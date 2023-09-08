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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກສະແດງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຂູດຮີດ bug Zero-Day ເພື່ອແນໃສ່ຊຸມຊົນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ນັກສະແດງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຂູດຮີດ bug Zero-Day ເພື່ອແນໃສ່ຊຸມຊົນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ

ນັກສະແດງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ໃຊ້ bug ທີ່ບໍ່ມີວັນຢູ່ໃນຊອບແວທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍເພື່ອແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນຊຸມຊົນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ. ກຸ່ມການວິເຄາະໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ Google (TAG) ໄດ້ເປີດເຜີຍການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້, ເຊິ່ງສັດຕູສ້າງບັນຊີປອມໃນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມເຊັ່ນ X ແລະ Mastodon ເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນແລະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບເປົ້າຫມາຍທີ່ມີທ່າແຮງ.

ຜູ້ໂຈມຕີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາທີ່ຍາວນານກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍຍ້າຍການສື່ສານໄປຫາແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດເຊັ່ນ Signal, WhatsApp, ຫຼື Wire. ໂດຍຜ່ານການມີສິດເທົ່າທຽມວິສະວະກໍາສັງຄົມ, ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາໄຟລ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ມີຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຈຸດອ່ອນສູນເຂົ້າໄປໃນຊອບແວທີ່ນິຍົມ. ຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວກຳລັງຖືກແກ້ໄຂຢູ່.

payload ຂອງການໂຈມຕີປະກອບມີເຄື່ອງຕ້ານ virtual (VM) ກວດສອບແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງທີ່ຕິດເຊື້ອ, ລວມທັງ screenshot, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກສົ່ງກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍທີ່ຄວບຄຸມໂດຍການໂຈມຕີ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ນັກ​ສະ​ແດງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໃຊ້​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ. ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ npm ທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ໃຊ້ຄົນປອມເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂະແໜງຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂນ້ມນ້າວເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະ clone ແລະປະຕິບັດເນື້ອໃນຈາກ repository GitHub.

ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມໂດຍ Google TAG ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍເຄື່ອງມື Windows ທີ່ເອີ້ນວ່າ "GetSymbol," ພັດທະນາໂດຍຜູ້ໂຈມຕີແລະໂຮດຢູ່ໃນ GitHub, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ vector ການຕິດເຊື້ອຂັ້ນສອງ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ບັນດາ​ນັກ​ຂົ່ມຂູ່​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ຄົນ​ອື່ນໆ. ສູນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ AhnLab (ASEC) ຄົ້ນພົບວ່າ ScarCruft, ນັກສະແດງລະດັບຊາດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ກໍາລັງໃຊ້ໄຟລ໌ LNK ລໍ້ລວງໃນອີເມລ໌ phishing ເພື່ອແຈກຢາຍ backdoor ທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນລະອຽດອ່ອນໄດ້.

ມັນຍັງໄດ້ຮັບການສັງເກດເຫັນວ່ານັກຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເຫນືອໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ລັດຖະບານລັດເຊຍແລະອຸດສາຫະກໍາປ້ອງກັນປະເທດໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນລັດເຊຍໃນຄວາມຂັດແຍ້ງກັບຢູເຄລນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Lazarus Group, ນັກສະແດງຊາວເກົາຫຼີເຫນືອອີກຄົນຫນຶ່ງ, ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກເງິນ 41 ລ້ານໂດລາໃນສະກຸນເງິນ virtual ຈາກຄາສິໂນອອນໄລນ໌ແລະເວທີການພະນັນ.

ການປະຕິບັດງານທາງອິນເຕີເນັດເຫຼົ່ານີ້ດໍາເນີນໂດຍນັກຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເຫນືອມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງປັນຍາຂອງສັດຕູທີ່ຮັບຮູ້, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງທະຫານຂອງປະເທດອື່ນ, ແລະສະສົມກອງທຶນ cryptocurrency ສໍາລັບລັດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ກຸ່ມການວິເຄາະໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ Google (TAG)
- ສູນ​ຕອບ​ໂຕ້​ສຸກ​ເສີນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ AhnLab (ASEC​)
- Microsoft

By Gabriel Botha

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