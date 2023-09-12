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ສຳຫຼວດ Zero-G Combat ໃນ Starfield: ພາລະກິດທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ສຳຫຼວດ Zero-G Combat ໃນ Starfield: ພາລະກິດທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

Starfield, RPG ໂລກເປີດທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງທີ່ພັດທະນາໂດຍ Bethesda, ກໍາລັງສ້າງຄື້ນຟອງໃນຊຸມຊົນເກມດ້ວຍການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງແລະຈັກກະວານທີ່ກວ້າງຂວາງເພື່ອຄົ້ນຫາ. ໃນບັນດາ quests ຈໍານວນຫລາຍທີ່ມີຢູ່ໃນເກມ, ຫນຶ່ງໂດຍສະເພາະແມ່ນຢືນອອກເປັນປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ: "ແນ່ນອນເດີມພັນ".

ຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ Alpha Centauri, ການສະແຫວງຫາດ້ານນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນເມືອງອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ Gagarin Landing. ຜູ້ຫຼິ້ນພົບກັບ Lizzy, bartender ທີ່ຊອກຫາເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດດ້ວຍເຫຼົ້າທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະລາຄາແພງ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງນາງ, ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອຊອກຫາເຫຼົ້າທີ່ສູນເສຍຢູ່ໃນເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຖືກປະຖິ້ມໄວ້.

ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ນີ້​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ແມ່ນ​ການ​ສູ້​ລົບ​ທີ່​ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ​ຂອງ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ແບບ​ສູນ​ກາ​ວິ​ທັດ​ທີ່​ພົບ​ຢູ່​ເທິງ​ກຳ​ປັ່ນ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສຳຫຼວດເຮືອທີ່ຫຼົບໜີໄປ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງປອມເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງ, ລວມທັງເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ວັດຖຸ, ແລະໂຈນສະລັດອະວະກາດ, ລອຍຢູ່ໃນສູນ-G ທຸກໆ 30 ວິນາທີ. ການຫັນປ່ຽນແຮງໂນ້ມຖ່ວງແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ໃຫ້ປະສົບການການຕໍ່ສູ້ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະຕື່ນເຕັ້ນ.

ການນໍາໃຊ້ການປ່ຽນແປງຂອງກາວິທັດເພື່ອປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ນສາມາດ maneuver ຢ່າງໄວວາໄປຫາສະຖານທີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼືສັດຕູເປົ້າຫມາຍທີ່ຖືກລົບອອກຈາກຜ້າຄຸມແລະລອຍຢູ່ໃນອາກາດເປີດ. ການຕໍ່ສູ້ຈະມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຍິ່ງຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດໃຊ້ອາວຸດເຊັ່ນປືນຍິງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຊ່ວງເວລາທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກຍູ້ຫຼັງໃສ່ຝາ.

ນອກເຫນືອຈາກການສູ້ຮົບ, ການປ່ຽນແປງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການແຂ່ງລົດທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ເພີ່ມຄວາມມ່ວນອີກຊັ້ນຫນຶ່ງໃຫ້ກັບການຄົ້ນຫາ. ຜູ້ນຕ້ອງນໍາທາງຜ່ານເຮືອ, maneuvering ຜ່ານ debris ເລື່ອນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາ momentum ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະແກ້ໄຂປິດສະເພື່ອຄວາມຄືບຫນ້າ.

ການຄົ້ນຫາ "Sure Bet" ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງຈັກຟີຊິກທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນ Starfield. ເຖິງວ່າຈະມີການວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບກອບ 30fps ຂອງມັນຢູ່ໃນຄອນໂຊນ, ການຄົ້ນຫາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເກມແລະໂລກທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມແລະຮັກສາຕໍາແຫນ່ງ, ການປະທະກັນ, ແລະຈັງຫວະຂອງທຸກໆວັດຖຸ, ອາວຸດ, ແລະຕົວລະຄອນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງແຕ່ລະແມ່ນເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການຂອງເກມ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າຫຼາຍການຄົ້ນຫາອື່ນໆໃນ Starfield ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບຟີຊິກແລະລະບົບການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້. ໃນຂະນະທີ່ quest ນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງສິ່ງທີ່ເກມສາມາດບັນລຸໄດ້, ຜູ້ນອາດຈະຖືກປະໄວ້ທີ່ຕ້ອງການ quests ເພີ່ມເຕີມທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກົນໄກການໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຫາ "Sure Bet" ສະເຫນີປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະຫນ້າຈົດຈໍາພາຍໃນຈັກກະວານ Starfield. ດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ແບບ zero-G ແລະການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Bethesda ທີ່ຈະສະໜອງການສະແຫວງຫາທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເໜືອກວ່າພາລະກິດແບບດັ້ງເດີມ. ມັນເປັນການສະແຫວງຫາທີ່ຄຸ້ມຄ່າສຳລັບຜູ້ຫຼິ້ນ Starfield ທີ່ຊອກຫາການຜະຈົນໄພແບບ adrenaline.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Starfield: Bethesda Game Studios' RPG ໂລກເປີດລ້າສຸດ
- ການສະແຫວງຫາ "ແນ່ນອນການເດີມພັນ" ໃນ Starfield

By Gabriel Botha

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