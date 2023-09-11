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ຄິດເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ໃນເກມປິດສະໜາຂອງ New York Times

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ຄິດເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ໃນເກມປິດສະໜາຂອງ New York Times

ສະຫຼຸບ: The New York Times ໄດ້ປ່ອຍເກມປິດສະຫນາໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Connections. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ເກມ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ຊຸດ​ຂອງ 16 ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ອອກ​ເປັນ​ສີ່​ກຸ່ມ​ລັບ​ໂດຍ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ຫວ່າງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ເກມຣີເຊັດປະຈໍາວັນແລະສະຫນອງລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ນສາມາດຕິດຕາມ streaks ຊະນະຂອງເຂົາເຈົ້າແລະປຽບທຽບຄະແນນກັບຫມູ່ເພື່ອນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແກ້ໄຂປິດສະ, ເກມໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະເປີດເຜີຍຄໍາຕອບ. ຫົວຂໍ້ໃນມື້ນີ້ປະກອບມີການຕົກແຕ່ງ Halloween, ລາຍການໂທລະພາບ, ສັນຍາລັກເຄື່ອງໂມ້, ແລະຕົວເລກໃນຫົວຂໍ້ຫນັງສື. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ປະເພດການຕົກແຕ່ງ Halloween ປະກອບມີຄໍາສັບຕ່າງໆເຊັ່ນ: Bat, Cobweb, Pumpkin, ແລະ Tombstone. ເກມແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ, ແຕ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງທຸກໆມື້, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດໃຫມ່ເພື່ອແກ້ໄຂປິດສະ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນເກມປິດສະໜາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ New York Times. ເກມນໍາສະເຫນີຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງ 16 ຄໍາແລະຂໍໃຫ້ພວກເຂົາຈັດຄໍາສັບຕ່າງໆເປັນສີ່ຊຸດຂອງສີ່ໂດຍອີງໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພວກເຂົາ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ຫົວຂໍ້ຂອງວິດີໂອເກມ franchises, sequels ປຶ້ມ, ຮົ່ມຂອງສີແດງ, ຫຼືຊື່ຂອງຮ້ານອາຫານຕ່ອງໂສ້.

ໃນຂະນະທີ່ບາງຄໍາອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້, ມີພຽງແຕ່ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບແຕ່ລະຊຸດ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນລະບຸການເຊື່ອມຕໍ່, ເກມອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສະຫຼັບ ແລະຈັດລຽງຄໍາທີ່ຢູ່ໃນຕາໜ່າງຄືນໃໝ່.

ແຕ່​ລະ​ຊຸດ​ຂອງ​ຄໍາ​ສັບ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ລະ​ຫັດ​ສີ​, ມີ​ກຸ່ມ​ສີ​ເຫຼືອງ​ແມ່ນ​ງ່າຍ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈະ​ກໍາ​ນົດ​ແລະ​ກຸ່ມ​ສີ​ມ່ວງ​ແມ່ນ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​. ເມື່ອຜູ້ນຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ກໍານົດຊຸດ, ພວກເຂົາສາມາດສົ່ງຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າຖືກຕ້ອງ, ສີ່ຄໍາຈະຖືກລຶບອອກຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະຫົວຂໍ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ພວກມັນຈະຖືກເປີດເຜີຍ. ການຄາດເດົາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະນັບວ່າເປັນຄວາມຜິດພາດ, ແລະຜູ້ຫຼິ້ນມີຂີດຈໍາກັດສີ່ຄວາມຜິດພາດກ່ອນທີ່ເກມຈະສິ້ນສຸດລົງ.

ຖ້າຜູ້ນມີບັນຫາໃນການແກ້ບັນຫາປິດສະ, ເກມໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະເປີດເຜີຍບາງຄໍາຕອບ. ຫົວຂໍ້ໃນມື້ນີ້ລວມມີການຕົກແຕ່ງ Halloween, ລາຍການໂທລະພາບ, ສັນຍາລັກຂອງເຄື່ອງໂມ້, ແລະຕົວເລກໃນຫົວຂໍ້ປື້ມ. ຕົວຢ່າງ, ຫນຶ່ງໃນການຕົກແຕ່ງ Halloween ແມ່ນ Bat, ແລະຫນຶ່ງໃນງານວາງສະແດງໂທລະພາບແມ່ນ 24.

ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​, ແລະ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ທຸກໆ​ມື້​, ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ການ​ແຂ່ງ​ລົດ​ໃຫມ່​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້ນ​ແກ້​ໄຂ​. ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂປິດສະໜາມື້ນີ້, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະກັບມາເບິ່ງຄືນໃນມື້ອື່ນເພື່ອຄວາມທ້າທາຍທີ່ສົດຊື່ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: New York Times

By Mampho Brescia

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