ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຄວາມຢ້ານກົວຂອງຊອບແວ AI ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ຄວາມຢ້ານກົວຂອງຊອບແວ AI ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ

ອົງການເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພ, ມູນນິທິເບິ່ງອິນເຕີເນັດ, ໄດ້ເຕືອນວ່າ pedophiles ກໍາລັງໃຊ້ຊອບແວປັນຍາປະດິດ (AI) ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງເສລີເພື່ອສ້າງອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ (CSAM). ລາຍງານວ່າຜູ້ກະທໍາຜິດກໍາລັງໃຊ້ຮູບແບບ AI ແບບເປີດເພື່ອຈັດການຮູບພາບຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼືຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ຮູ້ຈັກເພື່ອຜະລິດເນື້ອຫາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃຫມ່. ການສົນທະນາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ເລື້ອຍໆໂດຍຜູ້ກະທໍາຜິດທາງເພດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວັບຊ້ໍາ. ການມີເທກໂນໂລຍີ AI ແຫຼ່ງເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດດາວໂຫລດແລະດັດແປງຊອບແວໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາ.

Dan Sexton, ຫົວຫນ້າວິຊາການຂອງ Internet Watch Foundation, ອະທິບາຍວ່າຜູ້ກະທໍາຜິດກໍາລັງໃຊ້ຊອບແວ open source ເພື່ອສ້າງຮູບພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງແບ່ງປັນຕົວແບບ AI, ຄໍາແນະນໍາ, ແລະຄໍາແນະນໍາເພື່ອສ້າງອຸປະກອນທີ່ຜິດກົດຫມາຍນີ້. ການສົນທະນາໃນເວທີສົນທະນາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໝູນໃຊ້ຮູບພາບຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຮູບພາບເດັກນ້ອຍທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ, ຫຼືຮູບພາບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງລະເມີດເດັກທີ່ຮູ້ຈັກເພື່ອຜະລິດເນື້ອຫາທີ່ຖືກທາລຸນໃຫມ່.

ຄວາມຢ້ານກົວແມ່ນວ່າການນໍາໃຊ້ຊອບແວ AI ຈະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກໍານົດແລະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນຊີວິດຈິງ, ຍ້ອນວ່າຮູບພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງ CSAM ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຈໍາແນກຈາກອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດຕົວຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະລິມານຂອງຮູບພາບທີ່ສ້າງໂດຍ AI ສາມາດນໍາໄປສູ່ການບໍລິໂພກເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ມູນນິທິເບິ່ງອິນເຕີເນັດໄດ້ສືບສວນແລ້ວຫຼາຍບົດລາຍງານຂອງຫນ້າເວັບທີ່ສົງໃສວ່າ AI ຜະລິດ CSAM.

ລັດຖະບານອັງກິດຮັບຮູ້ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງບັນຫານີ້ແລະວາງແຜນທີ່ຈະແກ້ໄຂມັນໂດຍຜ່ານບັນຊີລາຍການຄວາມປອດໄພອອນໄລນ໌ທີ່ຈະມາເຖິງ. ເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມຈະຖືກກໍານົດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ CSAM ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI ຈາກການຖືກແບ່ງປັນໃນເວທີຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດ AI ກໍາລັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍແຫຼ່ງເປີດທຽບກັບລະບົບແຫຼ່ງປິດ. ລະບົບແຫຼ່ງປິດອາດຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການແຂ່ງຂັນ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບແຫຼ່ງເປີດສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຍາກເມື່ອນຳໃຊ້ແລ້ວ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການນໍາໃຊ້ຊອບແວ AI ໂດຍ pedophiles ເພື່ອສ້າງ CSAM ແມ່ນແນວໂນ້ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ລະບຽບ​ການ ​ແລະ ມາດ​ຕະການ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ ​ເພື່ອ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງ​ວັດຖຸ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມແລະບັນຊີລາຍການຄວາມປອດໄພອອນໄລນ໌ທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນຂັ້ນຕອນໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຕ້ານການລະບາດຂອງສຸຂະພາບສາທາລະນະນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມູນນິທິເບິ່ງອິນເຕີເນັດ
– BBC

By Gabriel Botha

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