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ພໍ່ແມ່ກະກຽມງານລ້ຽງເພື່ອກຽດສັກສີຂອງລູກສາວທີ່ເກີດມາດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ຫາຍາກ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ພໍ່ແມ່ກະກຽມງານລ້ຽງເພື່ອກຽດສັກສີຂອງລູກສາວທີ່ເກີດມາດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ຫາຍາກ

Sue ແລະ Katie O'Leary-Hall, ພໍ່ແມ່ຂອງ Rose ອາຍຸສີ່ປີ, ໄດ້ກ່າວລາສຸດທ້າຍກັບລູກສາວຂອງພວກເຂົາໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ, ກ່ອນນາງຈະມີກໍານົດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໂຮງຮຽນ. Rose, ຈາກ Pool-in-Wharfedale, ມີຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຫົວໃຈຢູ່ປາຍຍອດທີ່ເອີ້ນວ່າ Interrupted Aortic Arch, ເຊິ່ງເປັນສະພາບທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດທີ່ມີຜົນກະທົບຫນຶ່ງໃນເດັກນ້ອຍ 50,000 ຄົນ.

ບໍ່ດົນມານີ້ Rose ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດທີ່ສັບສົນໃນຄວາມຫວັງທີ່ຈະສ້ອມແປງຫົວໃຈຂອງນາງ, ຂັ້ນຕອນທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງນາງແລະຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຫລາຍພັນຄົນທີ່ຊຸມນຸມກັນຢູ່ຫລັງນາງເຊື່ອວ່າຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງນາງ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຫົວໃຈຂອງ Rose ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເກີນໄປຈາກສະພາບຂອງນາງ, ແລະການຜ່າຕັດບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

Sue ອະທິບາຍ Rose ວ່າເປັນອໍານາດ, ໂດຍກ່າວວ່ານາງໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຕະຫຼອດຊີວິດຂອງນາງ. Sue ແລະ Katie ເສຍຫາຍຍ້ອນການສູນເສຍລູກສາວທີ່ແຂງແຮງແລະມີຊີວິດຊີວາ.

ໃນກຽດສັກສີຂອງ Rose, ຄອບຄົວໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ຈັດພິທີສົບຕາມປະເພນີ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະຖິ້ມງານລ້ຽງ. ພວກເຂົາຕ້ອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງຊີວິດຂອງ Rose ແລະຈື່ຄວາມຮັກຂອງນາງທີ່ມີຊຸດ swishy, ​​dungarees, ແລະເຕັ້ນລໍາ Shakira.

Sue ແລະ Katie ມີລູກຊາຍຄົນຫນຶ່ງ, Will, ຜູ້ທີ່ຖືກດໍາເນີນໂດຍ Sue. Rose ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍ Katie ຫຼັງຈາກພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການປິ່ນປົວ IVF, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກປະຢັດຂອງພວກເຂົາຫມົດໄປ. ເນື່ອງຈາກວ່າ Sue ໄດ້ເກີດລູກແລ້ວ, ພວກເຂົາບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ NHS. ໃນລະຫວ່າງການສະແກນປົກກະຕິ, ທ່ານ ໝໍ ໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຫົວໃຈຂອງ Rose ແລະແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍວ່າໂອກາດທີ່ຈະຢູ່ລອດຂອງລູກສາວຂອງພວກເຂົາເກີນ XNUMX ອາທິດແມ່ນມີໜ້ອຍ.

ເມື່ອອາຍຸສາມມື້, Rose ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນ Norwood, ຕິດຕາມດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ທີ່ທ້າທາຍ 17 ມື້ສໍາລັບຊີວິດຂອງນາງ. Rose ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນເມື່ອນາງລອດຊີວິດຈາກເສັ້ນເລືອດຕັນໃນແລະການຜ່າຕັດອີກຄັ້ງ ໜຶ່ງ ໃນອາຍຸສິບເດືອນ.

ໃນເດືອນສິງຫາຂອງປີນີ້, Rose ສຸດທ້າຍໄດ້ບັນລຸຈຸດທີ່ນາງແຂງແຮງພໍສໍາລັບການປະຕິບັດງານຫົວໃຈທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນຂະນະທີ່ການຜ່າຕັດໃນເບື້ອງຕົ້ນເບິ່ງຄືວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ແພດຜ່າຕັດພົບວ່າ Rose ບໍ່ມີແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງນາງ. ນາງຕ້ອງການການດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມ, ລວມທັງການຈັດວາງເຄື່ອງກະຕຸ້ນຈັງຫວະ.

ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຫົວໃຈຂອງ Rose ເລີ່ມມີເລືອດອອກສີ່ມື້ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຂອງແພດຜ່າຕັດເພື່ອສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍ, ອາການແຊກຊ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫມາກໄຂ່ຫຼັງຂອງ Rose ລົ້ມເຫລວ, ແລະນາງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດຈົນກ່ວາມັນຖືກກໍານົດວ່າບໍ່ມີຫຍັງອີກທີ່ຈະເຮັດໄດ້.

ພາລະທາງການເງິນຂອງການເສຍຊີວິດຂອງ Rose ເພີ່ມຄວາມທຸກໂສກທາງຈິດໃຈຂອງຄອບຄົວ. ຫນ້າລະດົມທຶນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຊ່ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານລ້ຽງຂອງ Rose ແລະສະຫນັບສະຫນູນ Sue ແລະ Katie ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້. ຄອບຄົວມີຄວາມກະຕັນຍູສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກພະນັກງານຢູ່ໂຮງຫມໍ Martin House, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບ Rose ຫຼັງຈາກນາງໄດ້ເສຍຊີວິດ.

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