່ນສິດທິບັດທັງຫມົດທີ່ຈະບັນລຸຜົນເປັນຜະລິດຕະພັນຫຼືຄຸນສົມບັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ. ເວລາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເປີດເຜີຍແຜນການຂອງ Apple ຢ່າງແທ້ຈິງໃນພື້ນທີ່ຂອງຫູຟັງ AR.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການຍື່ນສະເຫນີສິດທິບັດຈາກ Apple