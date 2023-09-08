ນັກສະແດງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຂູດຮີດ bug Zero-Day ເພື່ອແນໃສ່ຊຸມຊົນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ

ນັກສະແດງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ໃຊ້ bug ທີ່ບໍ່ມີວັນຢູ່ໃນຊອບແວທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍເພື່ອແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນຊຸມຊົນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ. ກຸ່ມການວິເຄາະໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ Google (TAG) ໄດ້ເປີດເຜີຍການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້, ເຊິ່ງສັດຕູສ້າງບັນຊີປອມໃນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມເຊັ່ນ X ແລະ Mastodon ເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນແລະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບເປົ້າຫມາຍທີ່ມີທ່າແຮງ.
ຜູ້ໂຈມຕີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາທີ່ຍາວນານກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍຍ້າຍການສື່ສານໄປຫາແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດເຊັ່ນ Signal, WhatsApp, ຫຼື Wire. ໂດຍຜ່ານການມີສິດເທົ່າທຽມວິສະວະກໍາສັງຄົມ, ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາໄຟລ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ມີຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຈຸດອ່ອນສູນເຂົ້າໄປໃນຊອບແວທີ່ນິຍົມ. ຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວກຳລັງຖືກແກ້ໄຂຢູ່.
payload ຂອງການໂຈມຕີປະກອບມີເຄື່ອງຕ້ານ virtual (VM) ກວດສອບແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງທີ່ຕິດເຊື້ອ, ລວມທັງ screenshot, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກສົ່ງກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍທີ່ຄວບຄຸມໂດຍການໂຈມຕີ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ນັກສະແດງເກົາຫຼີເໜືອໃຊ້ກົນໄກຮ່ວມມືເພື່ອຕິດເຊື້ອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ npm ທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ໃຊ້ຄົນປອມເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂະແໜງຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂນ້ມນ້າວເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະ clone ແລະປະຕິບັດເນື້ອໃນຈາກ repository GitHub.
ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມໂດຍ Google TAG ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍເຄື່ອງມື Windows ທີ່ເອີ້ນວ່າ "GetSymbol," ພັດທະນາໂດຍຜູ້ໂຈມຕີແລະໂຮດຢູ່ໃນ GitHub, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ vector ການຕິດເຊື້ອຂັ້ນສອງ.
ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດານັກຂົ່ມຂູ່ເກົາຫລີເໜືອຄົນອື່ນໆ. ສູນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ AhnLab (ASEC) ຄົ້ນພົບວ່າ ScarCruft, ນັກສະແດງລະດັບຊາດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ກໍາລັງໃຊ້ໄຟລ໌ LNK ລໍ້ລວງໃນອີເມລ໌ phishing ເພື່ອແຈກຢາຍ backdoor ທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນລະອຽດອ່ອນໄດ້.
ມັນຍັງໄດ້ຮັບການສັງເກດເຫັນວ່ານັກຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເຫນືອໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ລັດຖະບານລັດເຊຍແລະອຸດສາຫະກໍາປ້ອງກັນປະເທດໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນລັດເຊຍໃນຄວາມຂັດແຍ້ງກັບຢູເຄລນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Lazarus Group, ນັກສະແດງຊາວເກົາຫຼີເຫນືອອີກຄົນຫນຶ່ງ, ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກເງິນ 41 ລ້ານໂດລາໃນສະກຸນເງິນ virtual ຈາກຄາສິໂນອອນໄລນ໌ແລະເວທີການພະນັນ.
ການປະຕິບັດງານທາງອິນເຕີເນັດເຫຼົ່ານີ້ດໍາເນີນໂດຍນັກຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເຫນືອມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງປັນຍາຂອງສັດຕູທີ່ຮັບຮູ້, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງທະຫານຂອງປະເທດອື່ນ, ແລະສະສົມກອງທຶນ cryptocurrency ສໍາລັບລັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ກຸ່ມການວິເຄາະໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ Google (TAG)
- ສູນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຄວາມປອດໄພ AhnLab (ASEC)
- Microsoft