ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Oppo ຈະສະເຫນີການທົດແທນຫມໍ້ໄຟຟຣີສໍາລັບຜູ້ໃຊ້

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Oppo ຈະສະເຫນີການທົດແທນຫມໍ້ໄຟຟຣີສໍາລັບຜູ້ໃຊ້

Oppo ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະນໍາສະເຫນີບໍລິການປ່ຽນແບດເຕີລີ່ໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ, ໃຫ້ພວກເຂົາເອົາແບດເຕີລີ່ສະມາດໂຟນຂອງພວກເຂົາມາປ່ຽນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຖ້າຈໍາເປັນ. ອຸປະກອນທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນກ່າວວ່າ Oppo A2 Pro 5G, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນຕະຫຼາດຈີນໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ.

ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ໂດດເດັ່ນ Digital Chat Station ແລະ Whylab, Oppo ຈະສະຫນອງການທົດແທນຫມໍ້ໄຟຟຣີພາຍໃນໄລຍະເວລາສີ່ປີ. ຖ້າອັດຕາສ່ວນສຸຂະພາບຂອງແບດເຕີຣີຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 80 ສ່ວນຮ້ອຍໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, Oppo ຈະປ່ຽນແບດເຕີຣີພາຍໃຕ້ການບໍລິການຫລັງການຂາຍ. ຄາດວ່າຈະມີການປະກາດນະໂຍບາຍນີ້ພ້ອມກັບການເປີດຕົວ Oppo A2 Pro 5G.

Oppo A2 Pro 5G ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງຂ່າວລືແລະການຄາດເດົາມາເປັນເວລາບາງເວລາ. ການຮົ່ວໄຫລທີ່ຜ່ານມາແນະນໍາວ່າອຸປະກອນຈະມີຫນ້າຈໍ 6.7 ນິ້ວ Full-HD+ AMOLED ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 120Hz. ມີຂ່າວລືວ່າຈະຂັບເຄື່ອນໂດຍ MediaTek Dimensity 7050 SoC ແລະຈະມາໃນ RAM ແລະທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາຕ່າງໆ, ລວມທັງ 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, ແລະ 12GB + 512GB. ໂທລະສັບສະມາດໂຟນຍັງຖືກກ່າວເຖິງວ່າມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຫຼັງສາມເທົ່າ, ນຳ ພາໂດຍເຊັນເຊີຫຼັກ 64 ລ້ານພິກເຊລ, ແລະກ້ອງ ໜ້າ 8 ລ້ານພິກເຊລ ສຳ ລັບການຖ່າຍຮູບ selfies. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄາດວ່າຈະບັນຈຸຫມໍ້ໄຟ 5,000mAh.

ການບໍລິການປ່ຽນແບດເຕີຣີແມ່ນເປັນສິ່ງເພີ່ມເຕີມທີ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Oppo, ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈທີ່ຮູ້ວ່າແບດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາສາມາດປ່ຽນໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຖ້າຈໍາເປັນ. ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະເບິ່ງວ່າບໍລິການນີ້ຈະຖືກຂະຫຍາຍໄປສູ່ອຸປະກອນ Oppo ອື່ນໆໃນອະນາຄົດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [Digital Chat Station, Whylab]

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຈັກກະວານແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 69% ພະລັງງານຊ້ໍາ, ການວັດແທກໃຫມ່ຢືນຢັນ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດສີດໍາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕັດແຂບໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ອົງການ NASA ເພື່ອຖ່າຍທອດພາລະກິດກັບຄືນສູ່ OSIRIS-REx

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄໍາເຕືອນເຈົ້າຂອງງູ: ຮັບຜິດຊອບກັບສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າ

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ