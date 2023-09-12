Panasonic ປະກາດ Lumix G9 II ທີ່ມີການອັບເກຣດ Autofocus ແລະຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ

ມື້ນີ້, Panasonic ໄດ້ເປີດເຜີຍ Lumix G9 II ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສືບທອດຂອງກ້ອງຍອດນິຍົມຂອງ G9 Micro Four Thirds (MFT). G9 II ຖືກອອກແບບມາສຳລັບຜູ້ສ້າງແບບປະສົມທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທັງການຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ແມ່ນລະບົບອັດຕະໂນມັດໂຟກັສທີ່ຖືກປັບປຸງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຄັ້ງທໍາອິດໃນ Panasonic Lumix S5 II.
ລະບົບໂຟກັສອັດຕະໂນມັດແບບໃໝ່ໃຫ້ຈຸດໂຟກັສທີ່ໄວ ແລະຖືກຕ້ອງກວ່າດ້ວຍລະບົບກວດຈັບໄລຍະ 779 ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ມັນຍັງລວມເຖິງການຮັບຮູ້ຫົວຂໍ້ແບບພິເສດ ແລະວິທີຕິດຕາມ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕາມຄົນ, ສັດ (ລວມທັງຕາ), ລົດ, ແລະລົດຈັກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນຂະນະທີ່ຂອບເຂດຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບອາດຈະບໍ່ກວ້າງຂວາງເທົ່າກັບຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ, ມັນກວມເອົາພື້ນທີ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ນັກຖ່າຍຮູບສ່ວນໃຫຍ່ສຸມໃສ່.
ພາຍໃນ G9 II, ມີ 25.2MP Live MOS MFT Sensor ທີ່ຖືກອອກແບບໃຫມ່, ຈັບຄູ່ກັບເຄື່ອງຈັກປະມວນຜົນໃຫມ່. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຊ້ໂຫມດປ່ຽນ pixels ລວງສູງ, ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍຮູບດ້ວຍມືເພື່ອຜະລິດຮູບພາບ 100MP. ລະດັບ ISO ຕັ້ງແຕ່ 100 ຫາ 25,600.
ຄວາມໄວລະເບີດຂອງ G9 II ເປັນ 60fps ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ມີ autofocus ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມເປັນ 75fps ໂດຍບໍ່ມີການໂຟກັດອັດຕະໂນມັດໂດຍໃຊ້ shutter ເອເລັກໂຕຣນິກ. ດ້ວຍລະບົບ shutter ກົນຈັກ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫ້ຄວາມໄວລະເບີດຊ້າລົງເລັກນ້ອຍຂອງ 14fps (AF-S) ຫຼື 10fps (AF-C). ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີໂໝດກ່ອນລະເບີດທີ່ສາມາດຕັ້ງໃຫ້ຈັບການກະທຳໄດ້ 1.5, 1, ຫຼື 0.5 ວິນາທີ ກ່ອນທີ່ຈະກົດປຸ່ມຊັດເຕີຢ່າງເຕັມທີ່, ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຊ່ວງເວລາສຳຄັນໃດໆຖືກພາດ.
Lumix G9 II ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເລນ Micro Four Thirds ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກ Panasonic, Olympus, Leica, ແລະຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ, ໃຫ້ຊ່າງພາບທີ່ມີສານຫນູທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບສະຖານະການຍິງໃດໆ. Panasonic ຍັງໄດ້ປັບປຸງລະບົບສະຖຽນລະພາບຮູບພາບຂອງຕົນດ້ວຍເຖິງ 8 ຢຸດຂອງການສະຖຽນລະພາບໃນຮ່າງກາຍ (BIS) ແລະ Active IS ຂັ້ນສູງສໍາລັບການສະຖຽນລະພາບເພີ່ມເຕີມໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວ.
ໃນແງ່ຂອງຄວາມສາມາດຂອງວິດີໂອ, G9 II ໃຫ້ຄວາມລະອຽດວິດີໂອສູງສຸດ 5.7K 60p, 4K 120p, ຫຼື FullHD 240p. ມັນສາມາດບັນທຶກໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີເຕັມໃນ 4: 2: 0 10-bit, ໃຫ້ເຖິງ 13 ຢຸດຂອງຊ່ວງໄດນາມິກໃນເວລາທີ່ຖ່າຍຮູບໃນ V-Log. ກ້ອງຖ່າຍຮູບສະຫນັບສະຫນູນການບັນທຶກໃນ Apple ProRes ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງແລະຕິດຕັ້ງ LUTs ຂອງຕົນເອງໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຫຼືເລືອກຈາກ 19 LUTs ທີ່ສ້າງຂຶ້ນກ່ອນ.
ການອອກແບບຕົວເຄື່ອງຂອງ G9 II ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ, ເຊິ່ງມີຈຸດເດັ່ນທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Lumix S5 II. ຫນ້າຈໍດ້ານເທິງໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍປຸ່ມຟັງຊັນແຍກຕ່າງຫາກ, ແລະຮູບແບບໂດຍລວມຍັງຄົງຄຸ້ນເຄີຍກັບເຄື່ອງຍິງ Panasonic ທີ່ມີຢູ່. ກ້ອງຖ່າຍຮູບມີຫນ້າຈໍ 3 ນິ້ວທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 1,080k-dot ແລະ viewfinder ເອເລັກໂຕຣນິກ 3,680k-dot.
Lumix G9 II ຈະວາງຈຳໜ່າຍໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ ດ້ວຍລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $1,899/£1,699 ສຳລັບຕົວເຄື່ອງເທົ່ານັ້ນ. ໃນປະເທດອັງກິດ, ມັນຈະຂາຍໃນສອງຊຸດ: ຊຸດຫນຶ່ງມີເລນ Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS ໃນລາຄາ 1,899 ປອນ, ແລະອີກຊຸດຫນຶ່ງມີ Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH. ເລນລາຄາ £2,249.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Panasonic Lumix G9 II ເປັນກ້ອງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈພ້ອມໂຟກັສອັດຕະໂນມັດຂັ້ນສູງ, ສະຖຽນລະພາບຮູບພາບ ແລະຄຸນສົມບັດວິດີໂອ. ມັນສະຫນອງປະສົບການການຖ່າຍຮູບທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ສ້າງແບບປະສົມທີ່ຕ້ອງການຮູບພາບແລະວິດີໂອທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
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