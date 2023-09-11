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nScrypt ທີ່ອີງໃສ່ Florida ໄດ້ຮັບສິດທິບັດສໍາລັບ Modular Mobile Direct ລະບົບການຜະລິດດິຈິຕອນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
nScrypt ທີ່ອີງໃສ່ Florida ໄດ້ຮັບສິດທິບັດສໍາລັບ Modular Mobile Direct ລະບົບການຜະລິດດິຈິຕອນ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ microdispensing ຢູ່ທີ່ Florida ຢູ່ທີ່ nScrypt ໄດ້ຮັບສິດທິບັດຂອງສະຫະລັດສໍາລັບ Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systems ຂອງຕົນ. ລະບົບ, ຫຸ້ມຫໍ່ພາຍໃນຕູ້ຂົນສົ່ງມາດຕະຖານ, ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການຜະລິດດິຈິຕອນໂດຍກົງ (DDM) ແລະມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກກັບອຸປະກອນທີ່ຫລາກຫລາຍ, ລວມທັງ thermoplastics, ໂລຫະ, ແລະ ceramics.
ລະ​ບົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ການ​ພິມ 3D ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ການ​ເລືອກ​ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ອົງ​ປະ​ກອບ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​ແລະ bioreactor​. ໂດຍການລວມໂຮງງານຂອງ nScrypt ໃນເທກໂນໂລຍີເຄື່ອງມື, ລະບົບໂມດູລາຍັງສາມາດຜະລິດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງສົມບູນ. ລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດພັບໄດ້ເພື່ອການຂົນສົ່ງທີ່ງ່າຍດາຍແລະປະກອບມີລັກສະນະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພື້ນເຮືອນໄຟຟ້າສະຖິດ, ລະບົບການສື່ສານປະສົມປະສານ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເວທີການລົງຈອດ drone.
ນອກເຫນືອຈາກສິດທິບັດນີ້, ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາຂອງ nScrypt, Sciperio, ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີການພິມ 3D. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງໂຄງສ້າງວົງຈອນພິມ 3D (PCSs) ໂດຍຜ່ານໂຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງມື. ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງວົງຈອນທີ່ມີອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ conformal ສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແລະເຕັກໂນໂລຊີ wearable. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຮງງານຜະລິດໃນເຄື່ອງມືເພື່ອຜະລິດ CubeSats ສໍາລັບກອງທັບອາວະກາດສະຫະລັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງລະບົບໃນການຜະລິດໂຄງສ້າງທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ມີຫນ້າທີ່ຝັງຕົວ.
ດ້ວຍສິດທິບັດນີ້ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງພວກເຂົາໃນເຕັກໂນໂລຢີການພິມ 3D, nScrypt ເປັນຜູ້ນຊັ້ນນໍາໃນຂະແຫນງການຜະລິດເພີ່ມເຕີມ. ລະບົບມືຖື modular ຂອງພວກເຂົາເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຜະລິດທ້ອງຖິ່ນແລະການຜະລິດຊິ້ນສ່ວນທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ​, ຈາກ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​ກັບ​ອາ​ວະ​ກາດ​.

By Vicky Stavropoulou

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