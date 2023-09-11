ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ OnePlus 12R ທີ່ຮົ່ວໄຫຼແນະນໍາ Snapdragon 8 Gen 2 SoC, ແບດເຕີຣີ້ 5,500mAh ແລະອື່ນໆອີກ.

OnePlus 12R, ມີຂ່າວລືວ່າເປັນຜູ້ສືບທອດຂອງ OnePlus 11R 5G, ມີລາຍງານວ່າຢູ່ໃນວຽກງານແລະຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງມັນໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອນໄລນ໌. ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ Yogesh Brar, ໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຈະມາເຖິງຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນຕົ້ນປີ 2024.
OnePlus 12R ຖືກກ່າວເຖິງວ່າມີຈໍສະແດງຜົນ AMOLED 6.7 ນິ້ວທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 1.5K ແລະອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນສູງ 120Hz. ມີຂ່າວລືວ່າຈະໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍ Snapdragon 8 Gen 2 SoC, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີການປະຕິບັດໄວແລະປະສິດທິພາບ. ໂທລະສັບຍັງຄາດວ່າຈະໃຊ້ Android 14-based OxygenOS 14.
ໃນດ້ານຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, OnePlus 12R ຄາດວ່າຈະມາພ້ອມກັບການຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງສາມເທົ່າ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ອາດຈະປະກອບມີເຊັນເຊີຫຼັກ 50-megapixel ທີ່ມີສະຖຽນລະພາບຮູບພາບ optical, ເຊັນເຊີ ultra wide-angle 8-megapixel ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto 32-megapixel. ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບເຊວຟີແລະການສົນທະນາວິດີໂອ, ໂທລະສັບສະຫຼາດສາມາດໃສ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫນ້າ 16 ລ້ານພິກເຊລ.
ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທີ່ມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບ OnePlus 12R ລວມມີຕົວເລື່ອນແຈ້ງເຕືອນ, ລຳໂພງສະເຕຣິໂອ ແລະແບັດເຕີຣີຂະໜາດໃຫຍ່ 5,500mAh ພ້ອມຮອງຮັບການສາກໄວ 100W. ຂໍ້ມູນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງກັບການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຜ່ານມາ.
OnePlus 11R 5G, ປ່ອຍອອກມາເມື່ອຕົ້ນປີນີ້, ໄດ້ສະແດງໜ້າຈໍ AMOLED ໂຄ້ງ 6.74 ນິ້ວເຕັມ HD+ ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ 120Hz. ມັນໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍ Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ແລະມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງສາມເທົ່າ 50-megapixel. OnePlus 11R 5G ມີແບັດເຕີຣີ 5,000mAh ຮອງຮັບການສາກໄວ 100W SuperVOOC.
ໃນປັດຈຸບັນ, ວັນເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຂອງ OnePlus 12R ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກບໍລິສັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ຮົ່ວໄຫຼ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ OnePlus ກໍາລັງມຸ່ງເປົ້າຫມາຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສະຫນອງການສະແດງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແລະຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Yogesh Brar (@heyitsyogesh) ໃນ X (ໃນອະດີດ Twitter)
– ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ OnePlus 11R 5G ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ OnePlus