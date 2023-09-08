ເວີຊັ່ນເດັສທັອບຂອງ Google Chrome ໄດ້ຮັບການເບິ່ງສົດຊື່ນສຳລັບຄົບຮອບ 15 ປີຂອງມັນ

Google Chrome, ບຣາວເຊີເວັບທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ກໍາລັງໄດ້ຮັບການເບິ່ງໃຫມ່ສໍາລັບຄົບຮອບ 15 ປີຂອງມັນ. ການອອກແບບໃຫມ່ຈະຖືກເປີດຕົວໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຈຸດສໍາຄັນ. ການອັບເດດແມ່ນອີງໃສ່ພາສາການອອກແບບ 'Material You' ຂອງ Google, ແລະມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການທ່ອງເວັບໃນ Chrome ງ່າຍຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ ແລະປອດໄພກວ່າ.
ຮູບແບບໃຫມ່ຂອງ Google Chrome ປະກອບມີໄອຄອນທີ່ປັບປຸງໃຫມ່ທີ່ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ palettes ສີໃຫມ່ທີ່ເສີມແຖບແລະແຖບເຄື່ອງມື. ບຣາວເຊີຍັງຖືກລວມເຂົ້າກັບລະບົບປະຕິບັດການໄດ້ດີກວ່າ, ອະນຸຍາດໃຫ້ Chrome preferences ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການຕັ້ງຄ່າລະດັບ OS ເຊັ່ນ: ໂໝດມືດ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ.
ນອກເຫນືອຈາກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສາຍຕາ, Google ໄດ້ເຮັດການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີເມນູທີ່ຄົບຖ້ວນກວ່າເພື່ອເຂົ້າເຖິງສ່ວນຂະຫຍາຍ, ການແປພາສາ, ຕົວຈັດການລະຫັດຜ່ານ ແລະຄຸນສົມບັດອື່ນໆໄດ້ໄວຂຶ້ນ. Web Store ຍັງໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫມ່ແລະໃນປັດຈຸບັນຈະສະແດງປະເພດການຂະຫຍາຍໃຫມ່ເຊັ່ນ: AI-powered ແລະຈຸດເດັ່ນຂອງບັນນາທິການ, ພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາສ່ວນບຸກຄົນ.
ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ, Google ໄດ້ຂະຫຍາຍການກວດສອບຄວາມປອດໄພໄປຫາສ່ວນຂະຫຍາຍ. ຄຸນສົມບັດນີ້ຮັບປະກັນວ່າບຣາວເຊີສາມາດລະບຸຕົວຕົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່, ລະເມີດນະໂຍບາຍ ຫຼືສ່ວນຂະຫຍາຍທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Google ໄດ້ນໍາສະເຫນີລັກສະນະການຄົ້ນຫາໃຫມ່ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຫາທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກຕົວເລືອກ 'ຊອກຫາໜ້ານີ້ດ້ວຍ Google' ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການຄົ້ນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຂອງໜ້າ ຫຼື ເລີ່ມການຄົ້ນຫາໃໝ່.
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພ, Google ໄດ້ອັບເກຣດຄຸນສົມບັດ Safe Browsing ຂອງຕົນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ Chrome ກວດສອບເວັບໄຊທ໌ຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຂອງສະຖານທີ່ 'ທີ່ຮູ້ຈັກບໍ່ດີ' ໃນເວລາຈິງ, ເຮັດໃຫ້ການກໍານົດແລະການປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ໄວຂຶ້ນ. ການປັບປຸງ Safe Browsing ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ດີຂຶ້ນ 25% ຕໍ່ກັບ malware ແລະ phishing ໄພຂົ່ມຂູ່.
ດ້ວຍການອັບເດດເຫຼົ່ານີ້, Google ມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການການທ່ອງເວັບທີ່ລຽບງ່າຍ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Google Chrome Blog, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ