ຜູ້ສ້າງພຽງແຕ່ Up ເອົາເກມອອກຈາກ Steam, ອ້າງເຖິງຄວາມກົດດັນ

ເກມອິນດີ້ທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດ, ພຽງແຕ່ Up, ໄດ້ຖືກເອົາລົງຈາກ Steam ໂດຍຜູ້ສ້າງຂອງມັນເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ. ພັດທະນາໂດຍ SCKR Games, ເກມເຄີຍປະເຊີນກັບການກ່າວຫາການລະເມີດລິຂະສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນໃນເກມບາງຢ່າງ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມນິຍົມໃນບັນດາ YouTubers ແລະ Twitch streamers, ຜູ້ສ້າງໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລຶບເກມອອກຈາກຫນ້າຮ້ານ Valve, ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຈາກມັນ.
ຢູ່ທີ່ຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ, Only Up ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ຊົມປະມານ 280,000 ຄົນພ້ອມກັນໃນ Twitch, ແລະວິດີໂອຂອງ YouTuber Darren Jason Watkins, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ 'IShowSpeed,' ເກັບກໍາ 5.6 ລ້ານ views ພາຍໃນພຽງແຕ່ສອງເດືອນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກົດດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຂອງເກມເຮັດໃຫ້ຜູ້ສ້າງເອົາມັນອອກຈາກ Steam. ໃນຖະແຫຼງການ, ນັກພັດທະນາ, ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຊື່ສະຕູດິໂອ SCKR Games, ຍອມຮັບວ່າໄດ້ເຮັດຜິດພາດແລະສະແດງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມສະຫງົບແລະການປິ່ນປົວທາງຈິດ.
ໃນຖານະນັກພັດທະນາດ່ຽວ, ຜູ້ສ້າງໄດ້ອະທິບາຍພຽງແຕ່ Up ວ່າເປັນການບຸກເບີກທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການພັດທະນາເກມ, ເຮັດມາຈາກຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການທົດສອບສ່ວນຕົວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າເກມໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນແລະພວກເຂົາຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ມັນຢູ່ຫລັງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພຽງແຕ່ Up ໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກ Steam ແລະຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການຊື້.
ດຽວນີ້ຜູ້ສ້າງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໃສ່ເກມໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Kith. ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສັນຕິພາບຂອງຈິດໃຈແລະເປັນໂອກາດທີ່ຈະສືບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບເກມ. ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມສົມຈິງ, ການຖ່າຍຮູບເງົາ, ແລະປະເພດ ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງ, ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມນ້ອຍໆ ແລະປັບປຸງທັກສະການອອກແບບເກມຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ພຽງແຕ່ Up ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 'ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃນທາງບວກ' ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 12,000 ການທົບທວນຄືນຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນ Steam, ເກມໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າ 'ບໍ່ມີ' ແລະບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຍລະອຽດຂອງເກມແລະພາກສ່ວນຂໍ້ມູນຜູ້ນຢູ່ໃນຫນ້າ Steam ຂອງຕົນແມ່ນຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ.