Nvidia ອັບເດດໄດເວີເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ Starfield ໃນ RTX 30- ແລະ 40-Series GPUs

Nvidia ໄດ້ປະກາດການປັບປຸງອັດຕະໂນມັດຜ່ານທາງອາກາດທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ Starfield ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີບັດກາຟິກ RTX 30- ແລະ 40-series. ການປັບປຸງປະກອບມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທກໂນໂລຍີ Resizable BAR, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບສໍາລັບ GPU ຫຼ້າສຸດ. ໃນສະຖານະການທົດສອບ, Nvidia ພົບວ່າ GeForce RTX 40-series desktop GPUs ມີປະສົບການເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເລ່ຍ 5 ເປີເຊັນໃນການປະຕິບັດຫຼັງຈາກການປັບປຸງ.
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ການປັບປຸງຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບທັງໄດເວີ 537.17 ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະໄດເວີ 537.34 ທີ່ອອກໃໝ່. ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງນີ້, Nvidia ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຄລິກຫນຶ່ງຄລິກສໍາລັບ Starfield, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເລືອກການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລະບົບສະເພາະຂອງຜູ້ໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາໂປຣໄຟລ໌ GPU ສໍາລັບ Microsoft Store ຮຸ່ນ Starfield.
ການປັບປຸງນີ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນຫລັງຈາກ Digital Foundry ລາຍງານວ່າ Starfield ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ AMD GPUs ເມື່ອທຽບກັບ Nvidia ແລະ Intel GPUs. Digital Foundry ໄດ້ຄົ້ນພົບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ CPU ຂອງ Intel ໂດຍສະເພາະແລະສັງເກດເຫັນຊ່ອງຫວ່າງປະສິດທິພາບ 46 ເປີເຊັນລະຫວ່າງ AMD's Radeon RX 6800 XT ແລະ Nvidia's RTX 3080 ໃນ Starfield. ມັນຍັງຄົງຈະເຫັນໄດ້ວ່າການປັບປຸງໂປຼໄຟລ໌ BAR ທີ່ສາມາດປັບຂະຫນາດໄດ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງການປະຕິບັດທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍ Digital Foundry.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການປັບປຸງແບບອັດຕະໂນມັດຂອງ Nvidia ສໍາລັບຄົນຂັບຂອງມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດ Starfield ໃນ RTX 30- ແລະ 40-series GPUs. ໂດຍການປະຕິບັດ Resizable BAR ແລະແນະນໍາການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດຄລິກດຽວ, Nvidia ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການການຫຼິ້ນເກມສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ Starfield. ໃນຂະນະທີ່ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການປະຕິບັດລະຫວ່າງ Nvidia, Intel, ແລະ AMD GPUs, ການປັບປຸງນີ້ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນແລະນໍາເອົາປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶ້ນໃນທົ່ວການຕິດຕັ້ງຮາດແວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນບົດຄວາມ]