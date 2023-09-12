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ລາຄາ Nokia X30 5G ຫຼຸດລົງໃນປະເທດອິນເດຍ: ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ລາຄາ Nokia X30 5G ຫຼຸດລົງໃນປະເທດອິນເດຍ: ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້

ບໍ່ດົນມານີ້, Nokia ໄດ້ປະກາດການຫຼຸດລາຄາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ Nokia X30 5G ຂອງຕົນໃນປະເທດອິນເດຍ. ບໍລິສັດໄດ້ຫຼຸດລາຄາຂອງໂທລະສັບເປັນ Rs. 12,000, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. Nokia X30 5G ມາພ້ອມກັບສະເປັກ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບຜູ້ໃຊ້ສະມາດໂຟນ.

Nokia X30 5G ມີໜ້າຈໍຂະໜາດ 6.43 ນິ້ວ Full-HD+ AMOLED ພ້ອມອັດຕາໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 90Hz. ມັນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບເຊັດ Snapdragon 695 5G octa-core, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີການປະຕິບັດທີ່ໄວແລະມີປະສິດທິພາບ. ໂທລະສັບມາພ້ອມກັບ RAM 8GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 256GB, ຮັບປະກັນພື້ນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບໄຟລ໌ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທັງຫມົດຂອງທ່ານ.

ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, Nokia X30 5G ມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຫຼັງຄູ່ທີ່ມີເຊັນເຊີຫຼັກ PureView 50-megapixel ແລະເຊັນເຊີຮອງມຸມກວ້າງ ultra-wide 13-megapixel. ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບເຊວຟີ ແລະການສົນທະນາວິດີໂອ, ໂທລະສັບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫນ້າ 16 ລ້ານພິກເຊລ.

ຕົວເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ Nokia X30 5G ລວມມີ 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, ແລະພອດ USB Type-C. ໂທລະສັບຍັງມີເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືໃນຈໍສະແດງຜົນເພື່ອຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນມີລະດັບ IP67 ສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານຝຸ່ນແລະນ້ໍາ, ຮັບປະກັນຄວາມທົນທານໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ.

Nokia X30 5G ມີແບັດເຕີຣີ 4,200mAh ທີ່ຮອງຮັບການສາກໄວ 33W. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດສາກອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ໄວ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດມື້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບອາຍຸແບັດເຕີຣີ.

ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາ, ສະເປັກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ແລະລາຄາທີ່ເໝາະສົມໃນປັດຈຸບັນ, Nokia X30 5G ສະເໜີລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍ. ມັນມີຢູ່ໃນຕົວເລືອກສີ Cloudy Blue ແລະ Ice White.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ລາຄາ Nokia X30 5G ໃນປະເທດອິນເດຍຫຼຸດລົງ Rs. 12,000, ຕອນນີ້ມີສ່ວນຫຼຸດ [ຊື່ແຫຼ່ງ]
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By Gabriel Botha

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