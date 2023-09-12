Panasonic ເປີດຕົວ Lumix G9 II: ການປ່ຽນແປງເກມສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ Micro Four Thirds

ບໍ່ດົນມານີ້, Panasonic ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍ Lumix G9 II, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Micro Four Thirds ທີ່ນໍາສະເຫນີ hybrid phase-detect autofocus, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນຈາກລຸ້ນກ່ອນ, G9. ດ້ວຍເຊັນເຊີ 25.2-megapixel (MP) ໃໝ່ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈເຊັ່ນ: ຄວາມໄວລະເບີດ 60 fps, ວິດີໂອ 5.7K ແລະ 4K 60p ProRes, ການບັນທຶກ USB-C SSD, ແລະ 8 stops ຂອງ optical image stabilization, Lumix G9 II ຖືກຕັ້ງໃຫ້ກາຍເປັນ. ກ້ອງ Micro Four Thirds ອັນດັບຕົ້ນຂອງ Panasonic ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງຊ່າງພາບສັດປ່າ ແລະຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Lumix G9 II ແມ່ນເຊັນເຊີ ISO ຄູ່ 25.2 ລ້ານພິກເຊລ. ໂດຍການລວມເອົາລະບົບໂຟກັສກວດຫາໄລຍະປະສົມແບບປະສົມກັບ 779 ຈຸດ ແລະການຕິດຕາມຫົວຂໍ້ AI ຂອງ Panasonic, ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມທີ່ໄວ ແລະຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແສງທີ່ທ້າທາຍ. ມັນສາມາດກວດພົບແລະຕິດຕາມບໍ່ພຽງແຕ່ໃບຫນ້າແລະຕາ, ແຕ່ຍັງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ຕາສັດ, ລົດ, ແລະລົດຈັກ.
Lumix G9 II ສັນຍາກັບຄວາມໄວການລະເບີດທີ່ບໍ່ມີການດັບໄຟຂອງ 60 fps ດ້ວຍການໂຟກັສອັດຕະໂນມັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະ shutter ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຫຼື 10 fps ໃນໂຫມດກົນຈັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັຟເຟີຂອງມັນອະນຸຍາດໃຫ້ບັນທຶກພາບ RAW+JPG ປະມານ 160 ກ່ອນທີ່ຄວາມໄວການຖ່າຍຮູບຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ສໍາລັບນັກຖ່າຍຮູບທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກຊ່ວງເວລາທີ່ຊັດເຈນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບສະຫນອງຟັງຊັນການຖ່າຍຮູບກ່ອນການລະເບີດທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ປ່ຽນແປງ, ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີເວລາພາດ.
ການສ້າງຄວາມສໍາເລັດຂອງ GH6, Panasonic ໄດ້ລວມເອົາຫນ້າທີ່ "Dynamic Range Boost" ເຂົ້າໄປໃນ G9 II. ໂໝດຮູບ HDR ນີ້ລວມຮູບພາບ ISO ຕ່ຳ ແລະສູງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮູບປະກອບທີ່ມີສຽງລົບກວນໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມອີ່ມຕົວສູງ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຍັງປະກອບດ້ວຍໂຫມດຄວາມລະອຽດສູງຂອງມືຖືຂອງ Panasonic, ເຊິ່ງປະສົມປະສານຫຼາຍຮູບພາບເພື່ອສ້າງຮູບພາບ 100MP JPEG ທີ່ມີລາຍລະອຽດພິເສດ.
ດ້ວຍລະບົບ 8-stop optical image stabilization (OIS) ແລະສະຫນັບສະຫນູນການຖ່າຍຮູບໃນສະພາບຕ່າງໆ, Lumix G9 II ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ. ມັນມີການອອກແບບທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ຈໍສະແດງຜົນ 8 ທິດທາງ, ແລະຈໍສະແດງຜົນ LCD ທີ່ຊັດເຈນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບ vloggers ແລະ shooters ຕົນເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫ້ພອດໄມໂຄໂຟນ / ຫູຟັງ, ພອດ HDMI ຂະຫນາດເຕັມ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຈັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທາງເລືອກ.
Panasonic ບໍ່ໄດ້ມອງຂ້າມຄວາມສາມາດວິດີໂອຂອງ Lumix G9 II. ການລວມເອົາລະບົບໂຟກັສອັດຕະໂນມັດໄລຍະປະສົມຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບວິດີໂອຂອງມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກ້ອງສາມາດຖ່າຍວິດີໂອ 4:2:0 10-bit 17:9 5.7K ວິດີໂອໄດ້ສູງສຸດ 60 fps ແລະ 10-bit 4K video ທີ່ສູງສຸດ 120p. ມັນສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບວິດີໂອຕ່າງໆ, ລວມທັງ MP4 ແລະ Apple ProRes, ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ V-Log / V-Gamut ການຖ່າຍຮູບທີ່ມີ 13+ ຢຸດຂອງລະດັບການເຄື່ອນໄຫວ.
Lumix G9 II ຈະວາງຈຳໜ່າຍໃນສະຫະລັດໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກນີ້ໃນລາຄາ 1,900 ໂດລາ, ເຊິ່ງຕັ້ງມັນເປັນກ້ອງ Mirrorless Micro Four Thirds ທີ່ມີອໍານາດທີ່ສຸດຂອງ Panasonic ສໍາລັບທັງການຖ່າຍຮູບ ແລະວີດີໂອ. ຄຽງຄູ່ກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, Panasonic ໄດ້ປະກາດເລນ Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II Power OIS, ເຫມາະສໍາລັບການຖ່າຍຮູບສັດປ່າແລະການຖ່າຍຮູບມະຫາພາກ, ແລະເລນ Leica DG 35-100mm f/2.8. ການເພີ່ມເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງ Lumix G9 II ຕື່ມອີກ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Lumix G9 II ແນະນຳຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນໃຫ້ກັບຕະຫຼາດກ້ອງ Micro Four Thirds. ຈາກເຊັນເຊີ ISO ເດີມສອງອັນຂອງມັນ ແລະຄວາມສາມາດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດແບບພິເສດໄປສູ່ການສະຖຽນລະພາບຮູບພາບ ແລະປະສິດທິພາບວິດີໂອທີ່ແຂງແຮງ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Panasonic ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊ່າງພາບມືອາຊີບ ແລະຊ່າງພາບວິດີໂອ.
ນິຍາມ:
1. Micro Four Thirds: ລະບົບກ້ອງ mirrorless ຂະໜາດເຊັນເຊີປະມານ 18 x 13.5 mm, ພັດທະນາໂດຍ Olympus ແລະ Panasonic.
2. ໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ: ຄຸນສົມບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປັບຈຸດໂຟກັສຂອງເລນໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຮັບປະກັນພາບທີ່ຄົມຊັດ ແລະຊັດເຈນ.
3. Phase-detect autofocus (PDAF): ປະເພດຂອງໂຟກັສອັດຕະໂນມັດທີ່ໃຊ້ເຊັນເຊີກວດຈັບໄລຍະເພື່ອກໍານົດຕໍາແຫນ່ງໂຟກັສທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງໄວວາ.
4. ເຊັນເຊີ 25.2-megapixel/dual ISO ເຊັນເຊີພື້ນເມືອງ: ເຊັນເຊີຮູບພາບໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 25.2-megapixel ແລະມີຄວາມສາມາດ ISO ພື້ນເມືອງຄູ່, ຊ່ວຍໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາໂດຍບໍ່ມີສຽງລົບກວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
5. ຄວາມໄວລະເບີດ: ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍຮູບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງໄວວາຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ວັດແທກເປັນເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ.
6. ProRes: ຕົວແປງສັນຍານວິດີໂອທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple ທີ່ສະຫນອງການບີບອັດວິດີໂອທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
7. ສະຖຽນລະພາບຮູບພາບທາງ Optical (OIS): ຄຸນສົມບັດທີ່ຊົດເຊີຍການສັ່ນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດຂຶ້ນ.
8. ຈໍສະແດງຜົນ 8 ທິດທາງ: ເປັນອິນພຸດຄວບຄຸມຢູ່ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາທາງ ແລະເລືອກການຕັ້ງຄ່າໄດ້ງ່າຍ.
9. V-Log/V-Gamut: ໂປໄຟການຖ່າຍຮູບ logarithmic ແລະ gamut ສີທີ່ສະຫນອງຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກວ້າງກວ່າແລະພື້ນທີ່ສີສໍາລັບການຖ່າຍວິດີໂອ.
10. LUTs: ຕາຕະລາງຊອກຫາທີ່ປັບລະດັບສີ ແລະຮູບລັກສະນະຂອງວິດີໂອ.
11. HDMI: High-Definition Multimedia Interface, ເປັນສ່ວນຕິດຕໍ່ສຽງ/ວິດີໂອດິຈິຕອນທີ່ໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເຊັ່ນ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ ຫຼືເຄື່ອງບັນທຶກ.
12. ພັດລົມແລະການອອກແບບຄວາມເຢັນທີ່ອຸທິດຕົນ: ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ, ໂດຍປົກກະຕິໃນຮູບແບບຂອງພັດລົມ, ປະຕິບັດໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນລະຫວ່າງການບັນທຶກວິດີໂອຂະຫຍາຍ.
13. SSD: Solid-State Drive, ອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ flash memory ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຖະແຫຼງຂ່າວ Panasonic Lumix G9 II