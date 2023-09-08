Paige ແລະ Microsoft ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສ້າງຕົວແບບ AI ທີ່ອີງໃສ່ຮູບພາບສໍາລັບພະຍາດດິຈິຕອນ

Paige, ບໍລິສັດເທກໂນໂລຍີການດູແລສຸຂະພາບ, ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືກັບ Microsoft ເພື່ອພັດທະນາຕົວແບບທາງປັນຍາທຽມ (AI) ທີ່ໃຊ້ຮູບພາບສໍາລັບພະຍາດທາງດິຈິຕອນແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ oncology. ການຮ່ວມມືນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄລາວຂອງ Microsoft ແລະຊຸດຂໍ້ມູນອັນກວ້າງຂວາງຂອງຮູບພາບທາງດ້ານພະຍາດຂອງ Paige ເພື່ອສ້າງຕົວແບບ AI ທີ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບພະຍາດມະເຮັງ.
ຜົນສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Paige ລວມເຖິງການພັດທະນາແບບຈໍາລອງໂດຍໃຊ້ຮູບພາບຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ຮູບພາບຈາກ 500,000 ແຜ່ນສະໄລ້ pathology ກວມເອົາປະເພດຕ່າງໆຂອງມະເຮັງ. ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັນ, Paige ວາງແຜນທີ່ຈະລວມເຖິງ 4 ລ້ານແຜ່ນສະໄລ້ກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ເປັນຕົວເລກທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງມະເຮັງຊະນິດຕ່າງໆເຂົ້າໃນຕົວແບບ AI ໃໝ່. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊຸບເປີຄອມພີວເຕີຂອງ Microsoft ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນຳໃຊ້ຕົວແບບດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ.
Desney Tan, VP ແລະຜູ້ຈັດການຂອງ Microsoft Health Futures, ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ໂດຍການລວມເອົາການຄົ້ນຄວ້າລະດັບໂລກຂອງ Microsoft ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄລາວກັບຄວາມຊໍານານເລິກຂອງ Paige ແລະຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່, ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງຕົວແບບ AI ໃຫມ່ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບພະຍາດມະເຮັງ."
ໃນຕົ້ນປີນີ້, Paige ແລະ Microsoft ໄດ້ປະກາດຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງພວກເຂົາເພື່ອພັດທະນາການວິນິດໄສທີ່ອີງໃສ່ AI ແລະວິທີແກ້ໄຂການດູແລຄົນເຈັບໂດຍອີງໃສ່ເມຄ. ການຮ່ວມມືແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນຂອງ Microsoft ໃນ Paige ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີການດູແລສຸຂະພາບທີ່ມີນະວັດກໍາ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຮ່ວມມືຂອງ Paige ກັບ Microsoft ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດຂອງພະຍາດດິຈິຕອນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງ AI ແລະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຮູບພາບຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ການຮ່ວມມືນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການວິນິດໄສມະເຮັງແລະໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລສຸຂະພາບທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບພະຍາດມະເຮັງ.
ນິຍາມ:
– ພະຍາດດິຈິຕອນ: ການປະຕິບັດການວິເຄາະຮູບພາບຄວາມລະອຽດສູງຂອງ slides pathology ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນເພື່ອຈຸດປະສົງການວິນິດໄສແລະການຄົ້ນຄວ້າ.
– Artificial Intelligence (AI): ການຈໍາລອງຄວາມສະຫຼາດຂອງມະນຸດຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທີ່ປົກກະຕິຕ້ອງການປັນຍາຂອງມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Paige
– Microsoft Health Futures