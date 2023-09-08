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ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ Panagora ຫຼຸດລົງຫຸ້ນໃນ Digital Realty Trust

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ Panagora ຫຼຸດລົງຫຸ້ນໃນ Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. ໄດ້ຂາຍຫຸ້ນ 39.3% ໃນ Digital Realty Trust, Inc. ໃນໄຕມາດທໍາອິດ. ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງຊັບສິນໄດ້ລາຍງານໃນການຍື່ນແບບຟອມ 13F ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ກັບຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ວ່າຕອນນີ້ບໍລິສັດເປັນເຈົ້າຂອງຫຸ້ນທັງໝົດ 9,912 ຮຸ້ນ, ມີມູນຄ່າ 974,000 ໂດລາ. ການຫຼຸດຜ່ອນການຖືຄອງນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໂດຍກອງທຶນ hedge ໃນຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາພາຍໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການລົງທຶນຂອງອະສັງຫາລິມະສັບ. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC, ແລະ Norges Bank ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນການຖືຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ Digital Realty Trust ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

Digital Realty Trust, Inc. ມີອາທິດໃນທາງບວກ, ໂດຍຫຼັກຊັບຂອງຕົນເພີ່ມຂຶ້ນ 1.4% ແລະເປີດຢູ່ທີ່ $ 131.80 ໃນວັນສຸກ. ບໍລິສັດມີທຶນຕະຫຼາດ 39.90 ຕື້ໂດລາ, ອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ລາຍຮັບຂອງ 102.17, ແລະເບຕ້າຂອງ 0.54. 50-day ແລະ 200-day ການເຄື່ອນຍ້າຍແບບງ່າຍດາຍສໍາລັບຫຼັກຊັບແມ່ນ $121.81 ແລະ $107.33 ຕາມລໍາດັບ. 1 ປີ ຕໍ່າ ແລະ ສູງ ຂອງ ຫຸ້ນ ແມ່ນ $85.76 ແລະ $133.39. Digital Realty Trust ມີອັດຕາສ່ວນປະຈຸບັນແລະອັດຕາໄວຂອງ 0.58, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອັດຕາສ່ວນຫນີ້ສິນຕໍ່ຫຸ້ນຂອງ 1.02.

ນອກຈາກນັ້ນ, Digital Realty Trust ໄດ້ປະກາດເງິນປັນຜົນປະຈໍາໄຕມາດທີ່ຈະຈ່າຍໃນວັນສຸກ, ເດືອນກັນຍາ 29. ນັກລົງທຶນບັນທຶກໃນວັນສຸກ, ເດືອນກັນຍາ 15th ຈະໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ $ 1.22 ຕໍ່ຫຸ້ນ. ວັນ​ທີ ex-dividend ແມ່ນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ, 14 ກັນ​ຍາ. ເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີສະແດງອັດຕາສ່ວນການຈ່າຍຂອງ 378.30%, ມີຜົນຜະລິດ 3.70%.

ການເຮັດທຸລະກໍາພາຍໃນຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Digital Realty Trust. ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ພາຍໃນ Cindy Fiedelman ໄດ້ຂາຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ 2,770 ຮຸ້ນໃນມູນຄ່າທັງຫມົດ 346,250 ໂດລາ. ໃນເດືອນມິຖຸນາ, CAO Peter C. Olson ຂາຍຫຸ້ນ 700 ຮຸ້ນໃນລາຄາ 73,969 ໂດລາ. ພາຍໃນເປັນເຈົ້າຂອງ 0.39% ຂອງຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດ.

ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກວິເຄາະຮຸ້ນຕ່າງໆໄດ້ໃຫ້ຄະແນນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບ Digital Realty Trust. BNP Paribas ຍົກລະດັບຫຼັກຊັບໃຫ້ເປັນ "ປະສິດທິພາບ" ການຈັດອັນດັບ, ໃນຂະນະທີ່ StockNews.com ປ້າຍຊື່ມັນເປັນ "ຂາຍ". ທະນາຄານ Royal ຂອງການາດາໄດ້ເພີ່ມລາຄາເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາເປັນ $ 140.00, ແລະ Citigroup ຍົກຈຸດປະສົງລາຄາຂອງພວກເຂົາເປັນ $ 136.00 ດ້ວຍການຈັດອັນດັບ "ຊື້".

Digital Realty Trust ເປັນສູນຂໍ້ມູນທົ່ວໂລກ, colocation, and interconnection solutions company. ແພລະຕະຟອມຂອງມັນ, PlatformDIGITAL, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາເອົາບໍລິສັດແລະຂໍ້ມູນມາຮ່ວມກັນໂດຍການສະຫນອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງສູນຂໍ້ມູນທີ່ປອດໄພແລະວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ Pervasive Datacenter Architecture (PDx). ບໍລິສັດມີການຈັດອັນດັບຄວາມເຫັນດີຂອງ "ຖື" ແລະເປົ້າຫມາຍລາຄາທີ່ເຫັນດີເປັນ $ 120.93.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ Panagora ຫຼຸດຜ່ອນການຖືຫຸ້ນໃນ Digital Realty Trust, Digital Realty Trust ປະກາດເງິນປັນຜົນ, ທຸລະກໍາພາຍໃນທີ່ Digital Realty Trust, ການປ່ຽນແປງການຈັດອັນດັບນັກວິເຄາະ, ການວິເຄາະຫຼັກຊັບ Digital Realty Trust, ແລະຂໍ້ມູນບໍລິສັດ Digital Realty Trust (MarketBeat)

By Vicky Stavropoulou

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