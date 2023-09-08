ການທົບທວນຄືນ OnePlus Nord CE 3 5G: ຄວາມດີເລີດທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງ

OnePlus Nord Series ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນການສະເຫນີສະມາດໂຟນທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບພິເສດ. ການເພີ່ມຫຼ້າສຸດຂອງຊຸດນີ້ແມ່ນ OnePlus Nord CE 3 5G. ໃນການທົບທວນຄືນນີ້, ພວກເຮົາຈະສໍາຫຼວດເບິ່ງວ່າອຸປະກອນນີ້ມີຊີວິດຢູ່ກັບມໍລະດົກຂອງລຸ້ນກ່ອນ.
OnePlus Nord CE 3 5G ມີຢູ່ໃນສອງ RAM ແລະການເກັບຮັກສາ - 8GB + 128GB ແລະ 12GB + 256GB. ລາຄາ Rs 26,999 ແລະ Rs 28,999 ຕາມລໍາດັບ, ສະມາດໂຟນນີ້ສະຫນອງມູນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ມັນມີຢູ່ໃນສອງສີທີ່ມີຊີວິດຊີວາ: Aqua Surge ແລະ Grey Shimmer.
ໃນແງ່ຂອງການອອກແບບ, OnePlus Nord CE 3 5G ມີການຈັດລຽງກ້ອງຖ່າຍຮູບສອງວົງທີ່ມີສະແຕນເລດທີ່ທັນສະ ໄໝ ອ້ອມຮອບທີ່ປົກປ້ອງເລນແລະເພີ່ມຄວາມງາມໂດຍລວມ. ຕົວເລືອກສີ Aqua Surge ເພີ່ມການສໍາພັດທີ່ສົດໃສ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມາພ້ອມກັບກອບພລາສຕິກທີ່ຮາບພຽງ, ທົນທານແລະມີລະດັບ IP54 ສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານຝຸ່ນແລະນ້ໍາ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງພຽງແຕ່ແມ່ນການຂາດຕົວເລື່ອນການແຈ້ງເຕືອນ.
OnePlus Nord CE 3 5G ມີຈໍສະແດງຜົນ Fluid AMOLED ຂະໜາດ 6.7 ນິ້ວ ພ້ອມອັດຕາໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 120Hz. ອັດຕາສ່ວນຫນ້າຈໍກັບຮ່າງກາຍແມ່ນປະທັບໃຈ 93.4%, ເຊິ່ງຮັບປະກັນປະສົບການການເບິ່ງທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ຈໍສະແດງຜົນສະຫນັບສະຫນູນອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຂອງ 60Hz, 90Hz, ແລະ 120Hz, ສະເຫນີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະກ້ຽງ. ສີແມ່ນດີໃຈແລະສົດໃສ, ແລະການເບິ່ງເຫັນພາຍນອກບໍ່ແມ່ນບັນຫາ. ການຢັ້ງຢືນ Widevine L1 ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຖ່າຍທອດ HD ໃນເວທີເຊັ່ນ Netflix.
ຂັບເຄື່ອນໂດຍໂປເຊດເຊີ Snapdragon 782G, OnePlus Nord CE 3 ຈັດການກັບວຽກງານປະຈໍາວັນດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແລະໃຫ້ປະສົບການເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງທີ່ລຽບງ່າຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນອາດຈະຕໍ່ສູ້ກັບເກມທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ. ສະມາດໂຟນແລ່ນເທິງ OxygenOS 13.1 ໂດຍອີງໃສ່ Android 13, ສະເຫນີການໂຕ້ຕອບທີ່ບໍ່ມີ bloatware ແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້. OnePlus ຍັງຮັບປະກັນສອງປີຂອງການອັບເດດ Android ທີ່ສໍາຄັນແລະສາມປີຂອງການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ.
OnePlus Nord CE 3 5G ມາພ້ອມກັບແບດເຕີຣີ້ 5,000mAh, ຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ຕໍ່ມື້. ມັນມາພ້ອມກັບເຄື່ອງສາກໄວ 80W SuperVooc ທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ເຕັມທີ່ພາຍໃນ 40 ນາທີ.
ການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນ OnePlus Nord CE 3 5G ປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຕົ້ນຕໍ 50 ລ້ານພິກເຊລທີ່ມີເຊັນເຊີ OIS Sony IMX890, ກ້ອງຖ່າຍຮູບກວ້າງ 8 ລ້ານພິກເຊລແລະເຊັນເຊີ Macro 2 ລ້ານພິກເຊລ. ກ້ອງຫຼັກຈະບັນທຶກພາບທີ່ເໝາະສົມດ້ວຍການປ່ຽນສີທີ່ດີ ແລະລາຍລະອຽດທັງໃນສະພາບແສງກາງເວັນ ແລະ ແສງໜ້ອຍ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບກວ້າງສູງສຸດທົນທຸກຈາກການບິດເບືອນຂອງຂອບແລະສີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໂໝດຮູບຄົນສ້າງຮູບພາບທີ່ມີເອັບເຟັກ bokeh ທີ່ໜ້າພໍໃຈ ແລະການກວດຈັບຂອບທີ່ເໝາະສົມ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບເຊວຟີຮູຮູ 16 ລ້ານພິກເຊລ ບັນທຶກຮູບພາບທີ່ເໝາະສົມກັບສີຜິວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, OnePlus Nord CE 3 5G ສະຫນອງລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນທັງຫມົດໃນສ່ວນລາຄາຂອງມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຕົວເລື່ອນການແຈ້ງເຕືອນເປັນຂໍ້ບົກຜ່ອງເລັກນ້ອຍ, ໂທລະສັບສະຫຼາດນີ້ສະຫນອງມູນຄ່າທີ່ດີເລີດສໍາລັບເງິນ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ມີປະສິດຕິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບ, OnePlus Nord CE 3 5G ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ສົມຄວນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: OnePlus Nord CE 3 5G ການທົບທວນຄືນ - The Indian Express