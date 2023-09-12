IBM ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຜະລິດຕະພັນ Parle ເພື່ອຂັບເຄື່ອນການຫັນເປັນດິຈິຕອນ

IBM ໄດ້ປະກາດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຮ່ວມມືກັບ Parle Products, ຍີ່ຫໍ້ biscuit ຊັ້ນນໍາໃນປະເທດອິນເດຍ, ເພື່ອເລັ່ງການເດີນທາງການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງບໍລິສັດ. ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ cloud ແລະ Artificial Intelligence (AI), Parle ສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານ ແລະປັບປຸງໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານໄອທີໂດຍລວມ.
ກ່ອນທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ IBM ໃນປີ 2014, Parle ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນເຄືອຂ່າຍການສະຫນອງແລະການແຈກຢາຍທີ່ສັບສົນຂອງພວກເຂົາເນື່ອງຈາກກົນລະຍຸດທີ່ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວຜະລິດຕະພັນແລະຊ່ອງທາງຕ່າງໆ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຈໍາກັດລະດັບການບໍລິການແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ IBM Consulting, Parle ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຫຼ່ງ, ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນການຂາຍ, ແລະຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການ.
Sanjay Joshi, CIO ຂອງ Parle Products, ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນແງ່ດີຂອງລາວກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ດ້ວຍ IBM Consulting, ພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ຈະປົດລັອກເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວໃຫມ່ແລະຍັງຄົງຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງວິວັດທະນາການອຸດສາຫະກໍາ." ການຮ່ວມມືກັບ IBM ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ Parle ປັບປຸງຫນ້າທີ່ຈໍານວນຫລາຍ, ລວມທັງການຫັນປ່ຽນການຈັດຊື້, ການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ແລະການຫັນເປັນ HR.
Kamal Singhani, ຄູ່ຮ່ວມງານຜູ້ຈັດການປະເທດຂອງ IBM Consulting ໃນປະເທດອິນເດຍແລະອາຊີໃຕ້, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ cloud ແລະ AI ໃນພູມສັນຖານທຸລະກິດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນໃນມື້ນີ້. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີການຫັນປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ປັບປຸງການດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍລວມ.
ໂດຍການໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງ cloud ແລະ AI ຂອງ IBM, Parle Products ໄດ້ສາມາດຂັບເຄື່ອນການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແລະບັນລຸຄວາມດີເລີດໃນການດໍາເນີນງານ. ດ້ວຍການຮ່ວມມືນີ້, Parle ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂອງຕົນຕື່ມອີກແລະສ້າງໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການເຕີບໂຕ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– IBM
- ຜະລິດຕະພັນ Parle
ນິຍາມ:
– Cloud: Cloud computing ໝາຍເຖິງການໃຫ້ບໍລິການຄອມພິວເຕີ ລວມທັງການເກັບຮັກສາ, ເຊີບເວີ, ຖານຂໍ້ມູນ, ຊອບແວ ແລະການວິເຄາະທາງອິນເຕີເນັດ.
– Artificial Intelligence (AI): AI ເປັນສາຂາຂອງວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ປົກກະຕິຕ້ອງການປັນຍາຂອງມະນຸດ, ເຊັ່ນ: ການຮັບຮູ້ສຽງເວົ້າ, ການຕັດສິນໃຈແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ.
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