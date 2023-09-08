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ຜູ້ສ້າງພຽງແຕ່ Up ເອົາເກມອອກຈາກ Steam, ອ້າງເຖິງຄວາມກົດດັນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ຜູ້ສ້າງພຽງແຕ່ Up ເອົາເກມອອກຈາກ Steam, ອ້າງເຖິງຄວາມກົດດັນ

ເກມອິນດີ້ທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດ, ພຽງແຕ່ Up, ໄດ້ຖືກເອົາລົງຈາກ Steam ໂດຍຜູ້ສ້າງຂອງມັນເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ. ພັດທະນາໂດຍ SCKR Games, ເກມເຄີຍປະເຊີນກັບການກ່າວຫາການລະເມີດລິຂະສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນໃນເກມບາງຢ່າງ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມນິຍົມໃນບັນດາ YouTubers ແລະ Twitch streamers, ຜູ້ສ້າງໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລຶບເກມອອກຈາກຫນ້າຮ້ານ Valve, ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຈາກມັນ.

ຢູ່ທີ່ຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ, Only Up ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ຊົມປະມານ 280,000 ຄົນພ້ອມກັນໃນ Twitch, ແລະວິດີໂອຂອງ YouTuber Darren Jason Watkins, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ 'IShowSpeed,' ເກັບກໍາ 5.6 ລ້ານ views ພາຍໃນພຽງແຕ່ສອງເດືອນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກົດດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຂອງເກມເຮັດໃຫ້ຜູ້ສ້າງເອົາມັນອອກຈາກ Steam. ໃນຖະແຫຼງການ, ນັກພັດທະນາ, ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຊື່ສະຕູດິໂອ SCKR Games, ຍອມຮັບວ່າໄດ້ເຮັດຜິດພາດແລະສະແດງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມສະຫງົບແລະການປິ່ນປົວທາງຈິດ.

ໃນຖານະນັກພັດທະນາດ່ຽວ, ຜູ້ສ້າງໄດ້ອະທິບາຍພຽງແຕ່ Up ວ່າເປັນການບຸກເບີກທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການພັດທະນາເກມ, ເຮັດມາຈາກຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການທົດສອບສ່ວນຕົວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າເກມໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນແລະພວກເຂົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ມັນຢູ່ຫລັງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພຽງແຕ່ Up ໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກ Steam ແລະຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການຊື້.

ດຽວນີ້ຜູ້ສ້າງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໃສ່ເກມໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Kith. ໂຄງ​ການ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຂອງ​ຈິດ​ໃຈ​ແລະ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ​ເກມ​. ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມສົມຈິງ, ການຖ່າຍຮູບເງົາ, ແລະປະເພດ ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງ, ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມນ້ອຍໆ ແລະປັບປຸງທັກສະການອອກແບບເກມຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ໃນຂະນະທີ່ພຽງແຕ່ Up ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 'ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃນທາງບວກ' ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 12,000 ການທົບທວນຄືນຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນ Steam, ເກມໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າ 'ບໍ່ມີ' ແລະບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຍລະອຽດຂອງເກມແລະພາກສ່ວນຂໍ້ມູນຜູ້ນຢູ່ໃນຫນ້າ Steam ຂອງຕົນແມ່ນຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ.

By Mampho Brescia

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