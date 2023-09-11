ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທະນາຄານດິຈິຕອລແລະຄໍາແນະນໍາການສ້າງລາຍໄດ້

ໃນໂລກທີ່ຄອບງໍາໂດຍເຕັກໂນໂລຢີ, ມັນບໍ່ແປກໃຈທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມມັກຂອງທະນາຄານໄດ້ປ່ຽນໄປ. ອີງຕາມບົດຄວາມຂອງ Forbes, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ, ເກືອບ 80% ຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ໄດ້ລະບຸຄວາມມັກສໍາລັບທະນາຄານຜ່ານແອັບຯມືຖືຫຼືເວັບໄຊທ໌ແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນຕົວບຸກຄົນ. ສະຖິຕິນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຄວາມສະດວກຂອງທະນາຄານດິຈິຕອນ.
ບົດຄວາມຍັງເປີດເຜີຍວ່າ ຍອດເງິນໃນບັນຊີສະເລ່ຍຂອງຊາວອາເມລິກາແມ່ນປະມານ 5,300 ໂດລາ, ເຊິ່ງປະກອບມີບັນຊີປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການກວດສອບ, ເງິນຝາກປະຢັດ, ຕະຫຼາດເງິນ, ບັນຊີເງິນຝາກໂທ, ແລະບັດເດບິດລ່ວງໜ້າ. ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ 6% ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີບັນຊີທະນາຄານທັງຫມົດ, ທະນາຄານດິຈິຕອນເບິ່ງຄືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການສ້າງເງິນຈາກກອງທຶນທີ່ມີຢູ່, ບົດຄວາມແນະນໍາການຂຸດຄົ້ນໃບຢັ້ງຢືນເງິນຝາກ (CD). ບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຄ້າຍຄືກັນກັບບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດແຕ່ສະເຫນີໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງກວ່າຕໍ່ໄປອີກແລ້ວເງິນທີ່ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ສໍາພັດ. ໃນຂະນະທີ່ມີໄລຍະເວລາລໍຖ້າກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການຖອນເງິນ, ອັດຕາ CD ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງ.
ມັນສົມຄວນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນຫຼືສະຫະພັນສິນເຊື່ອຂອງທ່ານເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບການສະເຫນີ CD ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຊອກຫາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບເປົ້າຫມາຍທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ. ໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດການສ້າງລາຍໄດ້ເຫຼົ່ານີ້, ບຸກຄົນສາມາດເພີ່ມເງິນຝາກປະຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະມີລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Forbes (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)