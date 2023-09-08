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Nokia G42 5G: ລາຄາທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈ ແລະ ທາງເລືອກສີໃໝ່

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Nokia G42 5G: ລາຄາທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈ ແລະ ທາງເລືອກສີໃໝ່

Nokia G42 5G, ໂທລະສັບສະຫຼາດຫລ້າສຸດໃນຊຸດ G, ມີກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນປະເທດອິນເດຍໃນອາທິດຫນ້າ. HMD Global, ຜູ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂອງ Nokia, ໄດ້ teased ລາຄາຂອງອຸປະກອນໂດຍຜ່ານຕົວຈັດການ India X ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນໃນ Twitter. teaser ແນະນໍາວ່າໂທລະສັບຈະມີລາຄາຕໍ່າກວ່າ Rs. 18,999 ແລະອາດຈະມາໃນສອງຕົວແປຄວາມຊົງຈໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, Nokia ໄດ້ນໍາສະເຫນີທາງເລືອກໃຫມ່ຂອງສີ So Pink ສໍາລັບ Nokia G42 5G ໃນຕະຫຼາດທົ່ວໂລກນອກປະເທດອິນເດຍ.

Nokia G42 5G ແລ່ນດ້ວຍ Qualcomm Snapdragon 480+ SoC ແລະມີຈໍສະແດງຜົນ 6.56 ນິ້ວ HD+ LCD ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 90Hz. ມັນມາພ້ອມກັບ RAM ສູງສຸດ 6GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ດ້ວຍບັດ microSD. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວແລ່ນຢູ່ໃນ Android 13 ແລະຈະໄດ້ຮັບການອັບເກຣດ Android OS ສອງປີ ແລະການອັບເດດຄວາມປອດໄພປະຈໍາເດືອນສໍາລັບສາມປີຂ້າງຫນ້າ.

ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, Nokia G42 5G ມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫລັງສາມເທົ່າທີ່ມີເຊັນເຊີຫຼັກ 50 ລ້ານພິກເຊລພ້ອມກັບເຊັນເຊີ 2 ລ້ານພິກເຊລ. ຢູ່ດ້ານຫນ້າ, ມັນມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ selfie 8 ລ້ານພິກເຊລ. ອຸປະກອນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຫມໍ້ໄຟ 5,000mAh ສະຫນັບສະຫນູນການສາກໄຟໄວທີ່ມີສາຍ 20W.

Nokia G42 5G ໄດ້ວາງຂາຍແລ້ວໃນຕະຫຼາດທົ່ວໂລກທີ່ມີທາງເລືອກສີ So Purple ແລະ Grey, ແລະໃນປັດຈຸບັນມັນຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນລຸ້ນ So Pink ລຸ້ນ ໃໝ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຖ້າຫາກວ່າທາງເລືອກສີໃຫມ່ຈະມີຢູ່ໃນອິນເດຍ.

ໂທລະສັບສະມາດໂຟນຈະຖືກວາງຂາຍສະເພາະຜ່ານ Amazon India, ໂດຍມີກຳນົດການເປີດຕົວໃນວັນທີ 11 ກັນຍານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Nokia G42 5G ຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນປະເທດອິນເດຍໃນອາທິດຫນ້າ

ນິຍາມ:

  • X – ເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter
  • SOC - ລະບົບເທິງຊິບ
  • LCD – ຈໍສະແດງຜົນ Crystal Liquid
  • GHz – Gigahertz
  • RAM – ຄວາມ​ຈໍາ​ເຂົ້າ​ເຖິງ Random​
  • GB – Gigabyte
  • mAh – Milliampere ຊົ່ວໂມງ

By Robert Andrew

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