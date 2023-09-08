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ເກມປີນຂຶ້ນອິນດີ້ “ພຽງແຕ່ຂຶ້ນ” ທັນທີທັນໃດຖືກຖອດອອກຈາກຮ້ານໄອນ້ໍາ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ເກມປີນຂຶ້ນອິນດີ້ “ພຽງແຕ່ຂຶ້ນ” ທັນທີທັນໃດຖືກຖອດອອກຈາກຮ້ານໄອນ້ໍາ

ເກມປີນປີນອິນດີ້ຍອດນິຍົມ, “Only Up,” ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ Twitch, ໄດ້ຖືກລຶບອອກຈາກຮ້ານເກມ PC Stream ຢ່າງກະທັນຫັນ. ຜູ້ພັດທະນາເກມ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ Indiesolodev, ໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມກົດດັນຫຼາຍເດືອນເປັນເຫດຜົນສໍາລັບການໂຍກຍ້າຍຂອງມັນ.

ໃນບັນທຶກການອັບເດດ Steam ທີ່ຕິດກັບເກມທີ່ຖອດອອກໃນປັດຈຸບັນ, Indiesolodev ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ "Only Up" ແມ່ນການລົງທືນຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຂົາໃນການພັດທະນາເກມ, ສ້າງຂື້ນເພື່ອຈຸດປະສົງສ້າງສັນແລະການທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເກມໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະວາງເກມຢູ່ຫລັງພວກເຂົາແລະສຸມໃສ່ຄວາມສະຫວັດດີພາບຂອງຕົນເອງ.

ໃນຖານະເປັນນັກຮຽນອອກແບບເກມ, Indiesolodev ສະແດງອອກວ່າພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະຫນັບສະຫນູນ "Only Up" ແລະແທນທີ່ຈະຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຢຸດຊົ່ວຄາວແລະສືບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງແຜນການຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະພັດທະນາເກມຕໍ່ໄປຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງຈະມີປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການຕັ້ງຄ່າ, ແລະສຸມໃສ່ການ cinematography.

ເຖິງວ່າຈະມີການເປັນຜູ້ພັດທະນາດ່ຽວສໍາລັບ "Only Up," Indiesolodev ວາງແຜນທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານສໍາລັບເກມຕໍ່ໄປຂອງພວກເຂົາ, ທີ່ມີຊື່ວ່າ "Kith." ການເອົາ “Only Up” ອອກຈາກຮ້ານ Steam ເປັນຈຸດສິ້ນສຸດຂອງຄວາມພ້ອມຂອງເກມສຳລັບຜູ້ຫຼິ້ນ.

"Only Up" ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນທາງບວກກ່ຽວກັບ Steam ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023, ມີ 71% ຂອງນັກທົບທວນຫມາຍວ່າມັນເປັນປະສົບການໃນທາງບວກ. ເກມໄດ້ປະຕິບັດຕາມເລື່ອງຂອງໄວລຸ້ນທີ່ມີຊື່ວ່າ Jackie, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງປີນຂຶ້ນໄປສູ່ຈຸດສູງສຸດຂອງໂລກຂອງເກມເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕົນເອງ.

ໃນຂະນະທີ່ເກມໄດ້ດຶງດູດ fans crypto ດ້ວຍການອ້າງອີງເຖິງ Goblintown NFTs, ຍັງມີການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ສິລະປະ NFT ຂອງມັນ. ການຄາດເດົາໄດ້ເກີດຂື້ນວ່າການລຶບເກມອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ເນື້ອຫາທີ່ມີລິຂະສິດ, ລວມທັງດົນຕີຈາກງານວາງສະແດງອານິເມແລະວິດີໂອເກມທີ່ມີຢູ່.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການໂຍກຍ້າຍຢ່າງກະທັນຫັນຂອງ "Only Up" ອອກຈາກຮ້ານ Steam ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຟນໆຜິດຫວັງ, ແຕ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ Indiesolodev ທີ່ຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງສະຫວັດດີການຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສຸມໃສ່ການພັດທະນາເກມໃນອະນາຄົດແມ່ນເຂົ້າໃຈໄດ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]

By Robert Andrew

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