ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ພຽງແຕ່ Up, Viral Game ໃນ Twitch, ດຶງມາຈາກ Steam

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ພຽງແຕ່ Up, Viral Game ໃນ Twitch, ດຶງມາຈາກ Steam

ເກມໄວຣັສຍອດນິຍົມ, Only Up, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ Twitch ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນ, ໄດ້ຖືກລຶບອອກຈາກເວທີ Steam. ຜູ້ສ້າງເກມ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ SCKR Games, ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຈາກເກມເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນທີ່ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດ.

ພຽງແຕ່ Up ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມທີ່ສໍາຄັນໃນ Twitch ດ້ວຍການເອົາເລື່ອງຂອງ Jack ແລະ Beanstalk ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ. ເກມໄດ້ສະແດງຄຳບັນຍາຍທາງປັດຊະຍາ ແລະເວທີທີ່ທ້າທາຍໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນພະຍາຍາມປີນທາງຂຶ້ນຂອງສິ່ງຂອງ ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ລອຍຕົວ.

ເຖິງວ່າຈະມີຜົນສໍາເລັດໃນ Twitch, ພຽງແຕ່ Up ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານສໍາລັບການລວມເອົາການອ້າງອິງ NFT, ການຂາດຄຸນສົມບັດຂອງເກມເຊັ່ນ: ຫນ້າທີ່ປະຫຍັດ, ແລະການກ່າວຫາຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບສິນທີ່ມີລິຂະສິດຈາກຜູ້ພັດທະນາອື່ນ. ການໂຕ້ແຍ້ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກມຖືກເອົາລົງຊົ່ວຄາວຈາກ Steam ໃນເດືອນກໍລະກົດກ່ອນທີ່ມັນຈະກັບຄືນມາ.

ໃນການຕອບການປັບປຸງ, ນັກພັດທະນາດ່ຽວຂອງ Only Up ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຂົາແລະສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກມຢູ່ຫລັງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າອ້າງເຖິງຄວາມກົດດັນທີ່ເກມໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈແລະການປິ່ນປົວ. ນັກພັດທະນາວາງແຜນທີ່ຈະຢຸດຊົ່ວຄາວ ແລະສືບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເກມຕໍ່ໄປຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຊື່ວ່າ Kith. ໂຄງການໃຫມ່ນີ້ຈະມີແນວຄວາມຄິດ, ປະເພດ, ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສຸມໃສ່ການ cinematography. ນັກພັດທະນາຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອປັບປຸງທັກສະການອອກແບບເກມຂອງພວກເຂົາ.

ຄວາມຈິງກັບການປະກາດຂອງພວກເຂົາ, Only Up ບໍ່ມີໃຫ້ຊື້ຢູ່ Steam ອີກຕໍ່ໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທີ່ຊື້ແລ້ວເກມຍັງສາມາດດາວໂຫລດແລະຫຼິ້ນມັນໄດ້. ດ້ວຍເກືອບ 13,000 ການທົບທວນຄືນ, ພຽງແຕ່ Up ຮັກສາການຈັດອັນດັບໃນທາງບວກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: [ໃສ່ URL ແຫຼ່ງ]
– ຄໍານິຍາມ: Twitch – ເປັນເວທີການຖ່າຍທອດສົດສໍາລັບ gamers;
NFT – Non-Fungible Token, ຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເປັນເອກະລັກທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນເວທີ blockchain;
Steam - ເປັນແພລະຕະຟອມແຈກຢາຍດິຈິຕອນສໍາລັບວິດີໂອເກມ.

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

The New Forza Motorsport: ການປ່ຽນແປງຈາກການລວບລວມລົດໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງລົດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Realme 5G: ສ່ວນຫຼຸດ ແລະຂໍ້ສະເໜີໃນສະມາດໂຟນທີ່ເລືອກ

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

Free Fire Redeem Codes: ວິທີການແລກແລະໃຊ້ພວກມັນເພື່ອຮັບຮາງວັນ

Sep 12, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

The New Forza Motorsport: ການປ່ຽນແປງຈາກການລວບລວມລົດໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງລົດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

Iconic 1973 Porsche 911 Carrera RSR ຂາຍປະມູນ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

Google Chrome Patch ໃຫມ່ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Realme 5G: ສ່ວນຫຼຸດ ແລະຂໍ້ສະເໜີໃນສະມາດໂຟນທີ່ເລືອກ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ