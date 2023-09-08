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ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງອາຍຸ Hero ຂອງ Overwatch 2 ແລະວັນເດືອນປີເກີດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງອາຍຸ Hero ຂອງ Overwatch 2 ແລະວັນເດືອນປີເກີດ

Overwatch 2, ເປັນພາກຕໍ່ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຕໍ່ກັບເກມຍິງຄົນທຳອິດຍອດນິຍົມ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປ່ອຍວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ອາຍຸສຳລັບແຕ່ລະວິລະຊົນ 38 ຄົນຂອງມັນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ບາງອາຍຸເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ, ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ແຟນໆຂັດຫົວແລະຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາແລະເລື່ອງຂອງເກມ.

ຫນຶ່ງໃນຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນີ້ແມ່ນກັບ hero ສະຫນັບສະຫນູນໃຫມ່, Kiriko. ໃນນິທານຂອງເກມ, ມັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ວ່າ Kiriko ເຕີບໂຕຂຶ້ນກັບ Genji ແລະ Hanzo ແລະການຝຶກອົບຮົມຄຽງຄູ່ກັບພວກເຂົາໃນວິທີການຂອງ sword ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມອາຍຸຢ່າງເປັນທາງການຂອງພວກເຂົາ, Genji ແລະ Hanzo ແມ່ນ 37 ແລະ 40 ຕາມລໍາດັບ, ໃນຂະນະທີ່ Kiriko ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 21 ປີ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອາຍຸນີ້ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສິລະປະແລະເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາຮູ້.

ແຟນໆຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແປກປະຫລາດແລະຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ປະຈຸບັນ Sojourn ມີອາຍຸ 47 ປີ, ແຕ່ເອື້ອຍຂອງນາງ Valentine ຈະຕ້ອງໃຫ້ກໍາເນີດຫລານສາວ Sojourn ໃນອາຍຸ 14 ປີ, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນໄປໄດ້ສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊ່ອງຫວ່າງຂອງອາຍຸລະຫວ່າງ Pharah ແລະ Mercy, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນປັດຈຸບັນວ່າເປັນຄູ່ canonical, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ກົງກັນກັບສິລະປະໃນເລື່ອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ Ana.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ເລື່ອງຂອງ Overwatch ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງແລະສັ່ນສະເທືອນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມັນເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງໂລກທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະການບັນຍາຍຫຼາຍກວ່າການຮັບປະກັນໄລຍະເວລາທີ່ສອດຄ່ອງ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນຄວາມອຸກອັ່ງສໍາລັບ fans ບາງຄົນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າເລື່ອງຂອງ Overwatch ສຸດທ້າຍແມ່ນກ່ຽວກັບ vibes ແລະປະສົບການຂອງລັກສະນະຂອງຕົນແທນທີ່ຈະເປັນສະເພາະຂອງອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ.

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By Vicky Stavropoulou

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