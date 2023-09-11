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ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທະນາຄານດິຈິຕອລແລະຄໍາແນະນໍາການສ້າງລາຍໄດ້

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທະນາຄານດິຈິຕອລແລະຄໍາແນະນໍາການສ້າງລາຍໄດ້

ໃນໂລກທີ່ຄອບງໍາໂດຍເຕັກໂນໂລຢີ, ມັນບໍ່ແປກໃຈທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມມັກຂອງທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນໄປ. ອີງຕາມບົດຄວາມຂອງ Forbes, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ, ເກືອບ 80% ຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ໄດ້ລະບຸຄວາມມັກສໍາລັບທະນາຄານຜ່ານແອັບຯມືຖືຫຼືເວັບໄຊທ໌ແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນຕົວບຸກຄົນ. ສະຖິຕິນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຄວາມສະດວກຂອງທະນາຄານດິຈິຕອນ.

ບົດ​ຄວາມ​ຍັງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ຍອດ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ແມ່ນ​ປະ​ມານ 5,300 ໂດ​ລາ, ເຊິ່ງ​ປະ​ກອບ​ມີ​ບັນ​ຊີ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ: ການ​ກວດ​ສອບ, ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ, ຕະ​ຫຼາດ​ເງິນ, ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ໂທ, ແລະ​ບັດ​ເດ​ບິດ​ລ່ວງ​ໜ້າ. ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ 6% ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີບັນຊີທະນາຄານທັງຫມົດ, ທະນາຄານດິຈິຕອນເບິ່ງຄືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສ້າງເງິນຈາກກອງທຶນທີ່ມີຢູ່, ບົດຄວາມແນະນໍາການຂຸດຄົ້ນໃບຢັ້ງຢືນເງິນຝາກ (CD). ບັນ​ຊີ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ​ແຕ່​ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ທີ່​ສູງ​ກວ່າ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ແລ້ວ​ເງິນ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ບໍ່​ໄດ້​ສໍາ​ພັດ​. ໃນຂະນະທີ່ມີໄລຍະເວລາລໍຖ້າກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການຖອນເງິນ, ອັດຕາ CD ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງ.

ມັນສົມຄວນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນຫຼືສະຫະພັນສິນເຊື່ອຂອງທ່ານເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບການສະເຫນີ CD ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຊອກຫາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບເປົ້າຫມາຍທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ. ໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດການສ້າງລາຍໄດ້ເຫຼົ່ານີ້, ບຸກຄົນສາມາດເພີ່ມເງິນຝາກປະຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະມີລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Forbes (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)

By Gabriel Botha

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