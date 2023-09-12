Oppo ຈະສະເຫນີການທົດແທນຫມໍ້ໄຟຟຣີສໍາລັບຜູ້ໃຊ້

Oppo ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະນໍາສະເຫນີບໍລິການປ່ຽນແບດເຕີລີ່ໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ, ໃຫ້ພວກເຂົາເອົາແບດເຕີລີ່ສະມາດໂຟນຂອງພວກເຂົາມາປ່ຽນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຖ້າຈໍາເປັນ. ອຸປະກອນທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນກ່າວວ່າ Oppo A2 Pro 5G, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນຕະຫຼາດຈີນໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ.
ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ໂດດເດັ່ນ Digital Chat Station ແລະ Whylab, Oppo ຈະສະຫນອງການທົດແທນຫມໍ້ໄຟຟຣີພາຍໃນໄລຍະເວລາສີ່ປີ. ຖ້າອັດຕາສ່ວນສຸຂະພາບຂອງແບດເຕີຣີຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 80 ສ່ວນຮ້ອຍໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, Oppo ຈະປ່ຽນແບດເຕີຣີພາຍໃຕ້ການບໍລິການຫລັງການຂາຍ. ຄາດວ່າຈະມີການປະກາດນະໂຍບາຍນີ້ພ້ອມກັບການເປີດຕົວ Oppo A2 Pro 5G.
Oppo A2 Pro 5G ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງຂ່າວລືແລະການຄາດເດົາມາເປັນເວລາບາງເວລາ. ການຮົ່ວໄຫລທີ່ຜ່ານມາແນະນໍາວ່າອຸປະກອນຈະມີຫນ້າຈໍ 6.7 ນິ້ວ Full-HD+ AMOLED ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 120Hz. ມີຂ່າວລືວ່າຈະຂັບເຄື່ອນໂດຍ MediaTek Dimensity 7050 SoC ແລະຈະມາໃນ RAM ແລະທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາຕ່າງໆ, ລວມທັງ 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, ແລະ 12GB + 512GB. ໂທລະສັບສະມາດໂຟນຍັງຖືກກ່າວເຖິງວ່າມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຫຼັງສາມເທົ່າ, ນຳ ພາໂດຍເຊັນເຊີຫຼັກ 64 ລ້ານພິກເຊລ, ແລະກ້ອງ ໜ້າ 8 ລ້ານພິກເຊລ ສຳ ລັບການຖ່າຍຮູບ selfies. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄາດວ່າຈະບັນຈຸຫມໍ້ໄຟ 5,000mAh.
ການບໍລິການປ່ຽນແບດເຕີຣີແມ່ນເປັນສິ່ງເພີ່ມເຕີມທີ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Oppo, ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈທີ່ຮູ້ວ່າແບດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາສາມາດປ່ຽນໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຖ້າຈໍາເປັນ. ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະເບິ່ງວ່າບໍລິການນີ້ຈະຖືກຂະຫຍາຍໄປສູ່ອຸປະກອນ Oppo ອື່ນໆໃນອະນາຄົດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [Digital Chat Station, Whylab]