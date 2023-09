ພຽງແຕ່ Up, Viral Game ໃນ Twitch, ດຶງມາຈາກ Steam

By

ເກມໄວຣັສຍອດນິຍົມ, Only Up, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ Twitch ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນ, ໄດ້ຖືກລຶບອອກຈາກເວທີ Steam. ຜູ້ສ້າງເກມ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ SCKR Games, ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຈາກເກມເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນທີ່ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດ.

ພຽງແຕ່ Up ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມທີ່ສໍາຄັນໃນ Twitch ດ້ວຍການເອົາເລື່ອງຂອງ Jack ແລະ Beanstalk ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ. ເກມໄດ້ສະແດງຄຳບັນຍາຍທາງປັດຊະຍາ ແລະເວທີທີ່ທ້າທາຍໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນພະຍາຍາມປີນທາງຂຶ້ນຂອງສິ່ງຂອງ ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ລອຍຕົວ.

ເຖິງວ່າຈະມີຜົນສໍາເລັດໃນ Twitch, ພຽງແຕ່ Up ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານສໍາລັບການລວມເອົາການອ້າງອິງ NFT, ການຂາດຄຸນສົມບັດຂອງເກມເຊັ່ນ: ຫນ້າທີ່ປະຫຍັດ, ແລະການກ່າວຫາຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບສິນທີ່ມີລິຂະສິດຈາກຜູ້ພັດທະນາອື່ນ. ການໂຕ້ແຍ້ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກມຖືກເອົາລົງຊົ່ວຄາວຈາກ Steam ໃນເດືອນກໍລະກົດກ່ອນທີ່ມັນຈະກັບຄືນມາ.

ໃນການຕອບການປັບປຸງ, ນັກພັດທະນາດ່ຽວຂອງ Only Up ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຂົາແລະສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກມຢູ່ຫລັງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າອ້າງເຖິງຄວາມກົດດັນທີ່ເກມໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈແລະການປິ່ນປົວ. ນັກພັດທະນາວາງແຜນທີ່ຈະຢຸດຊົ່ວຄາວ ແລະສືບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເກມຕໍ່ໄປຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຊື່ວ່າ Kith. ໂຄງການໃຫມ່ນີ້ຈະມີແນວຄວາມຄິດ, ປະເພດ, ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສຸມໃສ່ການ cinematography. ນັກພັດທະນາຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອປັບປຸງທັກສະການອອກແບບເກມຂອງພວກເຂົາ.

ຄວາມຈິງກັບການປະກາດຂອງພວກເຂົາ, Only Up ບໍ່ມີໃຫ້ຊື້ຢູ່ Steam ອີກຕໍ່ໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທີ່ຊື້ແລ້ວເກມຍັງສາມາດດາວໂຫລດແລະຫຼິ້ນມັນໄດ້. ດ້ວຍເກືອບ 13,000 ການທົບທວນຄືນ, ພຽງແຕ່ Up ຮັກສາການຈັດອັນດັບໃນທາງບວກ.

– ຄໍານິຍາມ: Twitch – ເປັນເວທີການຖ່າຍທອດສົດສໍາລັບ gamers;

NFT – Non-Fungible Token, ຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເປັນເອກະລັກທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນເວທີ blockchain;

Steam - ເປັນແພລະຕະຟອມແຈກຢາຍດິຈິຕອນສໍາລັບວິດີໂອເກມ.