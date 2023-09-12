OnePlus ເປີດຕົວ Android 14 Open Beta Program ສໍາລັບ OnePlus 11

ບໍ່ດົນມານີ້ OnePlus ໄດ້ນໍາສະເຫນີໂຄງການ Open Beta ທໍາອິດຂອງຕົນສໍາລັບ Android 14, ໃຫ້ເຈົ້າຂອງ OnePlus 11 ສາມາດທົດສອບການອັບເດດກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ. OxygenOS 14 Open Beta 1, ອີງໃສ່ Android 14, ຕອນນີ້ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ OnePlus.
ໂປຣແກມ Open Beta ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີໂອກາດໄດ້ສຳຜັດກັບຄຸນສົມບັດໃໝ່ ແລະການປັບປຸງຂອງ OxygenOS 14. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກນີ້ເປັນການສ້າງ Open Beta ທຳອິດ, ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັນທີ. OnePlus ຮັບປະກັນວ່າຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນການປັບປຸງສະບັບຕໍ່ໄປ.
ໃນປັດຈຸບັນ, Open Beta 1 ແມ່ນຈໍາກັດໃນ OnePlus 11 ແລະມີຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ເລືອກເຊັ່ນ: ອາເມລິກາເຫນືອແລະອິນເດຍ (ມີຈໍານວນຜູ້ທົດສອບຈໍາກັດ). ຂໍອະໄພ, ຜູ້ໃຊ້ໃນເອີຣົບຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການອັບເດດ Open Beta ໄດ້. ເພື່ອຕິດຕັ້ງການອັບເດດ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດດາວໂຫລດໄຟລ໌ທີ່ຈໍາເປັນຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ OnePlus ແລະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການປັບປຸງຄູ່ມືໃນ OxygenOS. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການກັບຄືນໄປ Android 13 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຄືນໃຫມ່.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, OnePlus ໄດ້ປະກາດວ່າ OxygenOS 14 ຈະນໍາເອົາການເພີ່ມປະສິດທິພາບຜ່ານ "Trinity Engine" ແລະຖືກກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 25 ເດືອນກັນຍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມລ່າຊ້າທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຂອງ Google ຂອງ Android 14 ສໍາລັບໂທລະສັບ Pixel ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ OnePlus ອາດຈະພາດວັນປ່ອຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. OnePlus ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເວທີສົນທະນາຊຸມຊົນ OnePlus
ຄວາມຫມາຍ:
– ໂປຣແກມ Open Beta: ໄລຍະການທົດສອບຊອບແວທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດທົດລອງໃຊ້ການອັບເດດເວີຊັນກ່ອນການອອກຈຳໜ່າຍ ແລະໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ອນການອອກຢ່າງເປັນທາງການ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເວທີສົນທະນາຊຸມຊົນ OnePlus