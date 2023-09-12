ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

HMD Global ປະກາດເປີດຕົວສາຍໃຫມ່ຂອງອຸປະກອນມືຖື

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
HMD Global ປະກາດເປີດຕົວສາຍໃຫມ່ຂອງອຸປະກອນມືຖື

ບໍລິສັດຟິນແລນ HMD Global, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນການຜະລິດໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ Nokia, ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການຂອງຕົນທີ່ຈະນໍາສະເຫນີອຸປະກອນມືຖືໃຫມ່ພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນເອງ. CEO ຂອງ HMD Global, Jean-Francois Baril, ໄດ້ປະກາດໃນ Linkedin, ໂດຍກ່າວວ່າຍີ່ຫໍ້ HMD ໃຫມ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນກັບໂທລະສັບ Nokia ແລະການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ.

Baril ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງບໍລິສັດຈົນເຖິງ "HMD - ບ້ານຂອງໂທລະສັບ Nokia" ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະການສ້າງໂລກໃຫມ່ສໍາລັບໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ HMD ໃໝ່ ແລະວັນວາງຈຳໜ່າຍຂອງພວກມັນຍັງບໍ່ທັນຖືກເປີດເຜີຍ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີຂອງໄຕ້ຫວັນ, Foxconn, ຈະຈັດການການຜະລິດ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຜະລິດອຸປະກອນທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ Nokia ໃນປັດຈຸບັນ.

ອຸປະກອນທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ HMD ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ປະເພດງົບປະມານເຖິງລະດັບກາງ, ສອດຄ່ອງກັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງບໍລິສັດໃນການອອກແບບສໍາລັບອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງແລະລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ກັບອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ Nokia ຊັ້ນນໍາ HMD Global, ນີ້ສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຈະສ້າງມໍລະດົກຂອງຍີ່ຫໍ້ພາຍໃຕ້ຊື່ໃຫມ່.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ HMD ໃໝ່ແມ່ນລໍຖ້າຢູ່, ແລະການອັບເດດຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ເມື່ອມີໃຫ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຜູ້ຂຽນ: Jess Weatherbed
- ຮູບພາບ: Joan Cros / NurPhoto ຜ່ານຮູບພາບ Getty

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ