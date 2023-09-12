ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

IBM ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຜະລິດຕະພັນ Parle ເພື່ອຂັບເຄື່ອນການຫັນເປັນດິຈິຕອນ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
IBM ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຜະລິດຕະພັນ Parle ເພື່ອຂັບເຄື່ອນການຫັນເປັນດິຈິຕອນ

IBM ໄດ້ປະກາດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຮ່ວມມືກັບ Parle Products, ຍີ່ຫໍ້ biscuit ຊັ້ນນໍາໃນປະເທດອິນເດຍ, ເພື່ອເລັ່ງການເດີນທາງການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງບໍລິສັດ. ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ cloud ແລະ Artificial Intelligence (AI), Parle ສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານ ແລະປັບປຸງໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານໄອທີໂດຍລວມ.

ກ່ອນທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ IBM ໃນປີ 2014, Parle ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນເຄືອຂ່າຍການສະຫນອງແລະການແຈກຢາຍທີ່ສັບສົນຂອງພວກເຂົາເນື່ອງຈາກກົນລະຍຸດທີ່ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວຜະລິດຕະພັນແລະຊ່ອງທາງຕ່າງໆ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຈໍາກັດລະດັບການບໍລິການແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ IBM Consulting, Parle ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຫຼ່ງ, ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນການຂາຍ, ແລະຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການ.

Sanjay Joshi, CIO ຂອງ Parle Products, ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນແງ່ດີຂອງລາວກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ດ້ວຍ IBM Consulting, ພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ຈະປົດລັອກເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວໃຫມ່ແລະຍັງຄົງຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງວິວັດທະນາການອຸດສາຫະກໍາ." ການຮ່ວມມືກັບ IBM ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ Parle ປັບປຸງຫນ້າທີ່ຈໍານວນຫລາຍ, ລວມທັງການຫັນປ່ຽນການຈັດຊື້, ການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ແລະການຫັນເປັນ HR.

Kamal Singhani, ຄູ່ຮ່ວມງານຜູ້ຈັດການປະເທດຂອງ IBM Consulting ໃນປະເທດອິນເດຍແລະອາຊີໃຕ້, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ cloud ແລະ AI ໃນພູມສັນຖານທຸລະກິດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນໃນມື້ນີ້. ທ່ານ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ມີ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ ​ແລະ ປັບປຸງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ໂດຍ​ລວມ.

ໂດຍການໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງ cloud ແລະ AI ຂອງ IBM, Parle Products ໄດ້ສາມາດຂັບເຄື່ອນການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແລະບັນລຸຄວາມດີເລີດໃນການດໍາເນີນງານ. ດ້ວຍການຮ່ວມມືນີ້, Parle ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂອງຕົນຕື່ມອີກແລະສ້າງໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການເຕີບໂຕ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– IBM
- ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ Parle

ນິຍາມ:
– Cloud: Cloud computing ໝາຍເຖິງການໃຫ້ບໍລິການຄອມພິວເຕີ ລວມທັງການເກັບຮັກສາ, ເຊີບເວີ, ຖານຂໍ້ມູນ, ຊອບແວ ແລະການວິເຄາະທາງອິນເຕີເນັດ.
– Artificial Intelligence (AI): AI ເປັນສາຂາຂອງວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ປົກກະຕິຕ້ອງການປັນຍາຂອງມະນຸດ, ເຊັ່ນ: ການຮັບຮູ້ສຽງເວົ້າ, ການຕັດສິນໃຈແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ຖືກຂຽນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກບົດຄວາມແຫຼ່ງແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຊ່ວຍ. ບໍ່ມີການລວມເອົາ URL ໂດຍກົງ, ແລະຄໍາອ້າງອີງໃດໆຈາກບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບໄດ້ຖືກ paraphrased.

By Robert Andrew

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