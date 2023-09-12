Northern Trust ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງລະບົບນິເວດສິນເຊື່ອຄາບອນແບບສະໝັກໃຈ

Northern Trust ໄດ້ປະກາດການສໍາເລັດຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງລະບົບນິເວດການປ່ອຍສິນເຊື່ອກາກບອນແບບສະຫມັກໃຈໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ. ເວທີດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂອງສະຖາບັນສາມາດເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອຄາບອນຈາກຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຊັ້ນນໍາໂດຍຜ່ານເວທີດິຈິຕອນອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການນໍາໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ blockchain ດິຈິຕອນ ledger ເອກະຊົນ, ລະບົບນິເວດເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊື້ກັບຜູ້ສະຫນອງສິນເຊື່ອຄາບອນທີ່ສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ, ເຊັ່ນ: ຄາບອນໄດອອກໄຊ.
ຜ່ານເວທີ, ຜູ້ຊື້ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາສິນເຊື່ອຄາບອນ tokenized ໂດຍກົງກັບຜູ້ພັດທະນາໂຄງການແລະຖອນເງິນເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບການປ່ອຍອາຍຄາບອນຂອງພວກເຂົາ. ການພັດທະນານີ້ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນສຳລັບທີມຊັບສິນດິຈິຕອລ ແລະຕະຫຼາດການເງິນຂອງ Northern Trust ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງແພລະຕະຟອມຊັ້ນນໍາຂອງຕະຫຼາດສໍາລັບຊັບສິນດິຈິຕອນ. ຄວາມສາມາດສໍາລັບລູກຄ້າຂອງສະຖາບັນໃນການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອຄາບອນແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເດີນທາງການຊົດເຊີຍຄາບອນຂອງພວກເຂົາແມ່ນເຫັນວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບອະນາຄົດ.
ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນໃນການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນຊີວິດຂອງການປ່ອຍສິນເຊື່ອຄາບອນໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນໃຈແລະຄວາມໂປ່ງໃສສໍາລັບຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ. ມັນປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນໃນການຕິດຕາມ, ຈັດການ, ແລະທຸລະກໍາສິນເຊື່ອຄາບອນຢ່າງປອດໄພ. ແພລະຕະຟອມດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສເຕັມທີ່ຕະຫຼອດຮອບວຽນຂອງການປ່ອຍສິນເຊື່ອຄາບອນແບບສະໝັກໃຈ.
Northern Trust ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ, ລວມທັງ Go Balance Limited, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ REDD+ ທີ່ສຸມໃສ່ການຫຼີກລ່ຽງການທໍາລາຍປ່າ, ແລະ ReGen III, ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີສະອາດທີ່ນໍາມາໃຊ້ຄືນນ້ໍາມັນເຄື່ອງຈັກ. ການເຮັດທຸລະກໍາໃນແພລະຕະຟອມຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫນ້ອຍທີ່ສຸດ (MVP) ໄດ້ຖືກອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການພັດທະນາຕໍ່ໄປຂອງແພລະຕະຟອມແລະການເຮັດທຸລະກໍາສົດຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບທ້າຍປີ 2023.
ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມຊັບສິນດິຈິຕອລແລະຕະຫຼາດການເງິນຂອງ Northern Trust, ເຊິ່ງລວມເອົາທີມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະຫນັບສະຫນູນຕະຫຼາດຊັບສິນດິຈິຕອນແລະການບໍລິການຫຼັກຊັບແບບດັ້ງເດີມ. ບໍລິສັດໄດ້ຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນການບໍລິການຫຼັກຊັບ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ເປັນຜູ້ບຸກເບີກການນໍາໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ blockchain ໃນການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນເອກະຊົນແລະສະຫນັບສະຫນູນ tokenization ແລະ fractionalization ຂອງພັນທະບັດ.
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