Oscar Health ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານໃຫມ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕແລະຍຸດທະສາດ

ບໍລິສັດປະກັນໄພສຸຂະພາບ Oscar Health ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານທີ່ສຳຄັນສອງຄົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ທີມຜູ້ນຳຂອງຕົນ. Kerry Sain ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຮອງປະທານບໍລິຫານຂອງ +Oscar, ໃນຂະນະທີ່ Steven Kelmar ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຮອງປະທານບໍລິຫານ ແລະ ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານຂອງ CEO.
Oscar Health ເປີດຕົວ +Oscar ໃນປີ 2021, ເປັນແພລະຕະຟອມທີ່ສະຫນອງແຜນການສຸຂະພາບທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະພາກພື້ນໃນການບໍລິການແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຜນການສຸຂະພາບຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃນບົດບາດກ່ອນຫນ້າຂອງນາງເປັນຫົວຫນ້າການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການຄ້າສໍາລັບ Aetna, Sain ເບິ່ງແຍງທຸລະກິດການແພດຕະຫຼາດການຄ້າ. ໃນບົດບາດໃຫມ່ຂອງນາງຢູ່ +Oscar, Sain ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຍຸດທະສາດການໄປຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດ.
Kelmar, ຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ນໍາໃນ Aetna ແລະ CVS Health, ໄດ້ນໍາເອົາປະສົບການອັນອຸດົມສົມບູນໃຫ້ກັບ Oscar Health. ໃນຖານະເປັນຫົວຫນ້າພະນັກງານແລະຮອງປະທານບໍລິຫານທີ່ Aetna, ລາວໄດ້ນໍາພາຫ້ອງການຂອງປະທານແລະ CEO, ໃນຂະນະທີ່ຍັງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຍຸດທະສາດແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ. ຢູ່ Oscar Health, Kelmar ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊີ້ນໍາຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດແລະຂະບວນການບໍລິຫານບໍລິຫານ.
Mark Bertolini, ຊີອີໂອຂອງ Oscar Health, ໄດ້ສະແດງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການນໍາພາຂອງ Kelmar, ໂດຍກ່າວວ່າ, "Steve ເອົາບັນທຶກການຕິດຕາມອັນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງການເລັ່ງການສ້າງມູນຄ່າທຸລະກິດແລະການປະຕິບັດ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າປະສົບການຂອງ Kelmar ແລະການສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດຂອງບໍລິສັດຈະເປັນເຄື່ອງມືໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕແລະການບັນລຸເປົ້າຫມາຍຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກ Oscar Health, ບໍລິສັດສຸຂະພາບອື່ນໆໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານທີ່ໂດດເດັ່ນ. Shannon Werb ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ CEO ຂອງ Array Behavioral Care, ເປັນແພລະຕະຟອມການປິ່ນປົວທາງດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະການປິ່ນປົວແບບ virtual. ທ່ານດຣ Sara Gotheridge ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຫົວໜ້າແພດໝໍ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Ben Schlang ຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າການເງິນ. ຜູ້ບໍລິຫານເຫຼົ່ານີ້ນໍາເອົາພື້ນຖານຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຂົາໃນການດູແລສຸຂະພາບໄປສູ່ການດູແລພຶດຕິກໍາ Array, ຮັບປະກັນການສະຫນອງການບໍລິການທາງດ້ານການຊ່ວຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, Elucid, ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີການແພດທີ່ຕັ້ງຢູ່ Boston ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຊອບແວການວິເຄາະຮູບພາບທີ່ເປີດໃຊ້ AI ສໍາລັບພະຍາດ cardiovascular, ໄດ້ຈ້າງ Windi Hary ເປັນຮອງປະທານອາວຸໂສຂອງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແລະການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ. ຄວາມຊໍານານຂອງ Hary ໃນການອອກແບບກົດລະບຽບແລະການຍື່ນເອກະສານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບໃນທົ່ວເຂດປົກຄອງສາກົນ, ຈະເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງພາລະກິດຂອງ Elucid ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ cardiovascular.
ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງການດູແລສຸຂະພາບເພື່ອເສີມສ້າງທີມງານຜູ້ນໍາຂອງພວກເຂົາແລະການເຕີບໂຕຂອງການຊຸກຍູ້ການລິເລີ່ມຍຸດທະສາດ.
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