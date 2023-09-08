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Oppo A2 Pro: ຮົ່ວຂໍ້ມູນສະເພາະ ແລະວັນທີເປີດຕົວ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Oppo A2 Pro: ຮົ່ວຂໍ້ມູນສະເພາະ ແລະວັນທີເປີດຕົວ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຮົ່ວໄຫຼໃນ Weibo, Oppo ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວສະມາດໂຟນ Oppo A2 Pro ທີ່ມີຂ່າວລືໃນປະເທດຈີນໃນໄວໆນີ້. ວັນທີເປີດຕົວທີ່ຄາດວ່າຈະແມ່ນວັນທີ 15 ກັນຍາ. ໃນຂະນະທີ່ Oppo ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນລາຍລະອຽດໃດໆຢ່າງເປັນທາງການ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ຮົ່ວໄຫຼໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມັກສະມາດໂຟນ.

Oppo A2 Pro ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີຈໍສະແດງຜົນ Full-HD+ AMOLED ຂະໜາດ 6.7 ນິ້ວ ທີ່ມີຂອບໂຄ້ງ ແລະອັດຕາຣີເຟຣຊ 120Hz. ນອກຈາກນີ້ຍັງບອກວ່າຈະມາພ້ອມກັບແບດເຕີຣີ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ 5,000mAh ແລະຮອງຮັບ RAM ສູງສຸດ 12GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 512GB.

ການສະແດງຜົນຂອງໂທລະສັບສະແດງໃຫ້ເຫັນກ້ອງຖ່າຍຮູບວົງມົນເກາະທີ່ຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງສາມເທົ່າ, ພ້ອມກັບແຟດ LED. Oppo A2 Pro ຖືກວາງສະແດງໃນທາງເລືອກສີ ດຳ ເງົາງາມ.

ໃນແງ່ຂອງການປ່ອຍບໍ່ດົນມານີ້, Oppo ໄດ້ເປີດຕົວ Oppo A38 ໃນປະເທດອິນເດຍ, ລາຄາພາຍໃຕ້ Rs. 15,000. Oppo A38 ມີ octa-core MediaTek Helio SoC, ແບັດເຕີຣີ 5,000mAh ຮອງຮັບການສາກໄວ SuperVOOC ແບບມີສາຍ 33W, ແລະໜ້າຈໍ LCD HD+ ຂະໜາດ 6.56 ນິ້ວ ທີ່ມີອັດຕາຣີເຟຣຊ 90Hz ແລະ ລະດັບຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດເຖິງ 720 nits. ມັນແລ່ນເທິງ Android 13-based ColorOS 13.1 ແລະມາພ້ອມກັບລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງຄູ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍເຊັນເຊີຫຼັກ 50-megapixel AI-backed ແລະເຊັນເຊີຮອງ 2-megapixel.

ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Oppo, ແຟນໆຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນການເປີດຕົວ Oppo A2 Pro ແລະຄຸນລັກສະນະແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ທັນສະ ໄໝ ຂອງມັນ.

ທີ່ມາ: ຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫຼໃນ Weibo.

By Mampho Brescia

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