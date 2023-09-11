ຄິດເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ໃນເກມປິດສະໜາຂອງ New York Times

ສະຫຼຸບ: The New York Times ໄດ້ປ່ອຍເກມປິດສະຫນາໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Connections. ຈຸດປະສົງຂອງເກມແມ່ນເພື່ອຈັດປະເພດຊຸດຂອງ 16 ຄໍາສັບຕ່າງໆອອກເປັນສີ່ກຸ່ມລັບໂດຍການຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າ. ເກມຣີເຊັດປະຈໍາວັນແລະສະຫນອງລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ນສາມາດຕິດຕາມ streaks ຊະນະຂອງເຂົາເຈົ້າແລະປຽບທຽບຄະແນນກັບຫມູ່ເພື່ອນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແກ້ໄຂປິດສະ, ເກມໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະເປີດເຜີຍຄໍາຕອບ. ຫົວຂໍ້ໃນມື້ນີ້ປະກອບມີການຕົກແຕ່ງ Halloween, ລາຍການໂທລະພາບ, ສັນຍາລັກເຄື່ອງໂມ້, ແລະຕົວເລກໃນຫົວຂໍ້ຫນັງສື. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ປະເພດການຕົກແຕ່ງ Halloween ປະກອບມີຄໍາສັບຕ່າງໆເຊັ່ນ: Bat, Cobweb, Pumpkin, ແລະ Tombstone. ເກມແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ, ແຕ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງທຸກໆມື້, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດໃຫມ່ເພື່ອແກ້ໄຂປິດສະ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນເກມປິດສະໜາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ New York Times. ເກມນໍາສະເຫນີຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງ 16 ຄໍາແລະຂໍໃຫ້ພວກເຂົາຈັດຄໍາສັບຕ່າງໆເປັນສີ່ຊຸດຂອງສີ່ໂດຍອີງໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພວກເຂົາ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ຫົວຂໍ້ຂອງວິດີໂອເກມ franchises, sequels ປຶ້ມ, ຮົ່ມຂອງສີແດງ, ຫຼືຊື່ຂອງຮ້ານອາຫານຕ່ອງໂສ້.
ໃນຂະນະທີ່ບາງຄໍາອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້, ມີພຽງແຕ່ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບແຕ່ລະຊຸດ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນລະບຸການເຊື່ອມຕໍ່, ເກມອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສະຫຼັບ ແລະຈັດລຽງຄໍາທີ່ຢູ່ໃນຕາໜ່າງຄືນໃໝ່.
ແຕ່ລະຊຸດຂອງຄໍາສັບຕ່າງໆແມ່ນລະຫັດສີ, ມີກຸ່ມສີເຫຼືອງແມ່ນງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະກໍານົດແລະກຸ່ມສີມ່ວງແມ່ນຍາກທີ່ສຸດ. ເມື່ອຜູ້ນຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ກໍານົດຊຸດ, ພວກເຂົາສາມາດສົ່ງຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າຖືກຕ້ອງ, ສີ່ຄໍາຈະຖືກລຶບອອກຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະຫົວຂໍ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ພວກມັນຈະຖືກເປີດເຜີຍ. ການຄາດເດົາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະນັບວ່າເປັນຄວາມຜິດພາດ, ແລະຜູ້ຫຼິ້ນມີຂີດຈໍາກັດສີ່ຄວາມຜິດພາດກ່ອນທີ່ເກມຈະສິ້ນສຸດລົງ.
ຖ້າຜູ້ນມີບັນຫາໃນການແກ້ບັນຫາປິດສະ, ເກມໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະເປີດເຜີຍບາງຄໍາຕອບ. ຫົວຂໍ້ໃນມື້ນີ້ລວມມີການຕົກແຕ່ງ Halloween, ລາຍການໂທລະພາບ, ສັນຍາລັກຂອງເຄື່ອງໂມ້, ແລະຕົວເລກໃນຫົວຂໍ້ປື້ມ. ຕົວຢ່າງ, ຫນຶ່ງໃນການຕົກແຕ່ງ Halloween ແມ່ນ Bat, ແລະຫນຶ່ງໃນງານວາງສະແດງໂທລະພາບແມ່ນ 24.
ການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນການທ້າທາຍ, ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງໃນທຸກໆມື້, ສະເຫນີໃຫ້ການແຂ່ງລົດໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ນແກ້ໄຂ. ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂປິດສະໜາມື້ນີ້, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະກັບມາເບິ່ງຄືນໃນມື້ອື່ນເພື່ອຄວາມທ້າທາຍທີ່ສົດຊື່ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: New York Times