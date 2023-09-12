ພໍ່ແມ່ກະກຽມງານລ້ຽງເພື່ອກຽດສັກສີຂອງລູກສາວທີ່ເກີດມາດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ຫາຍາກ

Sue ແລະ Katie O'Leary-Hall, ພໍ່ແມ່ຂອງ Rose ອາຍຸສີ່ປີ, ໄດ້ກ່າວລາສຸດທ້າຍກັບລູກສາວຂອງພວກເຂົາໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ, ກ່ອນນາງຈະມີກໍານົດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໂຮງຮຽນ. Rose, ຈາກ Pool-in-Wharfedale, ມີຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຫົວໃຈຢູ່ປາຍຍອດທີ່ເອີ້ນວ່າ Interrupted Aortic Arch, ເຊິ່ງເປັນສະພາບທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດທີ່ມີຜົນກະທົບຫນຶ່ງໃນເດັກນ້ອຍ 50,000 ຄົນ.
ບໍ່ດົນມານີ້ Rose ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດທີ່ສັບສົນໃນຄວາມຫວັງທີ່ຈະສ້ອມແປງຫົວໃຈຂອງນາງ, ຂັ້ນຕອນທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງນາງແລະຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຫລາຍພັນຄົນທີ່ຊຸມນຸມກັນຢູ່ຫລັງນາງເຊື່ອວ່າຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງນາງ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຫົວໃຈຂອງ Rose ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເກີນໄປຈາກສະພາບຂອງນາງ, ແລະການຜ່າຕັດບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
Sue ອະທິບາຍ Rose ວ່າເປັນອໍານາດ, ໂດຍກ່າວວ່ານາງໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຕະຫຼອດຊີວິດຂອງນາງ. Sue ແລະ Katie ເສຍຫາຍຍ້ອນການສູນເສຍລູກສາວທີ່ແຂງແຮງແລະມີຊີວິດຊີວາ.
ໃນກຽດສັກສີຂອງ Rose, ຄອບຄົວໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ຈັດພິທີສົບຕາມປະເພນີ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະຖິ້ມງານລ້ຽງ. ພວກເຂົາຕ້ອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງຊີວິດຂອງ Rose ແລະຈື່ຄວາມຮັກຂອງນາງທີ່ມີຊຸດ swishy, dungarees, ແລະເຕັ້ນລໍາ Shakira.
Sue ແລະ Katie ມີລູກຊາຍຄົນຫນຶ່ງ, Will, ຜູ້ທີ່ຖືກດໍາເນີນໂດຍ Sue. Rose ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍ Katie ຫຼັງຈາກພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການປິ່ນປົວ IVF, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກປະຢັດຂອງພວກເຂົາຫມົດໄປ. ເນື່ອງຈາກວ່າ Sue ໄດ້ເກີດລູກແລ້ວ, ພວກເຂົາບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ NHS. ໃນລະຫວ່າງການສະແກນປົກກະຕິ, ທ່ານ ໝໍ ໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຫົວໃຈຂອງ Rose ແລະແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍວ່າໂອກາດທີ່ຈະຢູ່ລອດຂອງລູກສາວຂອງພວກເຂົາເກີນ XNUMX ອາທິດແມ່ນມີໜ້ອຍ.
ເມື່ອອາຍຸສາມມື້, Rose ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນ Norwood, ຕິດຕາມດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ທີ່ທ້າທາຍ 17 ມື້ສໍາລັບຊີວິດຂອງນາງ. Rose ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນເມື່ອນາງລອດຊີວິດຈາກເສັ້ນເລືອດຕັນໃນແລະການຜ່າຕັດອີກຄັ້ງ ໜຶ່ງ ໃນອາຍຸສິບເດືອນ.
ໃນເດືອນສິງຫາຂອງປີນີ້, Rose ສຸດທ້າຍໄດ້ບັນລຸຈຸດທີ່ນາງແຂງແຮງພໍສໍາລັບການປະຕິບັດງານຫົວໃຈທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນຂະນະທີ່ການຜ່າຕັດໃນເບື້ອງຕົ້ນເບິ່ງຄືວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ແພດຜ່າຕັດພົບວ່າ Rose ບໍ່ມີແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງນາງ. ນາງຕ້ອງການການດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມ, ລວມທັງການຈັດວາງເຄື່ອງກະຕຸ້ນຈັງຫວະ.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຫົວໃຈຂອງ Rose ເລີ່ມມີເລືອດອອກສີ່ມື້ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຂອງແພດຜ່າຕັດເພື່ອສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍ, ອາການແຊກຊ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫມາກໄຂ່ຫຼັງຂອງ Rose ລົ້ມເຫລວ, ແລະນາງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດຈົນກ່ວາມັນຖືກກໍານົດວ່າບໍ່ມີຫຍັງອີກທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
ພາລະທາງການເງິນຂອງການເສຍຊີວິດຂອງ Rose ເພີ່ມຄວາມທຸກໂສກທາງຈິດໃຈຂອງຄອບຄົວ. ຫນ້າລະດົມທຶນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຊ່ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານລ້ຽງຂອງ Rose ແລະສະຫນັບສະຫນູນ Sue ແລະ Katie ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້. ຄອບຄົວມີຄວາມກະຕັນຍູສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກພະນັກງານຢູ່ໂຮງຫມໍ Martin House, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບ Rose ຫຼັງຈາກນາງໄດ້ເສຍຊີວິດ.
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