HMD Global ປະກາດເປີດຕົວສາຍໃຫມ່ຂອງອຸປະກອນມືຖື

ບໍລິສັດຟິນແລນ HMD Global, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນການຜະລິດໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ Nokia, ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການຂອງຕົນທີ່ຈະນໍາສະເຫນີອຸປະກອນມືຖືໃຫມ່ພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນເອງ. CEO ຂອງ HMD Global, Jean-Francois Baril, ໄດ້ປະກາດໃນ Linkedin, ໂດຍກ່າວວ່າຍີ່ຫໍ້ HMD ໃຫມ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນກັບໂທລະສັບ Nokia ແລະການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ.
Baril ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງບໍລິສັດຈົນເຖິງ "HMD - ບ້ານຂອງໂທລະສັບ Nokia" ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະການສ້າງໂລກໃຫມ່ສໍາລັບໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ HMD ໃໝ່ ແລະວັນວາງຈຳໜ່າຍຂອງພວກມັນຍັງບໍ່ທັນຖືກເປີດເຜີຍ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີຂອງໄຕ້ຫວັນ, Foxconn, ຈະຈັດການການຜະລິດ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຜະລິດອຸປະກອນທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ Nokia ໃນປັດຈຸບັນ.
ອຸປະກອນທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ HMD ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ປະເພດງົບປະມານເຖິງລະດັບກາງ, ສອດຄ່ອງກັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງບໍລິສັດໃນການອອກແບບສໍາລັບອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງແລະລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ກັບອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ Nokia ຊັ້ນນໍາ HMD Global, ນີ້ສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຈະສ້າງມໍລະດົກຂອງຍີ່ຫໍ້ພາຍໃຕ້ຊື່ໃຫມ່.
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ HMD ໃໝ່ແມ່ນລໍຖ້າຢູ່, ແລະການອັບເດດຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ເມື່ອມີໃຫ້.
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- ຜູ້ຂຽນ: Jess Weatherbed
- ຮູບພາບ: Joan Cros / NurPhoto ຜ່ານຮູບພາບ Getty